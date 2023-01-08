入門級短途親子行山路線 粉嶺鹿頸至谷埔山徑 小朋友也能行畢全程

一家人行山是一項很好的親子活動，不但能鍛煉身體，還能接觸大自然，對孩子來說是有益身心的活動。這次介紹位於粉嶺的行山路線，適合初次與小朋友一起行山的家庭，需時比較短，而且大部分都是平路，孩子也可以自己走畢全程。在天氣好的日子，不妨和孩子一起體驗行山的樂趣吧！

資料及圖片授權：浠姐、小肥滺與金仔



Check point 1：BB開心茶座 - 港式all day breakfast

如果搭小巴的朋友可以落車經過BB開心茶座，平價all day breakfast十分出名。向新娘潭路方向出發，經過沿海大道，再到雞谷樹下。

Check point 2：雞谷樹下/發記士多 - 鹿頸自駕遊泊車處

鹿頸有一家歷史悠久、依山面海的發記士多，附近有空地/馬路可以供泊車，自駕遊來到鹿頸的朋友，可以停車後在此出發。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

發記士多

地址：鹿頸雞谷樹下村3號

電話：2674 1718



Check point 3：紅樹林海岸

一邊走一邊可以欣賞到一片又一片的紅樹林、濕地、海景，可以來一次生態教學，而且道路十分平坦，只有1-2個位置比較窄，難度為0粒星，慢步其中真的很舒服。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

可以看到沙頭角海岸線，那雙天天對著螢幕的眼睛感到無比舒服。

回程看到日落，景色更加吸引，絕對是一個打卡點。

Check point 4：上落樓梯，綠樹成蔭

全程最辛苦的路段，因為有一小段的上落樓梯。缺少運動的媽媽再加上細佬，上樓梯時需要休息數次，不過大家姐二家姐可以一口氣走完。

上完樓梯後可以到達一個綠樹成蔭的地方。

然後準備下樓梯了。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

Check point 5：鳳坑村 - 人煙稀少的山谷小村

下山後，便會見到鳳坑村。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

去程時潮退，回程時潮漲，各有不同。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

可以看到對岸的沙頭角及深圳。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

整個鳳坑村窩進山谷，村口處有間盈佳茶座可以補給，行到累時可以在這裏吃一碗豆腐花補充體力。不過因疫情關係，暫時只開放四、五、六及日。茶座隔壁還有唯一一個洗手間，有需要的朋友記得要留意了。

因為是次探親的關係，可以進村了。村內村民只有幾位，有張氏宗祠、客家老屋及老井。一個十分寧靜的小村，跟圍欄外的人頭涌涌形成了強烈的對比。爸爸還一臉寫意地說，這邊風涼水冷，搬到這邊住也不錯。

還給兩位小朋友遇上野外的牛牛。

（圖片來源：浠姐、小肥滺與金仔 Facebook）

村內有棵柚樹，熱情村民還摘了幾個給我們帶走。

盈佳茶座

地址：粉嶺沙頭角凰坑村村口

電話：66815992



Check point 6：11號碼頭 - 白色燈柱 打卡熱點

向前走有一個白色小燈柱，熱門打卡必影位！到達時大約3點多，有很多人在排隊打卡。我們先休息及吃東西補充體力後再去，就只剩很少人了，應該都去了谷埔。

再繼續走，就會走到谷埔，會有一片金黃蘆葦田，是打卡熱點。而且有一大片紅樹林、蠔田、農村特色的客家菜，值得一去。但因為兩位小朋友在村內玩得十分開心，不願意再走，所以只好下次繼續了。全程大約用了三小時(包括在村內程玩)，回程時大約5點多，可以看到很漂亮的日落。

路線：鹿頸-->鳳坑-->谷埔

難度：★☆☆☆☆

時間：來回約2-3小時

泊車：雞谷樹下空地

補給：沿途均有多間茶座及餐廳

賣點：沿路有蘆葦田、紅樹林等靚景可欣賞，大部份都是平路

交通：

小巴:在粉嶺港鐵站C出口，乘搭56K小巴，在鹿頸總站下車

自駕 : 雞谷樹下 / 發記士多有泊車位

《圖片及資料獲浠姐、小肥滺與金仔授權轉載》