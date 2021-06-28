紙飛機鬥遠比賽有絕招？　揉成紙團一拋奪季軍更引得前冠軍留言

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-28 17:17

一名Twitter網友表示，工學通識課教授要求學生參加紙飛機大賽，試了幾種方法都不能如願飛遠，索性將紙揉成一團，沒想到「報復性參賽」竟然意外獲得第三名的佳績。更好笑的是，曾經在這場比賽獲得第一名的同學也冒出來表示，當時自己也是用紙團參賽，讓一眾網友笑翻。

紙飛機鬥遠比賽原來有必殺技！（按圖即學）

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帳號@terurunchan的Twitter網友自稱是日本東京工業大學一年級的學生，發文表示修了一門「工學通識課程」，教授舉辦了紙飛機比賽，規定學生們必須用2張A3製圖紙以內的材料、膠水與最多20個迴紋針、不得使用外立發射器來製作紙飛機，分數以飛行的時間與距離來計算。

這名網友表示，自己用心製作的紙飛機都飛不起來，最後只好直接把紙揉成一團，沒想到竟然一舉拿下第三名的好成績，還獲得獎狀。

另一名網友@bu_iiiiin留言表明也曾經參加過這比賽，「沒想到有人想法相同」，還貼出第一名獎狀，與當時揉的「冠軍紙團」，兩人都獲得大量網友的按讚轉發。

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