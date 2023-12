ACUVUE®️ Abiliti™️兒童近視管理方案 安全有效近視管理隱形眼鏡

疫情改變了一眾學童的學習模式,虛擬學習減少學童進行戶外活動,相對地增加了他們玩手機、平板電腦,以至觀看電腦屏幕的時間,對身心發展與視力健康造成負面影響。根據香港中文大學醫學院(中大)的研究顯示,疫情下本港學童患上近視的人數為疫情前2.5倍¹,情況令人擔心。家長反映很多時候,每半年都要幫子女換眼鏡、鏡片愈換愈厚,難免會擔心近視對子女視力健康的長遠影響,不少家長都積極為子女尋求安全有效的近視控制方法,例如登陸香港專為7至12歲兒童而設的ACUVUE® Abiliti™近視管理方案,以品牌的科技有效緩減近視加深的速度²,不但減低近視對眼睛健康的影響,亦減少戴眼鏡所造成的不便。



深近視增患嚴重眼疾風險 近視管理解決方案助近視控制

近視患者總有一個在左近,這種慢性持續進展的眼睛健康問題十分普遍,卻不容忽視。若任由近視加深,會增加患上近視性黃斑病變等眼疾的風險³;研究發現若近視度數高於500度,發展至黃斑病變的機率則會增加四成,日後更有可能導致失明⁴,各位家長絕對不能掉以輕心。再者,處於發育期的兒童近視加深的速度一般較快⁵,若幼童在12歲前已發展近視,加深成深度近視的風險更是較高⁶!

然而,隨著科技發展,一直以來困擾家長的近視問題即將迎刃而解,Johnson & Johnson MedTech設有專為兒童而設的近視控制產品組合︰ACUVUE® Abiliti™綜合近視管理解決方案,能夠安全而有效地減緩兒童近視加深的情況並矯正視力。方案包括ACUVUE® Abiliti™ 1-Day每日拋棄型軟性近視管理治療性鏡片、ACUVUE® Abiliti™ Overnight近視管理夜間矯視隱形眼鏡,以及SeeAbiliti™個人化數碼應用程式,令家長可以輕鬆管理子女的近視問題,監測改善的進度,並為家長適時提供各種提示,例如建議增加子女戶外活動時間的提示。其中,ACUVUE® Abiliti™ 1-Day具有與 ACUVUE® OASYS® 1-Day 相同的舒適度⁷。相信不少家長都是ACUVUE®隱形眼鏡的用家,深知其舒適度高,口碑信譽良好,因而為子女選擇合適的近視管理產品,自然更有信心。

小朋友都可輕易掌握配戴隱形眼鏡 甩開眼鏡重拾運動樂趣 —「好似冇戴一樣咁舒服!」

近視不但影響眼睛健康,很多時候遇到近視問題,香港家長大多數選擇為兒童配眼鏡,希望解決問題。然而,家長可能疏忽了戴眼鏡所造成的不便,例如減低兒童參加體育活動或群體活動的意欲等。長遠而言,有機會影響兒童全方位法展,亦有機會對兒童社交能力、自我認同和自信心構成影響⁸'⁹。

如熱愛打排球,現年12歲的傑傑,因父母均為深近視患者,所以他從5歲起便驗出有近視。每年父母都會帶他做眼晴檢查,每次都發現又加深近100度。年紀輕輕的傑傑現時已有600多度近視,情況嚴重。傑傑現為學校排球隊成員之一,經常需要練習及比賽,然而汗水經常令眼鏡下滑,又曾因運動時碰撞導致眼鏡誤傷眼睛。

在咨詢專業視光師後,傑傑和媽媽得知有關近視管理隱形眼鏡的解決方案,讓傑傑遠離戴眼鏡的不便,同時更有效地控制近視。Abiliti™ 1-Day近視管理隱形眼鏡用家傑傑表示︰「戴咗好似冇戴一樣咁舒服!戴同除都好方便!我第一次試戴已經學識!」現在,傑傑配戴Abiliti™ 1-Day,由自己完全掌握每日配戴和摘除隱形眼鏡的過程。

治療初期適用 Abiliti™ 1-Day治療隱形眼鏡

如果你的子女為7至12歲的兒童,即可選用Abiliti™ 1-Day每日拋棄型軟性近視管理治療性鏡片。有關使用詳情,可預約諮詢視光師作詳細檢查,並瞭解個別個案是否適合使用產品。

Abiliti™ 1-Day近視管理隱形眼鏡是首款專為兒童而設的隱形眼鏡,採用RingBoost™技術,設計展現了專利技術以及科研成果²:

~2倍更有效控制近視#²

讓鏡片可提供強力的近視控制功效,同時又能保持視覺質素。

臨床研究證實,有效減緩眼球長度增長及近視加深*。

*與配戴單光近視鏡片6個月後作比較。

#比雙焦點設計

配戴隱形眼鏡 助兒童建立自律性

好習慣從小培養,早晚刷牙,回家後先洗手,家長的日常教導有助子女建立自律性,而學習配戴隱形眼鏡亦不例外!由於兒童配戴Abiliti™ 1-Day的時數需要規律(每週5日、每日最少8小時配戴相關鏡片——實際配戴時數可向視光師查詢)才能有效控制近視,家長可鼓勵子女遵從眼科視光師的教導,每天早晚配戴和摘除隱形眼鏡,把握訓練他們守規矩,建立良好生活習慣的好機會。Abiliti™ 1-Day屬軟性隱形眼鏡,更舒適透氣,較適合初學者學習配戴,令控制近視事半功倍,長遠而言,擁有規律生活,子女自然健康成長!

