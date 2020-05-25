【觀察】「美國夢」不醒的蔡英文與炮灰般的選民

在全球新冠肺炎疫情持續、中美貿易與輿論戰炙熱，以及台灣敲鑼打鼓叩關世界衛生大會（WHA）未果的時刻，蔡英文偕同副手賴清德宣示就職，邁入執政的第二任期。就在蔡英文宣誓就職次日的5月21日，大陸全國人大頒召了將繞過香港立法會推出俗稱「港版國安法」草案，旨在禁止顛覆國家政權、外部勢力干預。這不過一周的時間，中港台三地衍生的政治題材，目不暇給。

事實上，蔡英文在此次就職演說中，說了很多，卻也沒說什麼。蔡英文說給美國聽的那些話，其實是說給民進黨人和支持者們聽，終歸繼續抱着美國大腿，給自己灌迷湯，自我寬慰與鼓勵的味道，遠大於實質表述美台關係本身。

蔡英文（左）與賴清德（右）5月20日，在全球疫情依舊、美中衝突升高、兩岸關係未來詭譎的氣氛下，宣示就職、展開第二任總統任期。（台灣總統府）

至於最受外界會前側目的，無非是蔡英文如何「再表述」兩岸關係。考慮兩岸關係實景，再多的側目，只是在媒體需求下的一場輿論追求，當蔡英文已經被北京視為一個不再具有信用的政治人物，中共對她的言行自然跨越過去「聽其言、觀其行」的階段。簡言之，政治宣示與承諾之言，不僅僅被打了折扣，甚至不再具有參考價值。因此，蔡英文演說中，說給北京聽的那些，如「和平、對等、民主、對話」八字箴言、重申台灣堅定拒絕「一國兩制」等，聽之無味，陳腔濫調，結果是說了也沒用。

舉凡中外，為了政治利益而造假者，所在多有，放眼所謂民主國家之林，經歷過一場場選舉之後，又有多少政治人物的人格已蕩然無存。跋扈的特朗普如此，取巧的蔡英文好一些，卻也還是同一類人。蔡英文的就職演說，既然無關華盛頓，也無用於北京，那言之鑿鑿的「台灣已經被國際定位為民主成功故事」、「台灣將與美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係」、「盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力」等說法，更多是內銷導向，說給台灣內部的民眾聽。

蔡英文演說中，說給北京聽的那些，如「和平、對等、民主、對話」八字箴言、重申台灣堅定拒絕「一國兩制」等，聽之無味，陳腔濫調，結果是說了也沒用。（中央社）

這番借美中情勢回銷台灣政治的套路，對於蔡英文政府其實是信手拈來，利用美化台灣國際情勢維繫台灣人內部民族認同情緒、以總總對抗與歧視性的行動，激化台灣社會居高不下的「反中」氛圍，蔡英文演說矛頭只能對內的主要群體，自然還是以她年初得票的817萬支持者為主，尤以甚好煽動的年輕人為重點對象。

一如蔡英文在就職當天，同步接任民進黨主席所言，「向所有支持者、好朋友、辣台派發出呼籲，民進黨歡迎你們加入」（辣台派，源自「辣台妹」，一般被認為指支持台灣主權人士），蔡英文在勝選後，繼續以話語和行動積極收攏台灣年輕世代的意圖明顯。然而，當台灣參與WHA已是一場真實無比的政治實境秀，台灣無論以什麼名號，都難以參加是現實，蔡英文政府繼續揚起台灣民族認同，以及「反中」這兩面最受台灣年輕人鼓舞的大旗，不實引導輿論，最終再將必然敗退的結果責任推給大陸，豈當真以為政治只是一門表演藝術？

從美國這次在台灣動員加入世衛的表現來看，無疾而終的結果如果還不能提醒蔡英文和民進黨，只能是再一次確認裝睡的人叫不醒。箇中的關鍵還是得回歸，已被蔡英文視為囊中物的台灣年輕人什麼時候能覺醒，明白要為自己的未來而睜開雙眼，不要像心甘情願地為政客們做做炮灰。