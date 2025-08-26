紮肚｜中醫親解紮肚好處、黃金時間+糾正骨盆錯位和腹直肌分離

紮肚有無用？產後修身與減肥原理不一樣，產後修身是要隨著身體變化而糾正骨盆錯位和腹直肌分離所帶來的健康問題。因此，很多人選擇產後紮肚來達到產後修身效果。到底紮肚原理是怎樣？紮肚好處？紮肚過程又是怎樣？紮肚黃金期時間又是幾時開始？是次請來註冊中醫師戴貝莎請解紮肚大小謎團。

資料來源：註冊中醫師戴貝莎



由懷孕到生產的身體改變：腹直肌分離、骨盆旋轉

懷孕期間，身體為了容納胎兒成長和分娩會分泌荷爾蒙，令肌肉韌帶等軟組織孌鬆。而且，身體因胎兒漸長引起結構的變化，包括腹直肌分離、骨盆旋轉等。

生產時可出現恥骨分離，加上懷孕時的不適及照顧初生嬰兒的辛勞容易出現乏力、疼痛及不同症狀。而剖腹產則會留下疤痕，容易出現粘連、疼痛。

紮肚的功效有助矯正身體結構：腹直肌分離及骨盆錯位

1. 矯正結構（腹直肌分離及骨盆錯位）

2. 改善產後問題，促進產後恢復

3. 腹部修身塑形

小產後、因年紀漸長的腹部組織鬆驰、骨盆變大都可以考慮進行紮肚。

紮肚原理-配合中藥+針灸效果提升

利用繃帶、紮布進行腹部塑形及固定，將身體固定在較佳的位置，加快身體修復。情況類似箍牙、或骨折後復位固定。

先調好骨盆結構，在一個結構較平順的基礎上塑形較佳；可以選擇配合中藥及針灸以作產後調養，以提升治療效果。

紮肚程序

1. 檢查：評估、觸診

2. 結構治療：骨盆修復

針灸解疤痕粘連

腹部按摩：袪水、排肚風等

3. 繃帶、紮帶塑形固定4小時

回家自行拆除

建議：每次至少相隔1天再紮，10至20次為一療程，每療程之間最少相距一個月。

紮肚黃金修復期時間｜幾時開始？

1. 產後6個月内

2. 順產：產後3至4周，惡露乾淨後

3. 剖腹產：產後6周以上，惡露乾淨後

甚麼情況不能紮肚？

1. 腫瘤

2. 骨盆外傷

•如有疑問，請先咨詢醫護人員

《本文資料來源為戴貝莎中醫師》