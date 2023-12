清晰近視防控中心｜一站式近視控制服務　全方位保障兒童眼睛健康

現時智能電話和平板電腦十分普及,不少兒童經常機不離手,導致年紀小小便已經有近視。清晰眼科今年7月於尖沙咀The ONE開設的兒童近視防控中心,便是以一站式服務保障兒童眼睛健康。在「健康Easy卓越大獎2023」,兒童近視防控中心獲得「卓越兒童近視控制服務大獎」,印證中心在兒童近視控制服務方面有卓越的貢獻!



「卓越兒童近視控制服務大獎」得主:清晰眼科兒童近視防控中心

《香港01》旗下的健康頻道今年再度舉辦「健康Easy卓越大獎2023」,繼續獲得香港美容業總會及香港保健食品協會全力支持。經過香港01編輯評審與用戶票選,共51個人氣獎項順利誕生,其中清晰眼科的兒童近視防控中心獲得「卓越兒童近視控制服務大獎」。雖然中心在今年7月才剛開幕,但已經獲得此大獎,證明其服務素質之好是客人能夠親身體驗得到。

在「健康Easy卓越大獎2023」,兒童近視防控中心獲得「卓越兒童近視控制服務大獎」。

中心面積高達14,000呎 專業儀器及兒童玩樂一應俱全

兒童近視防控中心位於尖沙咀The ONE,面積高達14,000呎,不但設有全港首個診所內的蔡司近視管控工作室,引入多部蔡司眼睛檢查儀器,更配備多款專業眼科儀器:

多光譜屈光地形圖儀器:可以驗到整個視網膜周邊度數,以及有效量度眼睛全區域離焦數據,從而評估小朋友近視風險及趨勢。

蔡司VISUFIT 1000 數碼中心定位儀:能夠透過9個鏡頭同時拍攝顧客180°全景圖,無需人手量度焦距和驗配瞳孔位置,可以更精準為小朋友驗配個人化近視控制眼鏡。

兒童近視防控中心設有全港首個診所內的蔡司近視管控工作室。

此外,由於這個中心是專為兒童而設,所以亦特設兒童專屬玩樂空間,讓兒童能夠享受整個過程,當中包括夾公仔機、籃球機、足球機、兒童圖書及玩具,還有兒童護眼知識小冊子,教授小朋友護眼知識。

兒童近視防控中心專為兒童而設,所以亦特設兒童專屬玩樂空間。

一站式近視控制服務 專業人士檢查+近視控制方案

及早處理兒童的近視問題,有助防止近視度數加深,甚至減少近視度數,因此兒童近視防控中心提供一站式近視控制服務,先由眼科專科醫生和眼科視光師進行一對一的13項全面學童近視控制評估檢查,再決定選用哪些近視控制方案,例如阿托品眼藥水、近視控制眼鏡、近視控制隱形眼鏡、角膜矯形術(即俗稱的「OK鏡」和新引入的Eyerising近視治療儀。

全新推出「近視治療儀」 令近視度數回退

近期兒童近視防控中心推出全新的「Eyerising近視治療儀」,令近視控制有突破性進展,使兒童近視回退,全球已有 15 萬用戶驗證這項革命性的新技術。

孩子只需要每星期照射5至7日,每日2次,透過家用紅光治療儀器「Eyerising近視治療儀」持續直視紅光3分鐘,即完成治療。

Eyerising近視治療儀能夠釋出波長650nm的紅光,多項醫學臨床研究結果指出,紅光治療有效控制近視效果可高達9成¹,同時亦已通過美國國家標準學會(ANSI)的光線安全測試,近20個項目全部合格,並在多個危險性項目中被評為遠低於標準,安全可靠。

Eyerising近視治療儀有效控制近視效果可高達9成。

