【觀察】北京衛戍區異動　少壯派掌「御林軍」意味着什麼？

7月14日，原解放軍北部戰區81集團軍參謀長付文化首次以北京衛戍區司令員身份出席北京市2020年徵兵工作電視電話會議。這意味着繼2020年年初北京衛戍區政委換人後，這一拱衛首都同時掌握中央警衛團的軍事要害機關在半年之內雙雙更換了軍政主官。

消息稱，當天的徵兵會議由包括北京市市長陳吉寧等在內的多名北京市官員出席，付文化負責主持會議，年初接替到齡退役的姜勇中將（1956年出生）出任北京衛戍區政委的張凡迪（1963年出生）則「就做好常態化疫情防控下的徵兵工作提出明確要求」。

2017年朱日和軍演，曾被評為全軍優秀指揮官的付文化（左）引起人們的注意。（央視視頻截圖）

從2019年至2020年解放軍跨年冬季人事調整，到當下正在鋪開的2020年夏季解放軍人事大調整，北京衛戍區軍政主官的更迭似乎順理成章，但事實上它所傳遞的意義絕不尋常。

其一，北京衛戍區地位衝要，卻疑似遭降級。

北京衛戍區雖為解放軍省級軍區，僅為正軍級單位，但事實上，因為擔負着拱衛首都安全，戰時掩護中央機關轉移或者撤離、防禦外敵、反恐及鎮暴等重要職責，擁有精鋭重裝部隊和輕裝快速反應部隊，下轄專責保衛中央首長的中央警衛團等，所以重要性不言而喻。

這反映在人事安排上則表現為北京衛戍區軍政主官一般高配副大戰（軍）區級，以中將軍銜為主，由北京軍區副司令員兼任，比如20世紀60年代、70年代兩次擔任北京衛戍區司令員的傅崇碧即是如此。事實上，這一傳統一直延續到付文化和張凡迪的前任王春寧和姜勇。

解放軍將領傅崇碧在20世紀60年代、70年代兩次擔任北京衛戍區司令員。（維基）

但是，2020年1月份解放軍例行人事調整中，原中部戰區陸軍第83集團軍政治工作部主任張凡迪升任北京衛戍區政委，7月份付文化以北部戰區81集團軍參謀長身份直升北京衛戍區司令員，兩位少將均是以副軍級職務履新，二人均未連跨兩級躍升。

這是否意味着北京衛戍區軍政主官將徹底吿別高配，回歸到省級軍區的常態？

當然，無論北京衛戍區軍政主官是否高配，都並不意味着它本身的重要性和特殊性發生變化。經歷2015年底至今的軍改，北京衛戍區與新疆軍區、西藏軍區同時成為僅有的三個轉隸陸軍總部的省級軍區，而並沒有與其他28個省市區軍區轉隸中央軍委國防動員部的省級軍區，保留了一線野戰部隊水平。

事實上，西藏軍區、新疆軍區目前為副大戰區級單位。其中，西藏軍區司令員、政委分別由汪海江中將（1963年出生）和張學杰中將（1961年出生）擔任；而西藏軍區司令員、政委則由劉萬龍中將（1962年出生）和李偉中將（1960年出生）擔任，均為副大戰區將領。

張凡迪在2019年至2020年跨年人事調整中晉升北京衛戍區政委時，僅為副軍級將領。（央視新聞截圖）

其二，人事更迭頻繁，新任軍政主官大膽起用少壯派。

北京衛戍區地位重要，但與外界認為人事穩定觀感不同的是軍政主官更迭頻繁，尤其是近年。

自十八大後，北京衛戍區共經歷4任司令員，從2009年開始履職的鄭傳福到2013年12月接替其職的潘良時（2013年至2016年在任），再到2016年至2020年在位的王春寧，再到此次履新的付文化。同期，北京衛戍區政委共計3人在任或者曾經在任，包括2014年12月轉任北京軍區副政委的高東璐，任職長達5年後退役的姜勇，以及2020年1月份才履新的張凡迪。

北京衛戍區軍政主官更迭如此頻繁，雖然並不少見，但相較於西藏軍區、新疆軍區仍是引人注意的。

更重要的是，北京衛戍區地位的疑似「降級」和軍政主官的更迭頻繁，造就了主帥的「年輕化」。1963年出生張凡迪現年57歲，與西藏軍區、新疆軍區和13個集團軍的軍政主官年齡相若，均為「60後」。

2016年至2020年擔任北京衛戍區司令的王春寧。（網絡圖片）

新上任的付文化卻是一個話題將領。2017年8月份解放軍夏季例行人事調整時，報道稱剛剛（2017年7月30日）在朱日和閲兵中擔任裝備保障方隊領隊的中部戰區陸軍原第54集團軍參謀長付文化被晉升為少將。

公開資料顯示，早年付文化一直在瀋陽軍區16集團軍服役，一路晉升到師長，曾在陸軍指揮學院和國防大學深造，並且到德國留過學。據《解放軍報》報道，2013年底，解放軍編制體制調整改革，付文化任師長的原瀋陽軍區某摩步師撤編改旅。新組建的機步旅信息化含量很高，上級反覆考慮，必須挑一個對部隊熟悉、能力又強的旅長。集團軍領導找付文化談話，付文化接受高職低配當旅長，鑽研信息化作戰並因此獲全軍優秀指揮官。2016年8月份，付文化升任54集團軍參謀長，躋身副軍級，後改任81集團軍參謀長，直到此次升任北京衛戍區司令員。

付文化的年齡一直未見披露，不過根據上述報道，付文化為一名「準70後」將領，也即是說出生於1966年至1969年。這在正軍級將領中並不多見。公開資料顯示，目前已知年齡最小的正軍級將領為北部戰區79集團軍軍長霍建剛（1970年出生）。

其三，前任王春寧去向成謎。

付文化的履新意味着原北京衛戍區司令員王春寧目前已無任何職務，官方至今未披露這位1963年出生的紅二代將領新任職務。

王春寧為原南京軍區副政委王永明之子，早年在南京軍區第一集團軍服役，累任集團軍參謀長（2009年至2010年在任）、副軍長（2010年至2014年在任）等要職，2014年升任12集團軍軍長，兩年後在軍改是聲浪中更進一步以北京衛戍區司令員身份躋身副大戰區。7年之間從副軍級跨入副大戰區級，其火箭上升速度引來眾人矚目，外界認為這與近年解放軍內部「東南軍」（原南京軍區出身）的崛起以及其本人的紅色後代身份有莫大關係。

不過，自2016年執掌北京衛戍區後，王春寧一直因為資歷上不敵搭檔、北京衛戍區政委姜勇（以及姜勇前任高東璐），所以沒有躋身北京市戎裝常委，直到姜勇去職後張凡迪接班。2019年12月，姜勇到齡退役，次月（2020年1月）張凡迪接任北京衛戍區，王春寧因資歷優勢短暫出任北京市戎裝常委4個月（1月到5月份）。

2020年5月份，中共出人意料地宣布，中央已經批准王春寧不再擔任北京市戎裝常委，該職由資歷尚欠的張凡迪接任。這次調整在當時引起外界困惑。直到此次王春寧卸任，付文化上台，這一切似乎又順理成章。只是，王春寧遠未到退役年齡，卸任這一重要崗位究竟是福是禍呢？

目前，2020年解放軍夏季人事調整大幕已經開啟，已經涉及多名副軍級別到副大戰區將領的職務調整和軍銜晉升。