國產動漫角色「染髮」被舉報　停播整改之網愈圈愈大？

近日，有內地網民舉報國產動畫《菲夢少女2》，認為其價值導向有問題：「不應該提倡把頭髮染成五顏六色，穿得花里胡哨的還在舞台上表演換裝。」目前相關頻道已停播該動畫，並對問題作出整改。 該動畫由奧飛文化傳播有限公司出品，於2019年1月23日首播。劇情講述少女喬可星進入世界一流的偶像學校「菲夢學院」，與宋詩語和楊松兒組成「美樂蒂」團隊，共同受訓和成長，歷經考驗，最終實現夢想。

網民：要舉報不穿衣服的喜羊羊

投訴人說涉事動畫的「價值導向有問題」，內容雖然只得一句話，但就已一口氣針對「染髮」、「穿得花里胡哨」和「在舞台上表演換裝」3個原素，如同訓導主任不准學生穿著「奇裝異服」。

網民的實名投訴內容。（網上圖片）

他或他可能擔心動漫明星染髮表演會荼毒幼童心智，所以想將學校規章套用於少年和兒童相關產品。不過以此為標準的話，基本上整個行業都要「大執」，例如Barbie公仔要由頭到腳都要重新上色，難怪不少內地網民都忍不住調侃：「我要舉報喜羊羊，因為他們都不穿衣服。」

然而稍為用一下逆向思維，創作人不難於滿足投訴人的要求，不喜歡彩色頭髮就全部角色「還原」即刻變黑又得，不喜歡穿得花枝招展，也大可變做正裝校服，規規矩矩。最後一個要求比較難搞，但校服也分夏天和冬天兩款，另外還有一套運動服，三套輪流「在舞台上」隨歌曲轉換，相信就不是炫耀式「表演」了。

官方審3大「罪狀」兩成立

新聞看上去可笑，但更有趣的是湖南廣電就箇中「價值取向」問題，認真考慮和逐點回覆。

🔑🔑《菲夢少女》是由奧飛文化傳播有限公司出品的動畫（微博）🔑🔑

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就染髮一項，由於具有「提高角色辨識度」的功能，所以不屬於「提倡」，另外就換裝和表演兩大問題，官方既承認是該動漫的賣點所在，但又批評創作人「忽略動畫片對未成年人潛移默化的影響」。

如是者，三條「罪狀」有兩條看來成立，「案情」卻似乎尚算輕微，主旨題材無大錯，製作用意沒有立心不良，錯就只錯在「未在情節細節上做仔細推敲」，這樣一來大可按上述建議，利用後期製作將角色造型按正規校園風改造，表演場景的數量減少些，留得下來的也要縮短場口、削減特效、避免渲染氣氛等等。

《武則天》被迫「封胸」惹熱議

馬死落地行，即使覺得投訴內容有多匪夷所思，被停播被整改是當下現實，創作人只可以沉著應對解決問題，反正自己不會是第一個也不會是最後一個遇到如此奇怪的場面。較有名的例子就有《武則天》，劇中角色被指衣著太暴露而被停播，直到重新剪接後才獲准出街，連帶香港版也要用電腦特效「封胸」。

🔑🔑審查制度愈管愈細，宮鬥劇受限的消息不絕於耳🔑🔑

實則投訴和回應雙方都好，兩者同樣都衍生自一套愈管愈細的審查制度，局外人大可覺得矯枉過正，但沿用局內思路卻可以是順理成章的。試想想當電子遊戲不能出現任何顏色液體、屍體需盡快消失、未成年人不能在遊戲內「結婚」等等，下一步就要禁止染髮換裝舞台表演又有甚麼好出奇呢？

官僚審查淫褻、暴力和有傷風化的內容是常理，但官僚主義將「有傷風化」不斷延伸，就難保不會超出常理範圍，蠶食創意產業的生存空間。退一萬步說，假如真要講各處鄉村各處例，也不宜用「價值取向」和「潛移默化」之類空泛字眼立案，直斥錯處反而乾淨利落，減省創作人許多不必要的管制風險。

🔑🔑內地劇集《武則天》於2015年在香港播出，電視台以電腦特效「封胸」。🔑🔑