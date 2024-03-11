復活節假期攻略丨考試後家庭樂放鬆之選 長隆3日兩夜度假充電提案

3月是不少學校的考試旺季，香港讀書壓力大，一眾莘莘學子忙於溫書，家長亦成為「伴讀父母」陪仔女溫考試，不論是大人細路都被壓得喘不過氣來！但大家不用氣餒，因為考試後迎來的是復活節假期、清明節假期！考完試加上長假期，正是去長隆大玩特玩的絕佳時刻，趁著這個機會一於放鬆充電！家長和小孩可以去有齊主題樂園、酒店及各種設施的長隆來個短度假充一充電，不用請假、人少不用排隊，體驗感翻倍，絕對是家庭樂的度假勝地！



廣州吃喝玩樂3天2夜遊攻略 一站式一家老小皆宜的動物之旅

廣州長隆是全世界動物族群最多、至大的野生動物主題樂園，有上千隻動物，園區區分為自駕區和步行區，在這裡可以看遍世界珍奇動物，與各種動物來個近距離接觸！

D𝐚𝐲 1:

到步第一件事當然是入住一間舒適酒店，上午入住長隆飯店，一踏入酒店房間就驚喜感滿滿，房間以非洲動物大遷徙為靈感，有多種動物主題，從裝修到家具都細節滿滿，每個房間都像開啟新房主題盲盒，大人細路都可隨機開箱7大主題動物房間！每個房間都有超大空間，一家大小都可以住得舒適，另外，房間景觀與室外室外相映成趣，面向動物島的房間能近距離接觸稀有動物，不出飯店就可以看到真白虎。

酒店提供多種類房間，例如有動物主題房間（如圖）。而部份房型更會面向動物島，讓大家近距離觀賞稀有動物，不出飯店就可以看到真白虎。

中午時候該來一頓豐富的午餐，來到白虎自助餐廳，坐在窗邊和白虎、火烈鳥做你的最佳飯腳，享受與動物用餐新體驗！吃飽以後下午正式開啟長隆野生動物世界動物之旅，在飯店乘搭免費接駁巴士直達動物世界南門，再搭小火車深入東非草原和動物們交朋友，最後搭乘纜車俯瞰各類珍稀動物。

來到白虎自助餐廳，坐在窗邊和白虎、火烈鳥做你的最佳飯腳，享受與動物用餐新體驗！

下午正式開啟長隆野生動物世界動物之旅，搭小火車深入東非草原和動物們交朋友。

D𝐚𝐲 2:

早上去長隆香江飯店飲茶，品嚐番禺本地人推薦道地廣式、純手工現製茶點，吃完早餐後步行5分鐘即可到達長隆野生動物世界北門，深入青龍山，看「龍族遺珠」科莫多龍，再去看白虎跳水，一路投餵長頸鹿，探訪無尾熊和熊貓，跟亞洲象打卡，體驗住客更享受可無限次入園的權益！ 到了下午可以去熊貓三胞胎樂園，看全球唯一存活的大熊貓三胞胎「萌萌」、「帥帥」及「酷酷」，晚上再看廣州長隆國際大馬戲，全家老小觀賞國際化的馬戲團表演，欣賞浪漫刺激的空中舞蹈表演，還有小朋友最愛的花車遊行，與充滿歡笑的小丑互動，過上一個難忘的晚上。

熊貓三胞胎樂園，看全球唯一存活的大熊貓三胞胎「萌萌」、「帥帥」及「酷酷」。

全家老小可在廣州長隆國際大馬戲觀賞國際化的馬戲團表演。

D𝐚𝐲 3：

上午從飯店專用通道步行5分鐘進入歡樂世界，挑戰各種驚險刺激的機動設施，人少不用排隊，體驗感滿分！到傍晚有一連串精彩節目上演，入夜必看的超級機甲大巡遊，以及亮燈後的旋轉木馬也是不容錯過的打卡勝地，一家人在童話世界留下溫馨合照！最後坐高鐵回港，一小時就能回生活圈，交通十分方便。

