【人事觀察】為什麼又是西藏？　邊疆政治高地顯現

7月20日，西藏自治區一次官方會議可能透露青海省長的新人選已經出現。

據稱，當天西藏自治區黨委書記吳英傑主持召開區黨委全面依法治藏委員會會議，區黨委副書記、區人大常委會主任洛桑江村，區黨委副書記、自治區主席齊扎拉，區黨委副書記嚴金海和委常委何文浩（政法委書記）、劉江（秘書長）、王衛東（紀委書記）、陳永奇（組織部長）出席會議。

原青海省長劉寧去職履新，其接棒人身份已逐漸清晰。（中國長安網）

這其中，嚴金海是首次以西藏自治區黨委副書記身份亮相。嚴金海原為青海省委常委、常務副省長。這名藏族官員出生於1962年3月份，為青海民和人，之前一直在青海任職，歷任黃南州秘書長、玉樹州委副書記、海北州書記等職，2013年躋身青海省副省長，2017年首次「入常」。

此次，嚴金海首次跨省，上演了青藏官員互相交流的傳統「劇目」。

與嚴金海相對，事實上更值得注意的是，當天出席西藏自治區全面依法治藏委員會會議的自治區黨委常務副書記丁業現（兼任西藏自治區政協黨組書記）、黨委常務副書記莊嚴（兼任自治區政府常務副主席）均未亮相。當然，莊嚴不出現本是意料之中之事，在2月20日的那次會議上他也並沒有出現。

但是，丁業現的缺席是一個明確信號，有消息稱其已與嚴金海對調，交流至青海任職，並有望補缺原青海省長劉寧調任遼寧省長後的餘缺，主政青海。如果消息屬實，這將是中共2020年上半年多省市黨政主官大調整落定的最後一枚棋子。截至發稿，早前已經分別代理山東省長、上海市長的李幹傑、龔正在2020年2月21日同日「去代轉正」，坐穩山東省長和上海市長的位子。

嚴金海已經出任西藏自治區黨委副書記。（網絡圖片）

正如上文所說，其實青海、西藏交流任職可以說是兩地的老傳統。青海是除西藏之外，藏族人口聚居的四個省份（青海、甘肅、四川和雲南）之一，除漢族人口占據將近一半外，藏族人口約佔全省人口的四分之一。正因為如此，青海與西藏保持相當密切的人員往來。

1960年出生的山東陽穀官員丁業現從1978年初即開始在西藏山南地區供電所工作，此後在西藏山南、財政廳工作，歷任自治區常務副主席等要職，2017年接替入川任四川省專職副書記的鄧小剛躋身西藏黨委常務副書記，同年躋身十九屆中央候補委員，一路拾階而上，從未離開西藏政壇，迄今已42年。

丁業現擔任西藏黨委常務副書記，同時兼任自治區國安指揮部總指揮，分管維穩和國家安全。2020年7月4日，丁業現曾經以西藏區黨委常務副書記、區政協黨組書記、區國安指揮部總指揮身份出席西藏自治區國安指揮部召開視頻會議，稱「要準確把握西藏經濟社會發展規律、反分裂鬥爭規律、黨的治邊穩藏規律突出抓好政治安全、矛盾隱患、邊境一線、公共安全、夯實基礎等工作西藏自治區國安指揮部。」

丁業現從1978年初即開始在西藏山南地區供電所工作。（網絡圖片）

若此次丁業現入主青海，將是西藏2000年後向青海輸出的第三位省長。現任國資委主任郝鵬2003年11月份由甘肅省蘭州市副市長任上調任西藏自治區政府副主席，三年後「入常」任自治區黨委副書記兼常務副主席，此後一度兼任政法委書記，2013年調任青海省委副書記，並進而躋身青海省長。

更早之前，曾兩次進藏的現任全國政協副主席、交通部黨組書記在2003年至2004年短暫接替趙樂際主政青海省。在此之前，楊傳堂從山東政壇轉戰大西南，在西藏「服務」將近10年後在西藏黨委常務委副書記任上內調青海，躋身青海省長。僅僅一年多後，楊傳堂重返西藏躋身西藏「一把手」，但終因身體健康原因履職不到一年便入京工作。

當然，除卻黨政一把手的「你來我往」外，如嚴金海等副部級官員的交流更為頻繁。比如現任西藏自治區黨委常委、統戰部長旦科（1962年9月）便是青海民和出生的藏族官員，其2016年遠調西藏之前一直在青海政壇活躍。其巧合的是，現任青海省委統戰部長公保扎西（1962年10月）也是青海化隆出生的藏族官員，早年在中組部任職，2016年12月則從西藏政協副主席任上轉戰青海。

由此可見，西藏雖不同於新疆，但其政治上的重要地位不言而喻。