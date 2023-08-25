兒童近視｜香港8歲學童患近視佔四成　家長切勿錯過管理黃金期

常說新生代的小朋友很幸運，因為透過各種電子科技產品，可以更快更有效地學習新知識和增廣見聞，但背後卻隱藏嚴重的眼睛問題。根據調查顯示，亞洲兒童患近視率非常高，單是香港已經有超過四成8歲學童患有近視。6歲至12歲是管理近視的黃金期，除了要選用有效的方法去控制近視外，亦應防範於未然，建議家長可由小朋友4歲起定期驗眼去監察近視的潛在風險。眼鏡88最近於將軍澳中心店，引入蔡司近視防控視光護理流程，為學童提供一站式的護眼新體驗，更有效預防兒童近視問題。

攝影：蘇煒然



家長及早行動 預防及控制近視

6歲至12歲是管理近視的黃金時期，為了更有效地延緩近視加深，應及早控制。如近視過深，更會增加日後患嚴重眼疾的風險。作為全港最大的眼鏡連鎖店，眼鏡88對兒童近視控制領域非常重視，投放不同資源並進行宣傳教育的工作，讓家長能盡早了解管理兒童近視的重要性。

早於10年前光學專家蔡司亦已投入兒童近視管理範疇，研發兒童近視控制鏡片外，同時利用專業驗眼儀器，令整個驗配流程更精準、快捷。今次眼鏡88將蔡司近視防控視光護理流程概念引入將軍澳中心店，合力打造一個防控新標準。

眼鏡88集團高級商務總監蔡碧欣博士指近年公司不斷投放資源拓展近視防控的專業，擴大產品與服務範圍, 為小朋友提供最合適的防控方案。

眼鏡88集團高級商務總監蔡碧欣博士表示，香港是全球近視比率最高的其中一個地方，深近視不只引起生活上的不便，更會增加日後患上眼疾的機會。所以早於十年前，眼鏡88已提供近視控制諮詢檢查。近年公司更不斷投放資源拓展近視防控的專業，無論於人才培訓、專業儀器配置或與不同的戰略伙伴合作上，務求擴大產品與服務範圍。「我們致力為小朋友與家長提供最合適的近視防控方案。只要顧客於眼鏡88驗配任何近視控制產品，我的專業團隊都會提供定期覆檢，以確保防控方案達致最佳效果。」

預防同時管理 全面地掌握孩子近視發展

預防勝於治療，Head of Global Brand Experience at ZEISS Vision Care - Philipp Novak分享，全港首間設於眼鏡零售門市的蔡司近視防控中心率先在眼鏡88將軍澳中心店登場，除了是香港眼鏡零售業的優先試點，亦是蔡司當前進行一系列兒童近視管理的全球重點項目之一。

他說：「眼鏡88將軍澳中心店採用了特定的蔡司零售概念，設計基於「蔡司ZVE視力專家」設計。整個背後的想法是，它是我們合作夥伴的專業形象，就如以蔡司精準的硬件軟件配套，加上眼鏡88的專業服務互相結合。蔡司近視監測軟件ZEISS Myopia Management Workplace是基於蔡司生物測量數據開發，有助更進一步深入分析兒童的眼睛，評估他們的近視風險。有效地掌握孩子的近視發展，為家長把關。」

Head of Global Brand Experience at ZEISS Vision Care Philipp Novak分享，眼鏡88將軍澳中心店是全港首間設蔡司近視防控中心的眼鏡零售門市，亦是蔡司當前進行的一系列兒童近視管理的全球重點項目之一。

蔡司台灣總經理及蔡司香港視光護理副總裁章平達表示，眼鏡88將蔡司近視防控視光護理流程概念引入將軍澳中心店，合力打造一個防控新標準。

店內同時配備以極高精準度聞名的蔡司IOLMaster光學生物測量儀，蔡司台灣總經理及蔡司香港視光護理副總裁章平達表示，「我們希望以現今的兒童為中心，並為近視管理打造一個新標準。因為近視是無法逆轉，所以我們更應該專注在近視發生前及早預防，而不僅是在它已經發生時候才加以管理。」

透過蔡司IOLMaster光學生物測量技術精準量度眼軸長度與角膜弧度等精密數據，加上在眼鏡88定期追蹤近視度數，便可更全面地評估近視控制方案的成效。配合蔡司的亞洲大數據系統，更可於兒童未出現近視之前評估其近視發展的風險，提早建議預防措施。預防加上控制雙管齊下，好好守護兒童眼睛健康。當完成揀選心儀的鏡架時，「中心定位」能精確量度鏡片、鏡框與及佩戴者臉型的適配位置，蔡司的i.Terminal 2數碼中心定位儀精準量度數據，減少偏差，令鏡片發揮最大的光學性能。

章平達續說：「以蔡司精準的硬件軟件配套﹐加上眼鏡88的專業服務，我們希望為預防近視、近視管理做出貢獻，務求令到兒童的近視率不會進一步上升。」

眼科視光師李漢強提醒，近視具遺傳性，所以應該及早預防。

眼科視光師李漢強提醒大家，近視具遺傳性，所以父母應及早為兒童評估風險，預防近視。他鼓勵兒童從小養成良好的用眼習慣，例如保持正確閱讀距離、注意休息、減少使用電子螢幕時間、每日兩小時戶外活動，都有助預防近視。

（資料由客戶提供）