寶寶6個月大已懂假笑？專家揭嬰兒笑聲規律　教家長判斷發育進度

在還不會說話之前，嬰兒已經會用「笑」與爸爸媽媽互動，總是咯咯笑的寶寶也讓人忍不住想要繼續逗他玩。



在接受美國心理學會（APA）Podcast節目Speaking of Psychology訪談時，美國佛蒙特州立大學心理學Gina Mireault教授指出，從寶寶何時開始笑、會因為什麼而笑，到是否會主動逗笑他人，都能觀察到寶寶的認知發展狀況，不過如果寶寶不愛笑，部分家長可能為此感到焦慮，擔心是不是有什麼健康問題，對此她也為家長提供判斷的方式。

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寶寶何時開始學會笑？專家：有意識的笑從這時機開始

Mireault教授說明，胎兒其實在子宮內就會「微笑」，新生兒也常在睡眠或各種刺激下露出笑容，但都屬於無意識、不受控制的反射動作。約在6周左右，嬰兒開始出現有意識的微笑，會對特定對象產生反應，例如看到照顧者的臉、聽到熟悉聲音，或被寵物舔一下，都可能逗笑寶寶。

多數發育正常的寶寶會在4個月左右真正「笑出聲」，具體時間因人而異。Mireault教授指出，初期讓嬰兒發笑的多半是從未聽過的聲音或從未體驗過的觸感，例如突然的打噴嚏、公雞啼叫或搔癢等刺激。

寶寶也懂「好笑」嗎？研究揭：4個月大就具判斷力

Mireault教授進一步表示，「笑」是與他人建立聯繫的一種方式，用來傳達「我信任你」、「我感到安全」、「我喜歡跟你一起」等訊息。成人多數是明白某些事物好笑的原因在哪，才會開懷大笑，嬰兒也是如此嗎？她表示，過去她與團隊的研究就發現，4至5個月大的嬰兒，其實已經能分辨「正常」與「不合常理」的事件，例如，大人把球放在鼻子上假裝小丑，嬰兒也會覺得有趣。

研究團隊預設寶寶會觀察父母的反應，看到父母對著小丑笑，也跟著覺得好笑，但實驗發現即使父母對小丑面無表情，仍有寶寶會發出笑聲，顯示他們可能已經可以理解「不尋常=好笑」。

寶寶1時期最愛社交 6個月大後還懂「禮貌性假笑」

在日常生活中，像是「躲貓貓」或搔癢，都是能逗笑嬰兒的方式。Mireault教授說明，特別是4至6個月大的嬰兒非常喜愛社交，幾乎任何互動都能讓他們露出微笑或開懷大笑。

到寶寶約6個月大時，照顧者會發現自己要花費更多心思才能吸引寶寶。Mireault教授也觀察到，這時的寶寶還會開始出現「禮貌性微笑」，就像成人聽了旁人講笑話後，感覺沒有特別好笑，但還是輕輕地笑一聲附和，「6個月大的嬰兒也能做到這一點。」同時，隨著認知功能的發育，這個年紀的寶寶也逐漸摸索出如何逗人發笑，例如模仿大人發出「噗噗」的聲音、故意推倒兄姐的積木、戳破泡泡等來吸引他人的注意力。

寶寶不愛笑代表發育有狀況？專家：這樣判斷

家長常關心「寶寶不太笑，是不是有什麼問題？」對此Mireault教授認為，爸爸媽媽應相信自己的直覺，不必過度焦慮。每個嬰兒氣質不同，有些本來就較「嚴肅」、不易被逗笑，她建議，家長可多留意寶寶的各種反應，例如是否會與人進行眼神交流、喜不喜歡被抱、對周遭環境抱有無好奇心等，以此觀察寶寶不愛笑，究竟只是需要更努力才能逗他們笑，還是有潛在的健康問題。

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