傳解放軍8月東沙演習　台國防部：海軍陸戰隊將暫時駐守東沙島

外界傳聞，解放軍將在今年8月份於台灣實際控制的東沙島外圍海域進行大規模三棲登陸演習，甚至有消息稱，解放軍不排除會「奪取東沙島」。 台灣國防部則在22日表示，台海軍陸戰隊將「移訓」至東沙島，不過，此為短期派駐，並非長期駐守，目的為提升海巡防衛能力。

原本台軍在2000年以前，是以派駐海軍陸戰隊的方式，駐守東沙島與南沙太平島，但是在2000年政黨輪替之後，民進黨陳水扁政府認為南海局勢複雜，台灣沒有戰略能量鞏固該區主權，故想要降低軍事色彩，改以「生態邦誼、環保外交」為主，2000年以後改由警察角色的海巡署部隊，換掉軍事色彩濃厚的海軍陸戰隊駐軍，並且在2007年，將東沙島改為台灣第六個國家公園——「東沙環礁國家公園」，號稱是「台灣最大國家公園」，想以環保、自然景觀等特色，降低軍事衝突色彩，來換取和平。

台灣國防部已經承認，將在8月前，緊急派遣陸戰隊99旅部份單位士兵，「短暫駐守」東沙島，以因應突發危機。（陳宗逸／多維新聞）

但是，時不我予，南海的軍事化情勢越來越嚴重，並非台灣單方面宣稱「放下武力」就可以達到和平目的，外圍各國聲索主權、島礁軍事化的普遍性，已經讓台灣的東沙島與太平島，面臨嚴峻軍事挑戰，即使設立國家公園，也換不回所謂生態外交、環保友誼，故在此緊急狀態中，再度執政的民進黨政府，決定放棄環保生態和平政策，決定再度武裝化南中國海的島礁。

由於台灣陸戰隊將再度進駐東沙島，事關重大，消息一出引起台灣與國際關注，台灣國防部於昨（22）日發佈緊急聲明，表示海軍陸戰隊99旅部份單位進駐東沙島，僅屬於「短期派駐」，並非恢復長期駐守，而且台軍每年都會和目前駐守南中國海離島的海巡署部隊，進行軍事防務演練，而台灣軍方官員也坦承，東沙島甚至太平島，是「易攻難守」的地帶，幾乎沒有防禦縱深，再精良的防衛武力也無法發揮其功效。根據多種戰略推演，一旦解放軍要拿下東沙島，事實上將迅速變成軍事問題，成為美中在南海爭強的政治談判支點，台灣甚至沒有發言權。

一旦中國大陸解放軍海軍陸戰隊襲奪東沙島，台軍將沒有任何防禦縱深，極可能立刻遭到奪島以及被俘。（新華社）

雖然，台灣軍方的主旋律，是主張解放軍並不為襲奪東沙島，但是外圍局勢比以往更緊張，是不爭事實，不然不會有海軍陸戰隊「短期進駐」的作法。台軍方等於承認，對於8月份的緊張推測並未輕視，反而相當重視，這也是台灣軍方從今年5月起，開始推動「外島防禦」戰略改變的關鍵，包括澎湖列島，都是台軍方加強防禦的重點。台國防部智庫國安院甚至提出報吿指出，只要澎湖被攻陷，台灣防禦將岌岌可危的推演結果，使得澎湖防禦和東沙島防禦，同樣成為台軍最新的防禦重點。

台軍即使在東沙島進駐海軍陸戰隊，究竟能為防禦東沙島提供什麼力量？此相當令外界懷疑。尤其台灣缺乏遠程的大部隊運輸能力，唯一開始建造的鴻運兩棲船塢登陸艦，要在2023年以後才有辦法下水，而解放軍目前已經擁有2艘075型全通甲板三棲突擊艦，以及8艘的071型綜合船塢登陸艦，具備遠洋長航能力，可以輕易包圍、封鎖東沙島，並且實施快速的直升機機降突擊登陸。

局勢一旦急轉直下，台灣海軍陸戰隊還有一支精鋭的特勤隊，可能投入東沙島進行反登陸和破壞等戰術施做。（陳宗逸／多維新聞）

反觀台灣海軍陸戰隊僅擁有已經落伍的榭樹防空飛彈車、雙聯裝刺針飛彈（DMS）系統和紅隼反戰車火箭等武器，以及幾門二次大戰時代的對海攻擊輕型火炮，並無太多現代化武力，且台灣海軍陸戰隊缺乏三棲作戰能力，沒有配備直升機等裝備，也無海軍航空隊給予空中密接支持（CAS）能力，面對解放軍襲奪東沙島的行動，似乎除了投降作為戰俘外，沒有太多政治選擇。

面對緊急三棲運補東沙島的戰略能力，台軍唯一開工的鴻運計劃兩棲船塢登陸艦，要在2023年以後才能下水，緩不濟急。（陳宗逸／多維新聞）

目前，台海局勢緊張，兩岸之間軍事對峙的密度急速升高，解放軍幾乎以每日一次的方式，使用國產戰機挑戰台灣空軍防空能量，並且測試台軍作戰耐壓能力，以及台軍後備、補給等方方面面的能力，是否能夠承受高密度的封鎖、挑釁與圍堵戰術？一旦東沙島局勢往最壞的方面發展，則台海局勢一觸即發的可能性，將不再只是紙上談兵的階段。如何防守東沙島？是戰是降？是目前蔡英文政府承受最沉重的政治難局之一。