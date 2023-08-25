兒童近視｜香港8歲學童患近視佔四成 家長切勿錯過管理黃金期
常說新生代的小朋友很幸運，因為透過各種電子科技產品，可以更快更有效地學習新知識和增廣見聞，但背後卻隱藏嚴重的眼睛問題。根據調查顯示，亞洲兒童患近視率非常高，單是香港已經有超過四成8歲學童患有近視。6歲至12歲是管理近視的黃金期，除了要選用有效的方法去控制近視外，亦應防範於未然，建議家長可由小朋友4歲起定期驗眼去監察近視的潛在風險。眼鏡88最近於將軍澳中心店，引入蔡司近視防控視光護理流程，為學童提供一站式的護眼新體驗，更有效預防兒童近視問題。
攝影：蘇煒然
家長及早行動 預防及控制近視
6歲至12歲是管理近視的黃金時期，為了更有效地延緩近視加深，應及早控制。如近視過深，更會增加日後患嚴重眼疾的風險。作為全港最大的眼鏡連鎖店，眼鏡88對兒童近視控制領域非常重視，投放不同資源並進行宣傳教育的工作，讓家長能盡早了解管理兒童近視的重要性。
早於10年前光學專家蔡司亦已投入兒童近視管理範疇，研發兒童近視控制鏡片外，同時利用專業驗眼儀器，令整個驗配流程更精準、快捷。今次眼鏡88將蔡司近視防控視光護理流程概念引入將軍澳中心店，合力打造一個防控新標準。
眼鏡88集團高級商務總監蔡碧欣博士表示，香港是全球近視比率最高的其中一個地方，深近視不只引起生活上的不便，更會增加日後患上眼疾的機會。所以早於十年前，眼鏡88已提供近視控制諮詢檢查。近年公司更不斷投放資源拓展近視防控的專業，無論於人才培訓、專業儀器配置或與不同的戰略伙伴合作上，務求擴大產品與服務範圍。「我們致力為小朋友與家長提供最合適的近視防控方案。只要顧客於眼鏡88驗配任何近視控制產品，我的專業團隊都會提供定期覆檢，以確保防控方案達致最佳效果。」
預防同時管理 全面地掌握孩子近視發展
預防勝於治療，Head of Global Brand Experience at ZEISS Vision Care - Philipp Novak分享，全港首間設於眼鏡零售門市的蔡司近視防控中心率先在眼鏡88將軍澳中心店登場，除了是香港眼鏡零售業的優先試點，亦是蔡司當前進行一系列兒童近視管理的全球重點項目之一。
他說：「眼鏡88將軍澳中心店採用了特定的蔡司零售概念，設計基於「蔡司ZVE視力專家」設計。整個背後的想法是，它是我們合作夥伴的專業形象，就如以蔡司精準的硬件軟件配套，加上眼鏡88的專業服務互相結合。蔡司近視監測軟件ZEISS Myopia Management Workplace是基於蔡司生物測量數據開發，有助更進一步深入分析兒童的眼睛，評估他們的近視風險。有效地掌握孩子的近視發展，為家長把關。」
店內同時配備以極高精準度聞名的蔡司IOLMaster光學生物測量儀，蔡司台灣總經理及蔡司香港視光護理副總裁章平達表示，「我們希望以現今的兒童為中心，並為近視管理打造一個新標準。因為近視是無法逆轉，所以我們更應該專注在近視發生前及早預防，而不僅是在它已經發生時候才加以管理。」
透過蔡司IOLMaster光學生物測量技術精準量度眼軸長度與角膜弧度等精密數據，加上在眼鏡88定期追蹤近視度數，便可更全面地評估近視控制方案的成效。配合蔡司的亞洲大數據系統，更可於兒童未出現近視之前評估其近視發展的風險，提早建議預防措施。預防加上控制雙管齊下，好好守護兒童眼睛健康。當完成揀選心儀的鏡架時，「中心定位」能精確量度鏡片、鏡框與及佩戴者臉型的適配位置，蔡司的i.Terminal 2數碼中心定位儀精準量度數據，減少偏差，令鏡片發揮最大的光學性能。
章平達續說：「以蔡司精準的硬件軟件配套﹐加上眼鏡88的專業服務，我們希望為預防近視、近視管理做出貢獻，務求令到兒童的近視率不會進一步上升。」
眼科視光師李漢強提醒大家，近視具遺傳性，所以父母應及早為兒童評估風險，預防近視。他鼓勵兒童從小養成良好的用眼習慣，例如保持正確閱讀距離、注意休息、減少使用電子螢幕時間、每日兩小時戶外活動，都有助預防近視。
（資料由客戶提供）