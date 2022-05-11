自置公屋花45萬全爆 打造北歐風格 屋主分享自己設計最緊要..

屋主Ken自置的Y型公屋單位約有420呎，由於之前家中環境較凌亂，希望趁這次裝修可以變得簡潔，但由於預算有限，他沒有找設計公司，決定自己一手一腳包辦設計和規劃傢俬擺位，再找裝俢公司及傢俬公司，雖然要與不同的工序師傅溝通，但整個過程尚算順利，他特別為大家分享當中要注意的心得。

(照片版受訪者提供)



在預算有限的情況下，如果不找設計公司，Ken指最關鍵是:「自己預備功夫做得足，清楚明白自己家人喜歡和需要一個怎樣的家。因是自己慢慢構思，畫圖和預計效果，我會大部份註明了尺寸，可以方便與訂造傢俬公司溝通。另外，部份平面圖也註明了電掣開關位置和插蘇位數目，方便自己計算電制位做價時的支出。」

殘舊是用心設計的來源

Ken在準備裝修搬離家中前拍下照片，「其實當時已殘舊不堪，簡單維修已無補於事，看到這些照片大概會明白我為何會這麼用心去設計自己的小蝸居。這些照片對我來說很有紀念價值，充滿回憶也令我感觸。」

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必須保留單位原照片

單位的實用面積420多呎，他特別將單位在「全爆」後的原來隔格及照片保留下來，「這是有實際的用途，如果將來再有機會再改裝的時候可以知道水管和電線的位置！」

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裝修完成心情激動

Ken回想當他看到裝修完工時心情很激動，「這是我全部的心血、希望和身家。也暫時是本人人生中最大的投資和賭博(搞裝修的心情就是孤住一擲)，還好最後完成時的效果和預期一樣。」

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北歐風格客飯廳

Ken與家人嚮往北歐風格的室內設計，所以飯廳主要是木色和加少量黑色做點綴，而牆身顏色除了綠色和白色外，還有淺灰色增加層次，由於沒有玄關位，所以Ken於大門對正位置放置中腰儲物櫃，牆身加層板以擺設成為飯廳焦點。他更特別推介在家中添置一樣物件可令北歐風格馬上提升，「自己其實喜歡種植物，綠油油的看見後心情會好舒服和寧靜，可惜我對於種植這方面的知識很缺乏，所以最後隨心買了些可食用和比較熱門的品種來試試，簡單又易打理，是北歐風必備元素之一植物。」

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Tiffany green廚房

廚房選用Tiffany green為主色，配上三角形瓷磚，感覺真的清新了很多。由於Ken與家人不常下廚，他特別將廚房一部份地方改成曬衣間，「在下雨天或潮濕季節加抽濕機即變成乾衣房。」

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浴室不作大改動

浴室方面跟原來的位置和佈局沒有太大改動，「只是將浴屏縮短和略加闊少許，騰出少許空間放污衣籃和地拖等物品。座廁上的收納櫃用玻璃面，除增加空間感外也令浴室更覺光亮。

學習斷捨離

睡房的設計比較簡單，Ken指出除了衣櫃是訂制外，其他都是買現成或淘寶。「由於我們時常整理房間和開始學習斷捨離，所以需要收納的空間也相對減少了，房間變得更整潔和實用。」

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錯有錯著多用途房

多用房這是Ken近日才改裝完成，「之前由於本人設計的錯誤，令衣櫃做出來的顏色和效果強差人意，加上妹妹工作關係不是常回來，所以我決定將它改成書房、化妝間和睡房的多用途房間。儲物櫃是Ikea出品，變形書枱床是淘的。出來的效果我自己也滿意，完全能滿足每個人的需要，而這個設計也是為日後生小孩有更多改動空間。」

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後期改造

另外，最初廚房洗菜盤和浴室洗手盆也因為Ken的錯誤決定，安裝了不合用的尺寸令使用時十分不方便，「幾經艱辛才找到適合的尺寸和方法去改裝，幸運的是完成後跟預期一樣，好用和滿意，這兩部份是最近才完成改造的。」