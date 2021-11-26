童裝開倉｜日本西松屋過萬件初生至中童衣物　折後均一價$38.6

小朋友大得快，衫褲鞋襪很快便要換，來自日本的童裝品牌「西松屋」，一直深香港家長歡迎，因為價錢划算質素高，「西松屋」將於紅磡舉行一連8日大開倉，全場衫褲衣物均一價折後最低38.6元，同場設有和光堂嬰兒食、用品及 KUMON玩具特價發售，小朋友更可以即場試玩，記者分別到現場直擊，挑選性價比高的抵買商品讓大家先睹為快。

攝影：許珞珩



天文台預計下周氣溫回升到19至24度，在乍暖還寒的季節裡，家長為小朋友換季也感到頭痛，專營直送「西松屋」的網店「萌 B 殿堂」位於紅磡過萬呎倉庫，由11月27日(本周六)至12月4日，為期8日，全場過萬件，四季款式衣物以均一價發售。

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分成4大專區

場內大約分成4大區域，衣物跟日本呎碼分成兩邊，一邊是60-90以下的初生嬰兒至3歲兒童；另一邊是100-160cm，3歲以上至中童均有出售；另設有少量孕婦服飾。款色方面，以外套、運動套裝、連身衣、連身裙、褲類、裙類、毛毛背心、睡衣、家居服、西裝、連泳衣等。 價錢方面以全場$59一件，但選購5件起衣服便可$50一件，買10件衣服起$45一件，買滿6件會再送1件，所以最划算是$540元買14件，最低減至38.6元，絕對令家長大手入貨。

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日本玩具試玩

除了衣物，場內更設有KUMON益智玩具、文具、和光堂BB食品、用品、無麩質、素食、低卡食品及保健產品，全部開倉價發售，最平更可以低至1折。中庭位置更設KUMON玩具試玩專區，讓小朋友可以即場試玩不同玩具，家長可以放心購物。

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【萌B殿堂紅磡大開倉】詳細資料：

童裝尺寸：60-160cm等（身高）

地址：紅磡祟平街2號富德中心207及208室 （近海逸豪園）

時間

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