到歡樂世界挑戰各種驚險刺激的機動設施，到傍晚更有一連串精彩節目上演。

考完試復活節去長隆，一家大小玩盡動物樂園，價錢相宜，現在還有【復活節彩蛋優惠 買二送二】，去長隆度假，交通又方便，性價比太高了！

多款 酒店+門票 優惠等緊你嚟攞！即去訂飛︰#Klook https://bit.ly/3MzN69Z

玩轉長隆仲有更多其他優惠，快啲去睇下啦︰#Ctshk https://ww1.ctshk.com/zh/chimelong/

珠海吃喝玩樂3天2夜遊攻略 一站式一家老小皆宜的上天下海之旅

珠海長隆與廣州長隆截然不同，但同樣精彩！不得不去的長隆宇宙飛船和長隆海洋王國，讓孩子感受不同的海洋奧秘。長隆宇宙飛船是全球最大的室內主題樂園，設有15個主題區域，集自然生態景觀、珍稀海洋生物展示、趣味科普研學、外太空奇幻場景、沈浸互動演藝、高科技遊樂等不同玩樂體驗。至於長隆海洋王國是全球最大的海洋主題公園之一，也是首個被業界稱為主題公園「奧斯卡」的美國 Thea Award ，園內設有不少世界頂級設施，展示珍稀海洋動物和極地動物，一家大小都可以盡興而回。

D𝐚𝐲 1:

上午入住飛船酒店享受眾多福利，不但能提早1小時入園遊玩，還能享無限次入園！酒店與長隆宇宙飛船相連，即時進入奇幻的海底世界，輕鬆體驗無限次暢玩兩大園區，去海洋王國還有飯店專屬接駁車，只需3分鐘就能到達，酒店無邊際泳池還可以看煙火，一邊悠閒嬉戲，一邊觀賞煙火匯演的美麗景色。

入住飛船酒店享受眾多福利。

中午在珊瑚餐廳參觀大型活體珊瑚缸，「0距離」接觸活體珊瑚，沉浸在海洋氛圍中享受美食，感受海洋的浪漫！到了下午，正式遊覽長隆宇宙飛船，探索集科普和宇宙感的室內主題樂園，在「星際月台」觀賞星際劇場， 一睹可愛的水精靈與精湛演藝的現場舞者們精心獻上的精彩演出；到「珊瑚祕境」了解珊瑚長老的故事，從中認識海洋污染的禍害，以及保育海洋的重要性；在「鯨鯊黑洞」能學習到珍貴的科普知識，擴闊孩子眼界；而「鯨奇宇宙大玻璃」可接觸虎鯨一家人！

珊瑚餐廳參觀大型活體珊瑚缸，「0距離」接觸活體珊瑚，沉浸在海洋氛圍中享受美食。

「珊瑚祕境」了解珊瑚長老的故事，從中認識海洋污染的禍害，以及保育海洋的重要性。

在「鯨鯊黑洞」能學習到珍貴的科普知識，擴闊孩子眼界。

到了傍晚欣賞《長隆秀》表演，緊記於16:30，即提早30分鐘入場就能與演員近距離互動，沉浸式享受震撼感官的視覺盛宴，集水陸空全方位融合的舞台，加上由國際頂尖團隊打造，融合多國的多樣風情藝術與特技的表演，讓觀眾感受馬戲的獨特魅力。看完精彩表演也差不多肚餓了，度假區內有3間食之不盡的自助餐餐廳，各有特色任君選擇。

亡命電單飛車

D𝐚𝐲 2:

上午到水手自助餐廳食個豐盛的早餐，之後繼續玩盡宇宙飛船！必玩項目有百慕達歷險，體驗5D真實模擬海洋奇景，360°風暴穿梭的感覺；還有探索大學堂，近距離觀看虎鯨自然行為展示劇場，一邊看一邊接收海洋自然生態知識，增廣見聞；再到深海潛水艇來個真船真魚真潛，滿足小朋友的好奇心！

