法媒暗示押後中歐峰會避談香港　歐盟缺乏「明確」對華政策？

國家主席習近平於6月3日晚與德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話，兩人同意因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，押後原定9月在萊比錫（Leipzig）舉行的中歐峰會。 法國《世界報》於6月5日就此發表社評，題為〈歐洲人面對中國長城〉，行文若有所指，開玩笑說新冠病毒「腰背有力」，暗示其作為禁制或延遲集會的理由，承擔了許多「政治決定」，小則有香港禁止六四周年晚會，大則有默克爾先是拒絕於6月底赴美出席G7峰會，之後又以同一原因押後中歐峰會。

歐盟去年稱中國為「系統性對手」

社評提到歐盟去年稱中國為「系統性對手」，內文集中提及兩個衝突點：中國招徠中歐和巴爾幹半島諸國，建立「17+1」機制進而對歐盟分而治之；歐盟已經不能再對涉及價值觀的爭議視而不見，例如香港及維吾爾族問題。

2019年4月，國家主席習近平（左二）到訪巴黎，與法國總統馬克龍（右二）、德國總理默克爾（右一）和時任歐盟委員會主席容克（左一）舉行會談。

至於全文主旨，《世界報》沿用一貫論調，將中歐關係置於更宏觀的中美歐三角關係，也重申一貫結論：面對中美新冷戰陰霾，歐洲不願意如華府般公然對抗北京，甚至不如意「選邊站」，而解決辦法是開始擬定對華明確政策，比起聲浪大實效少的大型峰會更有用。

甚麼是「對華明確政策」呢？《世界報》說得很含混，甚至未有明言「歐盟應協調一致」之類過往常見論調，取而代之的是，「歐洲人」在制定對華政策時，應該考慮到「他們自身的力量」、「他們的利益」和「他們的價值」，而法國則以「保證與要求」雙重方針為本。

華為風波展示如何「維持平衡」

就歐盟以疫情為由延遲峰會，社評有提到的是，實際上該會議可能會觸及美國和香港兩大燙手山芋，同時又不見得可就此得出實質成果。社評沒有提到的卻是，《中歐投資協定》多年來談判不順，到中美貿易戰後又開始加速，本來最樂觀的預期是在本年中歐峰會簽署，而中方迄今仍表示以今年完成談判為目標。

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就事論事，歐盟經常被指對華政策不夠明確，也被認為是各自為政，但如果從「維持平衡」一面看，27國應對中國的手法其實很明確也很一致；中國是客戶，美國是盟友，這條金科玉律仍然顛撲不破，問題在於如何防止客戶威脅歐盟的政經勢力，同時如何拒絕盟友有危害歐盟生意利益之虞的要求。

美國提不出替代方案，卻要求歐盟公開封殺華為，等於要27國得罪中國，並承擔額外5G建設和營運成本。可是中國早年「爆買」歐洲高科技企業仍歷歷在目，歐盟要應付美國壓力，又要防範北京於經貿領域進一步佔上風，於是乎修訂更嚴格的資訊安全規則，不公然踢走華為，也不讓其參與5G核心業務。

對香港示威者深表同情愛莫能助

香港問題也是同一原理。美國要單方面制裁是美國的事，歐盟需考慮到香港事務實在屬於中國主權範圍之內，二則中歐投資協定之類實利事務玆事體大，所以27國頂多發表一個得體聲明，止於表示嚴重關切之類。法國和德國更在此時通報中歐領袖通電話，以示仍對華保持緊密聯繫，不踰雷池半步。

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由此可見，歐盟不是缺乏「明確」和「一致」的對華政策，而是當事態上升到價值觀爭議，「維持平衡」與「堅守原則」在他們看來或者有矛盾，而「歐洲人」就此仍心存些許糾結。

這種心態即見諸於《世界報》5月23日的社評，發表於北京宣布推行港版《國安法》之後，題為《香港，中美角力的受害者》，內文對香港示威者的處境深表同情，同時批評美國企圖從中漁利，無助於緩和北京的對港政策之餘，更會刺激中方更強烈反擊。文末提到歐盟的反應，社評的結論則是：然而歐洲看來都無法「令北京聆聽理性的聲音」。