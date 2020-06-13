【觀察】壞消息不斷　特朗普能「殺死」華為嗎？

在美國最新的封鎖禁令下，華為壞消息不斷，生存發展可謂艱難。據日本媒體6月11日報道，華為正希望自己的供貨商將晶片封裝測試以及印刷基板的生產線，最早在2020年底以前移入中國，以增加對自身供應鏈掌握的程度，但似乎沒有得到在日供貨商的積極響應。

前幾天，華為最重要的晶片生產合作企業台積電宣布，撤銷華為第四季度的所有訂單。其中的原因自然是美國封殺華為的120天緩衝期到期，台積電沒有美國的許可無法為華為生產晶片。這意味着華為海思設計的5nm高端晶片，將在不久的將來出現斷供，因為台積電擁有晶片生產領域的最高技術能力。即使是中國大陸的中芯國際也無法在不經過美國允許的前提下，為華為代工晶片生產，因為中芯國際的不少技術來源於美國。

北京市海淀區，市民經過一家華為授權體驗店。（中新社）

禍不單行，在5G市場領域也有壞消息。有消息透露，因為美國的持續施壓，英國有可能改變原來對華為的支持態度，拒絕華為參與英國的5G建設，即使因此損失慘重。英國是否會對美國屈服，還有待進一步觀察，畢竟英國有獨立自主的外交政策，還沒有完全淪為美國的跟班。不過，因為美國的政治、經濟、科技打壓，華為面臨嚴峻的市場、科技發展阻力，這是短期內無法改變的現實。

華為曾貼出一張「傷痕累累」的二戰飛機照片，附有「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」的文字。今天的華為確實已經傷痕累累，它能不能像那架飛機一樣完成目標，平安着陸，未來有很多未知數。特朗普能通過各種手段殺死華為嗎？決定華為命運的，應該是華為、中國與美國的三方發展、互動。

首先，特朗普是真的要不顧一切代價的扼殺華為？眾所周知，特朗普打壓華為已經進行了一年多，但在此期間，美國政府多次延期對華為的出口許可，並沒有拼盡全力圍剿華為。為什麼？原因應該有兩點：一是華為為美國的偏遠地區提供了可靠的4G網絡，美國短時間內沒有企業能代替華為；二是華為與美國高科技企業聯繫緊密，很多美國企業的營收來自華為，打壓華為美國高科技企業將受損嚴重。

華為曾貼出一張「傷痕累累」的二戰飛機照片。（華為心聲社區微信公眾號）

以上兩點原因現在同樣存在，特朗普要全面扼殺華為，必須以巨大花費解決偏遠地區的網絡問題，以免引起當地民眾的不滿。同時，與華為和中國關係緊密的美國高科技公司必然要承受收入減少的狀況，這對美國的高科技發展是不利的，因為沒有收入就無法持續科研投入。如果特朗普無法正視這兩個問題，只想遲滯華為的發展步伐，以後還是要對華為採取豁免的政策，那麼華為仍能夠像過去一年一樣，雖有難題但仍能夠克難前行。

如果特朗普不顧一切，堅決要殺死華為，斷絕美國科技與華為的一切交流，禁止全世界使用美國科技的企業與華為合作，那麼華為在用完其庫存的晶片（可滿足近一年需求）後，將面臨艱難的長征。畢竟從晶片的設計、生產、封測，到晶片設計的平台、架構都離不開美國科技，包括華為在內的中國科技企業要從0開始，重建一套自己的科技體系必然需要一個艱難而長期的過程。如華為輪值董事長郭平所言「重新設計晶片架構和供應需要時間，但這是可能實現的事。」

美國總統特朗普會不會不顧一切，全力扼殺華為，有待進一步觀察。（美聯社）

這個科技再創造的過程，可稱之為中國科技的新長征。既然是長征，路途必然艱苦。華為能不能熬過這個過程，最後實現鳳凰涅槃？答案應該是肯定的。

原因有四。一是中國是一個大國，擁有14億人口的大市場，華為只靠這一個市場就可以實現盈利，持續投入研發；更不用說華為在美國之外的世界市場還佔有一席之地。有網民說，華為的不幸是生在中國，華為的幸運也是生在中國。中國的大可以讓華為遭受世界霸權的攻擊，也可以為華為的持續生長提供肥沃的土壤。

二是特朗普對華為的打壓，激起了中國的民族主義情緒，讓10多億中國人同仇敵愾，不約而同的支持華為。很多中國網友表示，要全家支持華為，買華為的手機、電腦、平板……只要是華為的產品，大家都踴躍購買。2019年雖然華為手機在世界市場的份額下降，但在中國市場的份額大增，為華為對抗美國的打壓提供了強大的經濟支撐力量。民族主義是一股堅不可摧的力量，特朗普越打壓，華為越受14億中國人的歡迎，即使它的技術暫時不再先進。有十多億民眾的支持，華為不會倒。

市民在福州華為手機專賣店內選購。（中新社）

三是中國的科技實力雖然與美國差距明顯，但已經積累了一定實力。華為能用30年的時間走到世界通信技術的最前沿，已經證明了中國的科技創造力。在晶片設計、封測領域中國已經不落後於世界，只是在生產方面還與世界水平有顯著差距。但中國也有自己的光刻機，不依賴美國，中國也能生產自己的晶片。科技發展依靠的是長期大規模的科研投入和聰明的科技人才，這兩個方面中國都有雄厚的實力；再加上美國技術封鎖加劇了中國人的危機感，目標方向更加明確，假以時日，中國一定能夠實現自己的技術突破。

第四，中國人有智慧，不怕難題的挑戰。「兩彈一星」主要靠中國人自己的智慧發展出來，西方對中國的軍事技術封鎖，造就了中國人獨立自主的軍工科研和製造體系。美國對中國進行技術封鎖，最後的結果只能是讓中國創造出不需要美國的獨立的科技體系，美國科技將因此失去地球村最大的市場。

一旦世界存在兩套科技體系，美國科技將失去獨霸世界的地位。憑藉中國的人力和成本優勢，到時美國的科技能和中國科技在世界市場上競爭嗎？美國人要不要給自己塑造一個競爭對手，製造兩個科技世界？美國科技企業樂不樂意失去中國這個最大的市場——中國每年進口3,000億美元的晶片——最後收入減少，不得不降低科研投入，阻礙自身的科技進步？

美國打壓華為，對中國進行技術封鎖，不會讓華為倒下，只會讓華為和中國的科技更獨立、更強大。分裂的世界，最後誰是受益者，誰是受害者？今年11月，美國新總統誕生後需要嚴肅認真的思考這個問題。畢竟，融合統一的地球村，對所有人都是有利的。