上午到水手自助餐廳食個豐盛的早餐。

必玩項目有百慕達歷險，體驗5D真實模擬海洋奇景，360°風暴穿梭的感覺。

到深海潛水艇來個真船真魚真潛，滿足小朋友的好奇心！

下午乘坐接駁車去海洋王國，只需3分鐘就能到達，沉浸式的體驗海底世界，在這裡可以近距離認識鯨鯊、企鵝、海豚、白鯨等多種海洋動物，還能體驗多種機動項目，剌激又好玩！到了晚上看精彩的海洋王國煙火秀、海洋夜光大巡遊、水上飛人和幻彩煙花秀，度過一個美好的晚上。

鯨鯊水族館

晚上看精彩的海洋王國煙火秀、海洋夜光大巡遊、水上飛人和幻彩煙花秀。

D𝐚𝐲 3：

上午再次入園，繼續無限次暢玩兩大園區，既可以選擇去宇宙飛船，又可以看海洋動物，例如虎鯨(殺人鯨)表演等等，加上場內多款機動遊戲，相信任何一個園區也能讓你享受一個快樂的假期。晚上，經港珠澳大橋60分鐘就到港，交通便利。

長隆太空船宇宙飛船集地球萬般生態景觀、外太空奇幻場景、稀有海洋生物保育、生態環保科普、大型節目演繹、互動遊樂設施體驗、特色餐飲和主題商品銷售等功能於一體的超大型室內主題樂園。

機動遊樂場

提早安排去長隆度假，參觀各種海洋動物，享受海上體驗，現在還有【復活節彩蛋優惠 買二送二】優惠，更划算！

多款酒店+門票優惠等緊你嚟攞！即去訂飛︰#Klook https://bit.ly/3MzN69Z

玩轉長隆仲有更多其他優惠，快啲去睇下啦︰#Ctshk https://ww1.ctshk.com/zh/chimelong/

【01親子送禮】長隆3日2夜度假遊套票（酒店房連自助早餐、主題公園及馬戲門票）（名額3份）

【01親子送禮】長隆3日2夜度假遊套票（酒店房連自助早餐、主題公園及馬戲門票）（名額3份）

考試讀書那麼辛苦，不如帶孩子在復活節假期到長隆3日2夜度假。長隆齊集主題樂園、酒店及各種設施，讓一家大細輕易投入於海洋世界、機動遊戲以及一連串動物之旅，讓大家身心靈得到滿足。大家只要答中指定問題，便有機會獲得長隆3日2夜度假遊套票（酒店房連自助早餐、主題公園及馬戲門票）。

參加方法：只需要回答指定問題，就有機會得到禮品一份！快啲叫埋朋友仔一齊玩！

禮品：長隆3日2夜度假遊套票（名額3份）

*包括兩個成年人及兩個12歲以下兒童：

1. 酒店房間 ( 2晚 )

2. 主題公園門票 ( 2大2細 )

3. 馬戲門票 ( 2大2細 )

4. 兩天自助早餐 ( 2大2細 )

問題：3月為考試旺季，家長們不如為孩子準備長隆3日2夜度假遊為努力讀書後的獎勵，試以「考完試去長隆玩」作為給孩子的鼓勵去創作20至50字的心得或方法。（最具創意答案隨時獲得指定禮品）

遊戲日期：3月11日至3月18日中午12時

公佈日期：3月21日

得獎者inbox01親子最後限期：3月25日（得獎者將由專人聯絡領獎事宜）

-

活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料，如非得到閣下同意，只限用作得獎通知及安排領獎之用。

禮品必須由得獎者本人親身領取，不設代領。

得獎者必須帶同身份證明文件及有效得獎證明，以領取禮品。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。