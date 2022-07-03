小心塵蟎作怪！趕走敏感攻略

「乞嗤！」今時今日只要在車上不小心打了一個噴嚏，隨即惹來旁人怪異的目光，好多時都並非患上感冒或確診新型病毒，只是純粹的鼻子過敏。



一遇上轉天氣或潮濕的日子，經常出現鼻子痕癢情況。後來才發現，原來潮濕悶熱的環境最適合塵蟎滋生，而塵蟎就令人產生過敏反應，尤其塵蟎最愛躲藏在充滿人體溫暖和汗水的床褥中，叫人防不勝防。

圖片來源：Unsplash

除了床褥，床單、枕頭等都經常隱藏着大量塵蟎及其排泄物，從而令人產生過敏反應。特別兒童或其他易過敏人士（例如濕疹病患或哮喘患者），更容易引起包括咳嗽、打噴嚏、流鼻水、眼睛紅腫、皮膚發紅甚至氣喘等過敏症狀。此外，塵蟎的糞便含有一種特別的蛋白質，這些物質經呼吸進入人體後，成為出現過敏反應的原因之一，亦有可能令哮喘病患者的病情加劇。

另外，鼻敏感是香港兒童第二常見的慢性病，其中一個絕不可忽視的因素就是對塵蟎過敏。要清楚兒童是否對塵蟎過敏，可先做皮膚測試確定致敏原。

圖片來源：Unsplash

如要杜絕塵蟎，就要維持家居環境整潔，保持室內空氣流通，減低與塵蟎接觸的機會，降低誘發鼻敏感的可能。



有研究指出一張床褥潛藏100萬隻塵蟎，塵蟎易於在潮濕環境生長，不想和塵蟎大被同眠？原來使用抽濕機不單止令屋企環境變得乾爽，同時間接減少塵蟎生長。而香港天氣經常下雨，氣候潮濕，定期清潔床具，並使用除塵蟎吸塵機，則可清洗得較仔細和衞生，從而保障家人健康。若吸塵機的吸力可調節，應從低吸力開始調校至合適水平，尤其是清理表面質料較鬆軟或纖細的床褥時，可避免吸力太強扯起或吸實布料。

小編為大家推薦以下數款除蟎用品：

Deerma 德爾瑪除蟎真空吸塵機 CM300：1分鐘8000次震動拍打，有效震動床褥織物每一根纖維，輕鬆拍出蟎蟲；再以10kPa的大吸力，輕鬆吸除表面微塵毛髮，深度拔出蟎蟲及其排洩物；並且1.4kg輕量化機身，單手久用無負擔，配合底部雙滑輪設計，有效減少阻力輕鬆推動。

Turbo Italy UV除塵蟎機 (白色) TBC-617W：以UV紫外線除蟎和消毒殺菌；配備有效吸除灰塵滾刷式設計，每分鐘能拍打3000次；加上拔插式塵盒能輕易取出過濾網清潔，可清洗HEPA過濾網，更有雙重過濾設計，還有底部熱風烘乾功能，不破損床單或紡織業品。

梵美樂 家具防塵蟎除蟎噴霧 200ml：通過消除食物來源抑制塵蟎的生長，徹底瓦解塵蟎的食物鏈，使織物及設備得到長期的保護，同時具有驅蟎功能。而且透過消除所有引起過敏的微生物，創造一個健康的環境。經處理的織物將持續有效期3個月或多達20次洗滌。