親子好去處｜放電之選 全港5大新式公園 高低起伏斜坡 傳統鐵滑梯

由於安全和地方問題，香港很多公園的設計和遊樂設施都大同小異。小朋友玩得多了，也會希望有新玩意。這次由Facebook專頁暴龍媽媽介紹的全港5個新式公園，有些雖然佔地不大，但這些公園有別於香港很多千篇一律的遊樂場，讓小朋友能夠體驗更多元化、刺激、好玩的遊樂設施，盡情放電！

資料及圖片授權：暴龍媽媽



屯門公園

應該是最具代表性的新式公園，開幕更是轟動一時，害怕多人的我們並沒有衝那一波開幕熱潮，也是最近才去玩，但還是很多人，果然名不虛傳！

這裡有各式好玩新設施，滑梯、攀爬設施、彈跳床、韆鞦，甚至有嬉水區、沙池（已在1月10日聯絡康文署了解場地安排，嬉水區、沙池正在開放，沙池受天雨影響或會暫停開放。）公園也佔地很大，來這玩上一整天絕對不是問題。不過我們平日下午去玩，人也是超級多，來玩要有心理準備啊！

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如何前往：

港鐵 屯門站B出口

荃灣二陂坊遊樂場

這個屬於地區的小遊樂場，地方雖小但是設計得非常漂亮，有繩網、氹氹轉、鐵滑梯、繩網鞦韆，高低起伏的小斜坡及小山洞，地上更畫有跳飛機的圖案，很可愛。不過不算大，順路經過可以來玩玩，不用特地過來。

如何前往：

港鐵 荃灣站B1出口

浙江街遊樂場

這個新遊樂場真的有驚喜，乍看之下很像我們之前在台灣常去的一個社區小公園。這頗有台灣的風格，走的是森林風，還有新式氹氹轉、韆鞦，地板也設計得很可愛，感覺是有用心的遊樂場。

如何前往：

港鐵 土瓜灣站C出口

顯田遊樂場

這裡非常接近屯馬線顯徑站出口，超方便，有大量的攀爬繩網陣，挑戰體力，絕對是小朋友放電之選！

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如何前往：

港鐵 顯徑站A出口

世運花園遊樂場

以飛機為主題，剛好呼應以前這裡是舊啟德機場。雖然場地小小一個，但是飛機造型實在太太太吸睛了，喜歡飛機的可以來打卡。

如何前往：

港鐵 宋皇臺站B1出口

荃灣二陂坊遊樂場、浙江街遊樂場、世運花園遊樂場佔地不大，如果是順路經過附近可以來玩，倒不需要特地前往。

《圖片及資料獲暴龍媽媽授權轉載》