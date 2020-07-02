【歷史探秘】屈原不是「中國人」？「楚國」與「中國」之辯

此前剛剛過去的端午佳節，台灣民眾除了「取午時水」、「正午立蛋」、「穿木屐躦鯪鯉」，還討論起了戰國晚期投江殉國明志的詩人屈原（約公元前343－約前278年）的身份：他究竟是「楚國人」還是「中國人」？

清殿本屈原畫像。（維基）

近日民進黨籍高雄市議員高閔琳在臉書（Facebook）上與網民爭論，起因是網民批評高閔琳參與社區端午節活動，「不承認自己是中國人，還過端午節」，高閔琳回嗆「你知道屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨份子嗎？」無獨有偶，民進黨籍桃園市議員王浩宇也堅持「屈原是楚國人、不是中國人」的立場，並指稱「屈原是楚獨份子，想要脱離周朝獨立」。歷史上，屈原當真不認為楚國屬於中國、自己也不是中國人嗎？楚國真有想要脱離周王朝獨立，達到所謂的「楚獨」呢？

西周初年分封建楚國 屈原為楚國公族

眾所皆知，周武王姬發（約公元前1046—前1043年）約於公元前1046年前後，在牧野之戰擊敗商王帝辛（紂王，約公元前1075年—前1046年在位）後建立周王朝。由於上古時期交通不變、信息流通不發達，加上其治理體系與治理能力未臻近現代的水平，於是採取分封建國（封邦建國）的形式管理周天子所鞭長莫及的廣土眾民。

高閔琳在Facebook發言：「你知道屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨份子嗎？」

武王克商不久後逝世，起源自周原（今陝西寶雞鳳翔、岐山、扶風縣，以及咸陽市武功縣）的周人，勢力在東方立足未穩，加上帝辛之子武庚聯合「三監」（管叔鮮、蔡叔度、霍叔楚）和殷商舊地東夷的徐、奄、薄姑等方國，一同叛亂反周。迨周公旦東征勝利，周代實行第二次封建—「重定封國」。而 「封建」一詞最早見於《左傳》僖公二十四年富辰的話：「昔周公吊二叔之不鹹，固封建親戚，以藩屏周」，作為周文王、周武王時期的功臣後裔，熊繹被封為「子楚」（楚國國君）、並賜予「子男之田」（子爵），足見最早分封親貴功臣建立楚國，就是為了拱衛周王室。

既然楚國作為周王室的屏障而誕生，那麼楚臣屈原是如何認知自己的身份呢？在中國的「三皇五帝」中，顓頊為黃帝軒轅氏之孫，被封在高陽（今河南開封杞縣），故稱高陽氏。楚國宗室來自高陽氏之後，而屈原在其傳世名作《離騷》裏自陳家世來歷是：「帝高陽之苗裔兮，朕皇考曰伯庸」，代表屈氏一族與楚國宗室同族，只是其先祖屈瑕受楚武王（公元前740－前690年在位）封於屈地，才以屈為氏。

民進黨籍桃園市議員王浩宇也堅持「屈原是楚國人、不是中國人」。

楚國與中國 此「國」非彼「國」

如此看來，楚國為周王室的屏藩，屈原又是楚國公族，但楚國這個「國」究竟是什麼性質？與我們現在習以為常在講的「中國」又有何不同？任教於台灣師範大學附屬高級中學的歷史科教師蘇信宇表示，「中國」二字最早出自於西周的青銅酒器何尊的銘文：「餘其宅茲中或，自之乂民」，「或」為「國」的本字，也是「國」的金文寫法，所以「宅茲中國」的意思是，武王克商後祭天，「以此地做為天下的中心、統治民眾」，而何尊記載了周成王營造成周（雒邑，今河南省洛陽市）之事，天下的中心就在伊何、洛河流域，這是「中國」作為地理區位稱呼的階段。

何尊為西周早期用來祭祀的青銅酒器，原物主是一位名叫「何」的貴族，作於周成王五年（公元前1033年），為迄今發掘最早的有明確紀年的青銅器，也是「中國」二字（黃色框內）最早的出處。現藏於陝西省寶雞青銅器博物院。（維基百科公有領域）

不過到了春秋中期以後，「中國」從地理區逐漸變成文化概念，例如孔子作《春秋》稱：「諸侯用夷禮，則夷之；夷而進於中國，則中國之」，證明區別夷夏的標準不在血緣，而在對中華文化的認同上。這個觀念一直持續到清入主中原後，由於當時知識分子認為滿洲人滅明後摧毀了中國文化，周邊的朝鮮、越南、日本甚至認為自己才代表「中國」。因此，當春秋晚期楚莊王（公元前613—前591年在位）「問鼎」周室、欲移九鼎於楚時，代表他既重視代表天下九州的九鼎與周代禮制，又想取周天子而代之、成為「中國」這個「天下」體系的共主（僭號稱王），而非要從周王朝的封建禮制中獨立出去，否則何必問鼎周室，大可完全斷絕與周王室、中原各國的聯繫。

中國歷史學家葛兆光在其著作《何為中國？疆域、民族、文化與歷史》亦提到：

到了華夏禮樂成熟的周代，南蠻北狄西戎東夷仍然頻頻進入華夏，……『信巫鬼重淫祀』的楚人，也漸漸進入周王朝的文化範圍……楚子居然試圖覬覦周王朝王權的象徵物九鼎，也說明當時各個族群已經是同一政治共同體『中國』（周）的組成部分。 葛兆光，《何為中國？疆域、民族、文化與歷史》

依此邏輯和時序推演，戰國晚期的楚國公族屈原，絕對也認同「文化中國」的意涵—楚國也屬於中國。蘇信宇比喻，高雄是台灣島的一部分，但絕對不會將高雄的位階抬高到與整個台灣等量齊觀，故也不至於出現只認同自己作為高雄人、同時又否定自己是台灣人的狀況。

至於我們今日稱呼的英國、美國、德國、法國等「國」，台灣嘉義大學應用史學系教授吳昆財指出，這是在三十年戰爭（1618—1648年）結束，由1648年簽署《威斯特伐利亞和約》後所發展出來的「主權國家」（sovereign state）等國際體系觀念，不僅國與國之間有清晰詳細的國境線，各國領土彼此接壤、不存在模糊空間，且在外交上所有國家一律平等，並非明清時期朝貢貿易制下的宗藩關係，或是與由分封形成的「列國並立」共宗周天子之體系完全不同。吳昆財痛批，將公元前4世紀中國的「列國」，拿來與17世紀「主權國家」相提並論，完全是時空錯置、指鹿為馬。

回到民進黨籍兩位議員聲稱「屈原非中國人」、「屈原是想脱離周朝獨立的楚獨份子」等說法，這也突顯未能正確理解歷史語境、徑自張冠李戴，不僅錯得離譜，還以近代才出現的觀念生搬硬套在上古時期，除了貽笑大方，亦非面對歷史時應有的謹慎態度。