泳池5.5起重開　推介8個好玩滑梯泳池　醫生提醒4招減感染風險

行政長官林鄭月娥今早（3日）宣布進一步放寬防疫措施，泳池、沙灘將於5月5日（周四）重開。康樂及文化事務署（康文署）在全港各區設有44個公眾游泳池，其中22個更設有不同類型的水上滑梯及嬉水設施，適合一家大細玩，今次會介紹其中8個家長心目中最好玩的泳池，當中大部分也有嬉水設施，其中馬鞍山游泳池更有高達9米長的滑水梯。小朋友留在家中抗疫這麼長時間，一於玩盡全港的游泳池，盡情放電！



行政長官林鄭月娥今早（3日）宣布進一步放寬防疫措施，泳池、沙灘將於5月5日（周四）重開。林鄭強調，社交距離措施放寬需建基於疫苗通行證，疫苗通行證亦將於本月底進入第三階段，因此市民進入特定處所需接種3劑疫苗。

今次會介紹其中8個家長心目中最好玩的泳池，其中較受家長及小朋友歡迎的泳池，是位於新界區的馬鞍山游泳池、天水圍游泳池、將軍澳游泳池及大埔游泳池，今年天氣炎熱，估計踏入暑假各泳池的入場人次將會有增無減。

泳池5.5起重開（資料圖片）

我們比較了全港8個滑梯泳池，比較各泳池的好玩及方便度，讓大家可以參考，想知更多即按入圖片：

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公眾泳池入場資料：

收費：(星期一至五）成人17元，3-13歲小童、全日制學生及長者8元（3歲以下小童免費）

（星期六、日及公眾假期）成人19元，3-13歲小童、全日制學生及長者9元（3歲以下小童免費）

＊另設月票，收費：成人300元，3-13歲小童、全日制學生及長者150元開放時間：夏季（4月至10月）

第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時

(暫停開放時段：中午12時至下午1時；下午6時30分至7時30分)

每年暫停開放時間：11月1日至翌年3月31日（部分泳池設有室內池會於冬天照常開放）

按圖即睇到訪泳池注意事項：

更衣室是高危點

全科醫生鍾偉傑表示，泳客在泳池範圍內，也要緊記與他人保持1.5米社交距離。他解釋，池水含氯氣，相信不會傳播新冠肺炎病毒，惟泳池裡的更衣室卻是播毒的高危點。「更衣室係絕對高危，因為一般更衣室都係好迫，通風又唔係特別好，換衫又未必會戴住口罩。」

他建議，孩子宜盡量減低在更衣室逗留的時間，例如出發到泳池前，先換好泳衣，下水前脫去外衣；游泳後印乾身體，穿回便服，回家才洗澡。然而，若果上水後立即戴口罩，防疫作用並不大。「因為游完水都『濕立立』，整濕晒個口罩，戴咗等於冇戴。」

為孩子預備布口罩

兒科專科醫生陳欣永解釋，根據美國疾控中心的公眾泳池及嬉水池使用指引，暫時未有醫學報告，表明新冠病毒會經池水傳播。「新冠病毒係透過飛沫傳播，尤其係6呎範圍內嘅親密接觸。」他補充，在空氣對流少的地方，飛沫傳播的風險較高；相反，在戶外及空氣流通的地方，風險會相對地低。

按圖即睇更多注意事項：

陳醫生表示，家長帶小朋友到泳池，尤其在更衣室內，要注意與他人保持6呎社交距離，並維持配戴口罩。「最理想係限制更衣室裡面嘅人數，太多人會增加交叉感染嘅機會。大家都會擺嘢入去儲物櫃，要留意會唔會都有機會造成傳播？」他補充，孩子下水前沖乾淨身體，可減少經親密接觸而人傳人的機會。

他又提醒家長，可為孩子預備後備口罩，萬一弄濕了口罩也可立即更換。惟孩子上水時，即使戴口罩，也會把口罩弄濕，因此家長也不妨考慮預備布口罩。「布口罩嘅保護率可能冇外科口罩咁高，但起碼做返個保護。上咗水，去更衣室途中，都可減少傳染機會。」