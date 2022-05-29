嶺南大學香港同學會小學學生做義工　為幼稚園生講故事發放正能量

豐盛的人生不是只擁有豐富的物質生活，而是要認識生命及尊重生命，所以嶺南同小哥哥姐姐義工隊善用暑假的空閒與幼稚園學生聯繫起來，以生命影響生命。嶺南同小一至六年級的哥哥姐姐義工隊，透過兩文三語線上說繪本故事，與超過200人次的幼稚園生分享有關生命訊息的同時，亦提升和肯定了自我價值觀。

【編按：作者為嶺南大學香港同學會小學】



從繪本故事開始 推廣正向健康人生

嶺南大學香港同學會小學以培育學生正面的價值觀和態度為方向，在疫情嚴峻的暑假，讓不同年級的學生，透過ZOOM線上平台，與幼稚園學生溝通、互動，說繪本故事，用孩子們最喜歡、最自然、最真實的方式，讓幼稚園K2及K3的學生聆聽故事並提升英語、粵語及普通話的聽、說能力，在那短短的30分鐘特別課堂裡，每場均有兩種語言的故事，讓幼兒在家長陪同下，穿越空間的距離，與本校學生渡過歡樂而難忘的線上故事課，一個特別的暑假，一群小學生講了超過十場的線上直播故事，發揮正向價值觀和生命力。

加強價值觀教育 以生命影響生命

嶺南同小以「讓每個學生閃耀」為宗旨，本年度安排不同的多元活動，例如「小作家計劃」、「學校夥伴計劃」、「聖誕樹下的表演」、「跨課程感恩學習」、「嶺南造星」等活動，豐富學生的學習經歷。這個暑假，學校積極聯繫幼稚園，期盼透過此活動，讓校內學生與幼稚園的小弟弟和小妹妹邊玩邊學，從而加強語言運用和表達能力，加強自信心及提升自我價值；與此同時，更盼望幼兒能在安心的方式和輕鬆的語言環境下學習，不但為這困疫童年生活帶來光芒，也為將來入讀小學建立良好的基礎。

「作育英才服務社會」是嶺南大學香港同學會小學的校訓，校方鼓勵學生懂得關心別人的同時，也學懂關顧家人及自己所需，善用閒暇拓闊視野，不受疫情限制而與不同的人聯繫，讓困在家中逼疫的暑假也能增添色彩。學校鼓勵家長與學生並肩同行，用愛心、關心與耐心陪伴學生成長。嶺小於2022年5月21日將舉行線上開放日，可讓家長們深入認識學校課程及培育學生之特色，開放日報名詳情請參閱學校Facebook專頁。