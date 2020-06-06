【罷韓成功．快評】韓國瑜紅透黑透　是對台灣政制的極大諷刺

6月6日，在台灣鼓譟了近一年左右的韓國瑜罷免案終於塵埃落定，以民選方式才當了不到兩年高雄市長的韓國瑜，又被同樣一批選民，以民選方式轟了下去。 這樣令國民黨與韓國瑜本人都極度尷尬的經歷，除了說明民進黨打壓對手，吃相難看之外，亦是國民黨與韓國瑜咎由自取。

高雄市長韓國瑜罷免案有結果，中選會宣布，高雄1823個投票所全數開票結束，同意罷免韓國瑜的票數有939,090票，超過2018年韓國瑜當選高雄市長得票數字（892,545票）。（中央社）

2018年11月24日，代表國民黨參選的韓國瑜以高票擊敗了民進黨對手陳其邁，結束了民進黨在高雄超過20年的執政歷史，攻下了台灣南部這個綠營重鎮。幾個月後，這位當時人氣爆棚的「韓禿子」，就扔掉高雄市長的工作，在經歷國民黨內一番勾心鬥角的初選爭奪後，向台灣總統寶座發起衝擊。結果，不僅在和蔡英文的總統爭奪戰中以高達265萬張選票的巨大差距慘敗，也給自己掙了個「落跑市長」的名聲，為後來民進黨發起罷免案埋下伏筆。

自去年台灣總統大選之前，本來已經贏得高雄市長選舉，同時又有「韓流」高人氣支撐的韓國瑜，完全可以在繼續完成市長任期、鞏固國民黨在高雄根基的同時，把自己支持者的影響力加持給黨內其它候選人，比如富商郭台銘或朱立倫。這樣，不僅國民黨和韓國瑜可以守住高雄，還有利於國民黨的內部團結以及與民進黨的總統爭奪。但頭腦膨脹的韓國瑜看到還有進一步登頂的機會，就扔下高雄，開始挾「韓流」以令國民黨中央，最後雖然成了代表國民黨參選總統的候選人，卻落了個雞飛蛋打的結局，不僅總統沒有選上，連高雄也搞丟了。

韓國瑜從創造奇蹟，當選高雄市長，到如今被罷免的經歷，既是韓國瑜本人的咎由自取，又暴露出台灣政治制度的內在困境。（洪嘉徽／多維新聞）

覆盤從國民黨贏得高雄市長到參加大選失敗的過程可以發現，當事人韓國瑜的投機性格，國民黨內一有機會就置大局於不顧，開始爭權奪利的功利主義政治文化被展現得淋漓盡致。有這樣的結果，對國民黨和韓國瑜來說實在是咎由自取。事實上，這種政治文化也是國民黨從國共內戰期間就開始一路退敗，到台灣也丟掉政權的最根本原因之一。

但韓國瑜罷免案更讓人深思的，還是導致這種情況發生的更深層次的制度性原因。

一年多前，韓國瑜風靡台灣，成為庶民崛起改變社會希望的象徵，被已經厭倦民進黨的高雄人推上市長位置，一年後又被同一批選民高票轟下市長位置，就算是韓國瑜「落跑」辜負了高雄人，選民可以用選票來表達政治意見，但這種像兒戲一樣讓在這麼重要位置上施政的政治人物上上下下、從火紅到黑透的經歷，難道不是對選舉民主的諷刺嗎？

2018年11月台灣「九合一」選舉，韓國瑜曾以89萬2545票贏得高雄市長寶座。（中央社）

再進一步擴展開看來，現在台灣人氣正旺、以817萬張歷史性高票當選為總統的蔡英文，在一年半之前還是台灣當時民意最低迷的政治人物，如果以當時各主要政治人物的民意分布，蔡英文幾無任何連任機會。但是，這一年半以來，就因為香港騷亂，蔡英文抓住機會操作兩岸議題，把民進黨和自己包裝成台灣利益捍衛者的形象，就成功實現翻盤，反而成為台灣人氣最旺的政治人物，在這樣戲劇性的變化過程中，蔡英文到底做了什麼？可以說除了以選舉為目標操弄兩岸關係，什麼都沒有做，但就是出現了這種反轉性結果。

+ 2

台灣的其它主要政治人物，如前總統馬英九和陳水扁，也都有個近似大起大落的經歷，在上任之初都人氣爆棚，然後又一步步跌落谷底。他們都是選民選出來的人物，為什麼會出現這種情況？難道都是這些政治人物欺騙了選民，選民就沒有任何責任嗎？難道產生這種現象的制度設計就沒有值得思考的地方嗎？

民主是個好東西，選舉也是一種很重要的民主形式，它可以防止少數暴政，讓老百姓有通過選票表達政治意見的機會。和專制暴政相比，民主精神與制度設計絕對是人類社會政治文明的進步。但當這種精神價值與選舉結合後，居然在台灣能製造出這樣的事情，而且幾乎每個政治人物都像坐過山車一樣紅極黑透，難道就不需要進行一些制度層面的深入反思嗎？