通宵配戴重塑角膜 Abiliti™ Overnight夜間矯視隱形眼鏡為通過CE mark的OK(Ortho-K)鏡

另外一個方法改善子女視力,Abiliti™ Overnight近視管理夜間矯視隱形眼鏡,為通過CE mark 的角膜塑形術(Ortho-K)隱形眼鏡,經科學實證,能於兩年間將近視兒童的軸向伸長量平均減少0.28mm**¹⁰'¹¹'¹²'¹³,繼而控制近視加深。由於每隻鏡片均因應患者的角膜形狀和處方而專門設計,於晚間配戴後翌日無需配戴鏡片仍可保持清晰的視力***¹⁴,協助管理兒童近視加深的速度。

**與配戴單光近視鏡片作比較 ***屈光度數減少高達 4.00D,散光減少高達 2.50D

配搭SeeAbiliti™數碼應用程式使用 家長輕鬆管理子女的治療情況

家長日常應付忙碌工作、照顧子女起居飲食經已分身不暇,無論選擇哪款隱形眼鏡,均可配搭SeeAbiliti™數碼應用程式使用,個人化追蹤功能助家長輕鬆管理子女的治療情況,亦提供最新資訊與治療支援,貼心提醒子女的戶外活動時間,提升身心靈健康。

• SeeAbiliti™ 個人化的數碼應用程式提供近視相關的生活模式指引,提醒父母增加子女的戶外活動時間,以滿足孩子成長過程中的需求。

• SeeAbiliti™ 應用程式提供最新的資源、治療支援和個人化追蹤功能,管理孩子的治療情況。從而提升近視管理的成效

• 應用程式可於App Store及Google Play下載

想為你的子女尋求最佳近視管理方法?立即click https://a4tn.short.gy/ApptForm 作簡易預約Abiliti™眼科專業人士

想要解更多Abiliti™有關的資料︰https://www.seeyourabiliti.com/hk/

參考資料︰

¹ 根據香港中文大學醫學院香港兒童視力篩查及教育中心於2021年8月的調查。

² JJV Data on file, 2023. Efficacy of ACUVUE® Abiliti™ 1-Day Soft Therapeutic Lenses for Myopia Management: Comparative Claims vs. Single-Vision and Dual Focus Lenses. *After 6 months of wear

³ Ohno-Matsui K, Lai TY, Lai CC, Cheung CM. Updates of Pathologic Myopia. Prog Retin Eye Res 2016;52:156-87

⁴ Wong, Y.-L., Sabanayagam, C., Ding, Y., Wong, C.-W., Yeo, A. C.-H., Cheung, Y.-B., Cheung, G., Chia, A., Ohno-Matsui, K., Wong, T.-Y., Wang, J. J., Cheng, C.-Y., Hoang, Q. V., Lamoureux, E., & Saw, S.-M. (2018). Prevalence, Risk Factors, and Impact of Myopic Macular Degeneration on Visual Impairment and Functioning Among Adults in Singapore. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 59(11), 4603–4613. https://doi.org/10.1167/iovs.18-24032

⁵ Chua SY et al. Age of Onset of Myopia Predicts Risk of High Myopia in Later Childhood in Myopic Singapore Children. Opthal Physiol Opt 2016;36:388-94.

⁶ Hu Y et al. Association of Age at Myopia Onset With Risk of High Myopia in Adulthood in a 12-Year Follow-up of a Chinese Cohort. JAMA Ophthalmol. 2020;138:1–6

⁷ Https://www.seeyourabiliti.com/hk/parents/abiliti-portfolio/abiliti-1-day

⁸ Santodomingo-Rubido J, Villa-Collar C, Gilmartin B, Gutiérrez-Ortega R. Myopia control with orthokeratology contact lenses in Spain: a comparison of vision related quality-of-life measures between orthokeratology contact lenses and single-vision spectacles. Eye Contact Lens. 2013 Mar;39(2):153-7.

⁹ Rah, Marjorie J et al. Vision specific quality of life of pediatric contact lens wearers.

Optometry and Vision Science 87.8 (2010): 560-566

¹⁰ Cho P, Cheung SW. Retardation of myopia in Orthokeratology (ROMIO) study: a 2-year randomized clinical trial. Invest Ophthalmol Vis Sci [Internet]. 2012/09/13. 2012;53(11):7077– 85.

¹¹ Santodomingo-Rubido J, Villa-Collar C, Gilmartin B, Gutiérrez- Ortega R. Myopia control with orthokeratology contact lens in Spain: Refractive and biometric changes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(8).

¹² Chen C, Cheung SW, Cho P. Myopia control using toric orthokeratology (TO-SEE study). Invest Ophthalmol Vis Sci [Internet]. 2013/09/05. 2013;54(10):6510–7.

¹³ Walline JJ, Robboy MW, Hilmantel G, Tarver ME, Afshari NA, Dhaliwal DK, Morse CL, Quinn CJ, Repka MX, Eydelman MB. Food and Drug Administration, American Academy of Ophthalmology, American Academy of Optometry, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Optometric Association, American Society of Cataract and Refractive Surgery, and Contact Lens Association of Ophthalmologists Co- Sponsored Workshop: Controlling the Progression of Myopia: Contact Lens and Future Medical Devices. Eye Contact Lens.

¹⁴ 存檔數據。2021 Menicon CE 技術檔案

(資料及相片由客戶提供)