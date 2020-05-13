【觀察】弄假難成真的「美台關係史上最好」

「美台關係史上最好」是過去一兩年來，台灣蔡英文政府最為主打的一項外交口號，彷若奇貨可居，鎮日要對內述說，耳提面命。確實伴隨美國近年相繼通過《台灣旅行法》、《台北法案》，以及支持對台軍售的《國防授權法》（NDAA）等，蔡英文政府可以有說法讓自己喜形於色，但對於台灣積極運作想要參與世界衛生大會（WHA）的努力，台灣外交部長吳釗燮親口認了，美國至今不願為台灣參與WHA一事領銜提案，確實也戳中了台灣的痛點，一如陳水扁當年那句「台獨做不到就是做不到」，如今的美國做不到就是做不到。

事實上，陳水扁就算玩不了台獨的大冒險，卻也說了一句真心話——他在「台獨做不到就是做不到」這句話之前，說了「我不能自己騙自己，不能騙別人」。對比之下，蔡英文政府目前積極營銷的「美台關係史上最好」，段數更高，不僅忽悠了對此有所期待的台灣人，也把國民黨騙上這條賊船。

美國在台協會發言人孟雨荷曾經表示，美國認為改變現狀會威脅兩岸和平穩定，但也補充儘管狀態不完美，但現在的美台關係是史上最好。（Facebook@美國在台協會 AIT）

就台灣社會輿論的反應來看，當美台官方近來都「承認」（至少是在對外的宣傳上承認）美台關係來到史上最好的階段，此般雙簧不斷鼓吹，輔以幾項友台法案大剌剌地出台、美國官學界頻送秋波，加上美國正掀起一波「反中熱」，總總加乘的結果，的確讓台灣享受到一定程度的温暖。

然而，「美台關係史上最好」，這到底是一件沒法說的事，不具有否證性。但在蔡英文政府強力主打下，不管是台灣民間、還是朝野政黨，都已深陷進了這個思維當中。舉凡美國國會通過某一友台法案，並獲白宮簽署生效，或是日前美國參眾兩院致函給55國要求支持台灣以觀察員身份參與WHA，台灣這方的外交士氣便受到直接的鼓舞，結論無他：美台關係史上最好。但台灣這番喜出望外的情緒好像不需要結案，意即台灣只看到了《台灣旅行法》的立法，卻自動迴避了這個法當如何實踐、又是否會實踐的問題。又如台灣看到美國參眾議員為台仗義執言、發信給55國，台灣政府看到了這個過程，但不追求結果，彷佛過程即是結果，就好像頒獎典禮上很多人會講的那句「入圍即是肯定」，找到了台階下，自己打發了自己。

與之相對，在野的國民黨、反對派等的立場卻也沒有高明到哪裏去。反對派質疑民進黨「美台關係史上最好」的方式，主要還是以揶揄、嘲諷為主，說這些在野黨務實也行，因為他們眼中看的只有最終結果。最新的例子是吳釗燮5月11日終於在答詢時，被迫認了美國沒有要為台灣在WHA參與上提案，吳釗燮的窘迫立即被直線思考的藍營下標：美台關係並未如蔡英文政府宣傳的那般史上最好。

台外交部長吳釗燮5月11日，在台立法院接受質詢時，親口承認美方至今不願為台灣參與WHA提案。（AP）

只不過，藍營的說法也未臻有理，美台關係千絲萬縷，真的因為美國不在WHA為台提案，美台之間就沒有程度上的關係深化？藍營唯一對蔡英文政府破解的，只有「史上最好」這四個字的質疑，但這樣的爭執並沒有意義。

簡言之，當下的台灣藍綠、朝野、正反方，都在用「美台關係史上最好」的概念相互對打，一個看過程，一個看結果；一方是得隴望蜀，對於美台關係抱持全面肯定立場，另一方則是見獵心喜，「舉一為了反三」，亟欲找到一個美台關係的把柄好否定掉民進黨的美台關係美夢。

藍綠朝野的這種態度，反而證明了「美台關係史上最好」是個不存在、是個被創造的假議題，甚至只是彼此立場的「恒真式」，無法被證偽。

台灣行政院長蘇貞昌在立法院接受質詢。（中央社）

這當然是個被創造的議題，明眼人都能瞧見執政的民進黨在精心打造，但藍營等反對方一直以來的慣性，就是跟着打、見縫就插針。說到後來，「美台關係史上最好」根本沒有什麼討論的價值，因為藍綠都在一些當是實處的地方虛打，「史上最好」本來就不會是什麼都好，反方的藍營略過了這個現實，民進黨政府則是刻意忽視另一個現實——國際現實底下，美台關係就算史上最好，都還是有主客觀的障礙存在，美國做不到就是做不到；但民進黨眾卻依舊徑自鼓譟着，屆時可要小心沒有退路。