【兩會2020．觀察】李克強的務實與另一個中國

5月28日兩會閉幕，國務院總理李克強按照慣例在會後接受了中外記者的訪問。在接受《人民日報》記者提問時，李克強說出了一個很多人都不了解的數字，他稱「（中國）有6億人每個月的收入也就1000元」。很多中國城裏人或只注意到中國是世界第二大經濟體的人，或許會對這一數字感到震驚，但這就是另一個真實的中國。城市之外，很少被注意的鄉村中國。

2019年中國常住人口城市化率首次超過60%，也就是說還有近40%的人口約6億人住在農村。李克強所說的6億月收入1000元的人口，應該主要就是生活在農村的人民，他們一般沒有穩定的工作，只能在農閒時節打打零工。雖然基本生活不成問題，但與城市相比，中國的農村特別是中西部的農村仍然十分落後。

李克強對中國經濟有實事求是的判斷，務實解決民生問題切中要點。（路透社）

李克強毫不避諱中國存在的問題，在各國記者眼前直言相吿，體現了李克強的務實和擔當。當然，這也有利於國際社會更全面的認識中國，防止有些人被「世界第二大經濟體」一葉障目。美國有些政客為了所謂的「美國優先」，非要說中國是發達國家，要中國承擔發達國家對世界的責任，純粹是為一己私利而胡說八道。

雖然高速發展40年，但中國仍然是世界最大的發展中國家，這是中國最基本的國情，李克強等中國領導人對此有清醒的認識。發展經濟、改善民生仍然是中國最主要的任務。所以，李克強在記者會上表示「疫情過後民生為要」，「民為邦本、本固邦寧」。中國政府近期推出的政策，主要方向之一就是保障與改善民生。保就業，保障低收入人群，提高養老金標準，決勝脱貧攻堅任務，想盡辦法「使民生得到切實保障」。

李克強在回答中國日報記者提問時就表示，「人民群眾中有無窮創造力。回想改革開放之初，大批知青返城，就一個『大碗茶』解決了多少人的就業。前兩周我看到報道，我們西部有個城市，按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。中國人民是勤勞的，中國的市場也是在不斷開拓和升級的。」

與城市相比，中國鄉村還比較落後，仍有巨大的發展空間。（新華社）

與此有關，中國改變了對街頭小販的態度。中央文明辦適應疫情下的新國情，近日明確要求在今年全國文明城市測評指標中，不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容，「推動文明城市創建在恢復經濟社會秩序、滿足群眾生活需要的過程中發揮更加積極作用」。也就是說，原來被禁止的佔道經營、馬路市場、流動商販，獲得了生存發展的機會，這對中國活躍經濟、促進就業、改善民生意義重大。如李克強所說，相信很多人能從中找到謀生之道。

必須說，中國政府的一系列政策是務實的，有利於在疫情帶來經濟困難的情況下改善民生，推動消費，發展經濟，體現了改革開放以來一貫的實事求是精神。此次政府工作報吿充分考慮到疫情帶來的不確定性，沒有提今年經濟增速的具體目標，可謂是實事求是精神的最佳體現。

一個國家最可怕的，就是政府一切為政治服務，一切從政治考量，而失去了推動國家發展的務實態度和實事求是的精神。一旦如此，則國家發展很難避免厄運。如特朗普（Donald Trump）總統一切為「選舉」考量，已經將美國經濟和疫情雙雙推進黑暗的深淵。

中國政府堅持實事求是的發展路線，無疑是中國未來持續發展的最佳保障。前40年實事求是的發展，中國城市得到空前繁榮，擺脱了原來的落後狀態，讓多數中國人過上了現代、文明的生活。未來30年，在實事求是精神的指引下，仍處在落後狀態的另一個鄉村中國，應該也能複製城市的發展軌迹，最終讓整個中國，無論城市還是鄉村都走向完全的現代化，實現真正的國富民強。