三文魚營養｜減肥護腦防心臟病　三文魚10大好處不只奧米加3豐富

三文魚營養相當豐富，一般人只知道它蘊含豐富奧米加3（Omega-3），其實除此之外，它還有不同類別的營養素，對健康有莫大益處。以下就介紹10個三文魚的好處，並分享有關食譜。



三文魚很受歡迎，亦以營養豐富見稱，它的味道獨特，卻又不像其他魚如：沙甸、鯖魚般腥。此外，三文魚食法眾多，可以煙熏、焗、煎、烚，又或是當刺身般生食。坊間亦有些罐頭三文魚，大部分都是野生三文魚，因此營養價值亦得以保留，跟新鮮三文魚差不多，價錢也不貴。

講起三文魚的營養，絕大部分人只會聯想到Omega-3脂肪酸，其實它還有很多好處。（Unsplash）

請按下圖睇三文魚的6大營養素及其好處：

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1.含奧米加3脂肪酸 抗炎降血壓



文魚是奧米加3脂肪酸EPA和DHA的最佳來源之一。EPA和DHA具多項健康益處，如：減少炎症、降血壓、減輕患癌風險以及改善動脈細胞等。

2.優質蛋白質來源 護骨骼強肌肉



三文魚含豐富優質蛋白質，而蛋白質亦是一種只能從飲食攝取的必要營養素。蛋白質對人體起了重要作用，例如受傷後加快身體復元、保護骨骼健康、減肥時仍保持住肌肉質量等。

3.維他命B群含量高 維持神經系統健康



野生三文魚富含維他命B群，作用包括把食物轉化成能量、產生和修復DNA、減少慢性炎症等，有助維持大腦和神經系統的最佳功能。

三文魚除了營養豐富，對心血管和大腦都尤其有益，而且食法眾多。（Unsplash）

4.高鉀 減中風風險



鉀有助於控制血壓，並降低中風的風險，有報告指，補充鉀可顯著降低高血壓患者的血壓水平，尤其是本身鈉含量超標的人。

5.硒含量高 防甲亢



硒有助維持骨骼健康，而對於自身免疫性甲狀腺患者來說，硒能夠減少其甲狀腺抗體。

6.含有蝦青素 抗氧化



蝦青素可減少炎症、減少氧化壓力，並防止動脈中的脂肪斑塊積聚，長遠而言是這是另一降低患心臟病風險的方法。

請按下圖睇三文魚的其餘4項健康益處：

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7.降低患心臟病風險



三文魚能提高血液中奧米加3脂肪酸水平，經常食魚的人，體內三酸甘油脂水平較低，從而減少受心血管疾病威脅。

8.調節體重



跟其他高蛋白食物一樣，三文魚有助調節食慾，產生讓你感到飽肚的激素。此外，三文魚的卡路里含量相當低，100克的養殖三文魚，只有206卡路里的熱量，而野生三文魚的熱量更低，只得182卡。

9.有助對抗炎症



許多專家認為，炎症是大多數慢性疾病的根源，包括心臟病、糖尿病和癌症等。幾項研究發現，多吃魚有助減少有這些疾病和其他疾病風險的人的炎症症狀。

10. 保護大腦健康



在飲食中加入三文魚，能改善大腦功能。一項針對1,566名老人的研究發現，每周至少吃一份魚，認知能力下降的速度將有所減慢。

三文魚食法多，要是你不想只吃三文魚刺身，其實還有很多選擇。以下介紹4個三文魚食譜以供參考。

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