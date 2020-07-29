兩岸小學聯誼談「一家親」引來陸委會　台灣政府為何如此敏感？

據台媒《自由時報》報道，7月28日晚間，台灣花蓮縣秀林鄉和平小學與大陸廣西桂林市橋頭小學舉行「台灣少數民族青少年桂林文化體驗營雲端互動交流活動」視頻會議，過程中台方校長提到「兩岸一家親」。對此，陸委會回應強調，兩岸交流應遵守相關規範。

7月23日，2020年「關山雲海心連心、桂台少年共奮進」台灣少數民族青少年桂林文化體驗營雲端互動交流活動，分別在廣西桂林市橋頭小學和台灣花蓮縣秀林鄉和平小學舉行。圖為桂林市橋頭小學，學生展示桂林米粉。（中新社）

據稱，該場交流活動系在7月23日舉行，共有約70名兩岸小學生參與，過程中和平小學校長艾石生表示，「我們有相同的文化、文字、語言，更有相同的風俗節慶，顯示我們兩岸是一家親」；橋頭小學校長熊體康則稱，「我們搭建了一個友好的平台，將來我們會不斷交往，親上加親」，活動最後，兩岸青少年還高唱「我們都是一家人」，《自由時報》批評此活動「統戰氣氛濃厚」。

台灣陸委會也就此事表示，稱台教育部已於2019年底設置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校師生赴陸交流前應據實填報相關信息，2020年受疫情影響，教育部已請各校暫緩辦理台灣師生赴陸交流活動，陸委會近來注意到陸方舉辦的兩岸青年學生交流活動，已改採網絡聯機視訊等新態樣，陸委會將會同教育部密切了解相關活動辦理情形，「倘有涉及違法，將依規定查處」。

大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍2014年6月25日抵台，有台灣新住民協會等團體上午前往接機，並高喊「兩岸一家親。（資料圖片/中央社）

同樣談一家親 對小學校長反應遠大過柯文哲

實際上，兩岸交流使用「一家親」這樣的語彙，並不是什麼違法亂紀的事情，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲7月22日在台北上海雙城論壇上，也重申「到今天我還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。我一向主張『五個互相』的原則，也就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。當時陸委會對柯文哲的發言並沒有後續的說法，只是在雙城論壇舉辦前提醒柯文哲，兩岸關係屬於中央政府職責，請他安分守己而已。

但花蓮小學與廣西小學的交流，卻顯然引起陸委會更大的回應。陸委會指，陸方在「習五條」後，積極推動「一國兩制台灣方案」，加大對台青年學生統戰工作的力度，並藉文化交流名義包裝其統戰意圖，透過片面展現中國大陸發展前景及樣版宣傳，意圖藉以增進台灣青年對陸認同感。

陸委會提醒，各級學校對於陸方邀請台方青年學生參加的活動，應提高警覺，審慎評估，尤其必須留意是否為陸方台辦或統戰部門所主導，具政治目的性質的活動，避免配合陸方相關對台統戰作為，而成為中共對台統戰宣傳工具。

柯文哲此前表示，「到今天我還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。」（譚英瑛／多維新聞）

為何民進黨政府對孩童特別提防？

民進黨政府對於學生的政治認同一項相當在意，這也是為什麼民進黨兩度上台執政（2000年、2016年）皆在甫上台就着手更改課綱，現在台灣1990年代以後出生的青年與兒童，都是在民進黨課綱政策下成長，而相較之下，馬英九直到執政後期才着手調整課綱，遭遇巨大反彈，最後也被廢除。

從多項民意調查也可知道，現今台灣主流政治態度中，若以年齡分層調查，則30歲以下的台灣年輕人，支持民進黨或其他獨派政黨較多，例如6月22日台灣民意基金會公布的民調顯示，20至24歲年輕人當中，國民黨支持度為0，按年民進黨支持度則為31.4%；而此前2019年底台媒《TVBS》在大選前的封關民調更顯示，29歲以下選民蔡英文與賴清德的支持度為63%、韓國瑜和張善政則是24%。

課綱與民調顯示，30歲以下年輕人是民進黨重要政治基礎，而這個重要政治基礎是否具有「永續發展」的可能，則端看教育和教材如何形塑兒童的政治認同。所以，小學校長談兩岸一家親會被民進黨政府特別關注，可能即是出自於讓政治基礎「免於遭受污染」的考慮。

2019年蔡英文到台北市立和平實驗國民小學與一群「迷你廚師」，在學校廚房一同做年菜，展現其親民一面。（多維新聞）

不說一家親 要說什麼？

但是，兩岸關係目前的情勢仍然低迷不已，兩岸執政黨間沒有任何有效的溝通管道，如果就連「兩岸一家親」這種希望雙方和平、融洽交流的話語都不能說 ，那民進黨政府也必須談清楚，兩岸官方與民間交流究竟還能說什麼？

尤其是，疫情結束之後兩岸交通全面恢復可期，屆時民進黨政府還是要用「倘有涉及違法，將依規定查處」這種帶有恫嚇意味的政治詞彙來作為實際政策嗎？如果這樣，那是不是要宣布兩岸全面重回老死不相往來的狀態？可是就算民進黨政府能夠堅持這種「現狀」，但兩岸人民早有綿密的交流網絡，難道又能接受？