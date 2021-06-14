端午節游龍舟水｜小朋友怕水唔敢游水？方力申教3招下水前準備

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-14 09:55

雖然龍舟賽事因新冠疫情需要暫停，但全港22個公眾游泳池及16個泳灘也開放並提供救生員服務，而天文台預測端午節「天氣驟雨減少，天色較為明朗」，最高氣溫為31度，相信仍有不少家長會帶小朋友游龍舟水。到底游龍舟水是否真的身體健康?對於很多未游過水或者怕水的小朋友來說，家長又可以如何做好下水禮的準備?我們一於聽聽專家怎樣說。 (資料圖片、分照片來自IG :hkswimmingacademy)

往年都有很多家長在端午節帶小朋友到泳灘或泳池游龍舟水消暑，但不時會見到小朋友一掂水就「we嘩鬼叫」?到底下水前，家長可以做什麼準備，有游泳界「飛魚王子」之稱的方力申近年擔任游泳學校校長，吸引不少家長帶小朋友跟他習泳，他教家長落水前3招準備，令小朋友落水無難度，點圖即看：

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游龍舟真保健康?

端午節又名端陽節、天中節、龍舟節、重五節、重午節等，是中國古老的民俗節日。香港浸會大學哲學博士﹝歷史學﹞及香港公開大學兼任副講師劉志輝表示，端午節的民俗多姿多彩，主要有吃粽子、划龍舟、插艾蒿和菖蒲、飲雄黃酒、佩香囊、纏五色絲、掛艾虎和道符、貼張天師和鍾馗畫像等。而「游龍舟水」便是其中一種香港人熟悉的端午民俗。

不少家長趁端午節帶小朋友游龍舟水。(資料圖片)

蘭湯沐浴

一談到游龍舟水，劉志輝表示必須要知道「蘭湯沐浴」的習俗。「《楚辭．九歌．雲中君》有：『浴蘭湯兮沐芳』一語，而《大戴禮記．夏小正》又有：『五月……蓄蘭，為沐浴也。』的記載。但上文中的『蘭』是指不是蘭花，而是指蘭草或澤蘭。蘭草開期為五、六月，香氣濃，醫用可生血調氣；澤蘭開期七、八月，微香，醫用可破月通積。而『蘭湯』所用的蘭應為蘭草。」

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全年陽氣最盛易生病

為什麼「蘭湯」又與端午節有關？又與後來的「遊龍舟水」扯上關係？劉志輝說：「因為農曆的五月五日，正處於小滿之後，夏至之前，是一年中陽氣最盛之時，但同時也是『陰氣逆陽，冒地而出』的日子。由於古人認為陰氣逆陽氣是凶象，也會讓人生病。故此，逐漸『蘭湯沐浴』就成為一種端午節的習俗。當然，這可能是因為屈原喜愛此道，所以『蘭湯沐浴』也成為了紀念屈原的一種民俗。而香港人熟悉的『游龍舟水』亦大有可能與優雅的『蘭湯沐浴』有關。

點圖即睇過往香港熱門泳灘端午節情況:

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