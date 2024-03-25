常見妊娠期併發症孕吐 妊娠糖尿病等影響甚廣 即睇預防及處理方法

懷孕是一個奇妙又艱辛的事情。過程中或會出現各種妊娠病，輕者會造成孕婦的不適，嚴重者可引致妊娠期併發症發生，危害胎兒的成長，甚或威脅母親的生命。因此孕婦要好好留意自身的身體變化，必要時就診治療。

本文作者：博愛醫院黃凱雯中醫師



為什麼會出現妊娠病？

《沈氏女科輯要箋正》提到：〝妊娠病源有三大綱，一曰陰虧，妊娠陰血有限，聚以養胎，陰分必虧；二曰氣滯，腹中增一障礙，則升降之氣必滯。三曰痰飲，妊娠臟腑接壤，腹中遽增一物，臟腑之機括為之不靈，津液聚為痰飲。〞

由此可見，妊娠病的發病機制主要是由血下聚子宮養胎，導致陰血不足，陽氣偏亢。而胎兒逐漸長大，會影響氣的運行，導致氣滯、氣逆亂的情況。脾胃虛弱時，體內水液循環失調，從而聚濕成痰飲，停留在身體各部位並引致不適。中醫理論認為脾為後天生化之源，氣血都是由脾胃功能所轉化。脾胃虛弱則生化無源，胎失所養，形成妊娠病。當然亦有妊娠病因先天腎氣不足，胎元不固所致。

常見的妊娠期併發症有那些？

1.懷孕初期：孕吐

妊娠初期時最常見的併發症是妊娠劇吐，指懷孕首三個月出現噁心、嘔吐的情況，嚴重者可導致脫水、電解質紊亂、體重減輕，或出現酮尿的情況。中醫認為主因是孕後血聚沖任二脈養胎，沖脈氣盛，沖氣挾胃氣上逆而致。西醫學的主因是孕婦體內黃體素升高而致。部分孕婦若出現較為極端的晨吐，則可引起由妊娠劇吐導致的Wernicke綜合徵。Wernicke綜合徵是一種神經系統的疾病，主要特徵是記憶受影響。成因主要是劇吐、營養不良，嚴重缺乏維生素B1引致的。

預防及處理：

孕婦是很難察覺自己的異常，因此同住家人需要多觀察她生活有那些變化，包括：有沒有出現嗜睡、昏睡、注意力不集中、精神錯亂、短暫性失憶、肌肉協調異常、煩躁不安等症狀，如若有請盡早就醫，進行藥物治療。飲食上給予良好且均衡營養，補充維生素B1、B6，持續和適當地補充水份。針對孕吐的問題，孕婦可取止嘔聖藥—生薑2-3片，陳皮1片煲水飲用，止茶有良好的止嘔效果。

2.懷孕中晚期：

2.1 妊娠糖尿病

妊娠糖尿病是懷孕中晚期常見的併發症，高血糖會影響胎兒發育異常，嚴重可致胎兒畸形、羊水過多、巨大嬰、早產、流產等。孕婦則容易併發妊娠高血壓、抵抗力下降、酮症酸中毒等，因此需要重視。中醫理論中糖尿病即消渴，以陰虛為本，燥熱為標，治療以養陰潤燥為主。西醫學的主要成因是懷孕期間身體分泌抗衡胰島素的賀爾蒙，導致胰島素功能下降，糖份無法轉化為能量時，過多的糖分積聚在血液，導致血糖上升。其次是孕婦體重上升，對胰島素需要增加，卻供不應求。症狀上孕婦可出現食量增大，而體重不升反降，排尿次數增加等。

預防及處理：

一般產檢都會進行尿糖試紙測試，如有需要會再作進一步血液檢查。只要及早發現，積極面對，調整好飲食和運動習慣，並監測血糖水平，一般來講沒有太大問題，無需過分擔心。飲食方面建議可多進食綠色蔬菜增加飽腹感，並可進食高蛋白質食物以穩定血糖水平，例如雞蛋、堅果等，而日常需減少糖鹽攝取量。每天飯後堅持半小時的輕度帶氧運動，可刺激新陳代謝並降低胰島素抵抗，穩定血糖水平。

2.2 妊娠高血壓

妊娠高血壓是中晚期需要重視的疾病。妊娠20周後孕婦常出現有頭暈眼花，嚴重者可暈倒，中醫稱之為「子暈」；另有面腫、四肢腫脹者，中醫稱為「子腫」，兩者都是懷孕中晚期常見的併發症。中醫學主因為肝血不足，腎精虧虛，伴隨脾虛濕盛。治療以補肝腎，益氣養陰為主。西醫學主因是由於全身微小血管痙攣，血管內皮損傷，局部組織缺血引致。妊娠高血壓一般主要有三大體徵，包括；高血壓（140/90mmHg）、水腫和蛋白尿（需尿液檢查中確認），嚴重可出現抽搐。

預防及處理：

自我檢查是控制病情的第一步。孕婦可定期監測血壓水平和按壓下肢，觀察皮膚回彈力判斷水腫程度。若按壓下肢皮膚回彈緩慢，甚至凹陷不起者為水腫症狀。孕婦可以學習記錄水腫情況：

1.部位局限於膝以下為〝+〞

2.到達大腿為〝++〞

3.漫延至外陰腹壁為〝+++〞

4.涉及全身性水腫者為〝++++〞

同時可伴有頭痛、視力模糊、上腹部疼痛等症狀。孕婦若觀察到自身情況與上述症狀相符，請盡早就醫，避免影響胎兒和自身健康。

祛水安胎湯

此湯適用於時常感疲乏，嗜睡，氣短懶言，伴面部、四肢浮腫的孕婦。具有健脾利水消腫，安胎的功效。

材料：

白朮15克 陳皮10克 茯苓20克 淮山15克 生薑3片

豬瘦肉160克

鹽1/4茶匙

做法：

1.豬瘦肉洗淨，汆水備用。

2.將全部材料放入煲中，煲2小時後加入鹽調味即可食用。

妊娠期間併發症可大可小，為保障孕婦與胎兒的健康，如有任何疑問請向註冊中西醫查詢。