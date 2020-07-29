【觀察】趕搭列車　台灣也想研發第六代戰機？

近日台灣媒體盛傳，台灣空軍將有下一代自制戰機的打算，名為「大魔王計畫」，由台灣漢翔飛機公司以及中科院航空研究所一手合包，將在10年內產出台灣自制的下一代戰機。至於是否符合於目前全球對於「第六代戰機」的規則、條件與想象，目前面貌還相當模糊。

所謂的「第六代」戰機所需必備的條件，包括優秀的匿蹤機體設計（將垂直尾翼傾斜設置甚至取消掉）；使用起碼是GaN氮化鎵材質的T/R發射器（發射與接收模組）的主動電子掃描陣列雷達（AESA）；大幅度使用航空複合材料；使用變循環發動機（VCE），以使得戰機在飛行中，可以使用同一款發動機，採取不同的渦扇（Turbo Fan）、渦噴（Turbojet）以及衝壓（Ramjet）飛行模式，發動機推力要15噸以上，且最高速能夠持續以音速4～6倍飛行：採取大量人工智慧，可以導引數量繁多的無人僚機一起戰鬥；超強的戰場狀態意識感知能力（situation awareness）…等等嚴苛條件。

台灣想要發展下一代自制戰機，最近又藉着台灣媒體的炒作，再度浮上台面。圖為美國海軍第六代F/A-XX戰機概念圖。（Boeing）

台灣漢翔公司所提出的雄心萬丈下一代戰機計畫，也就是IDF戰機的下一代ADF戰機，從2007年就已經有消息浮動，當時號稱在10年內可推出原型機，但是當年得不到陳水扁政府以及馬英九政府的支持，此計畫被擱置頗久。

而在蔡英文2016年上台後，推行相當具備野心的自主國防產業政策，漢翔公司的ADF下一代戰機計畫，遂有了生機，可以重新啟動。而在漢翔公司成功改良了勇鷹高級教練機之後，未來的研發重心，將放在台灣自制下一代戰機ADF的身上。至於，此種台灣自制戰機是否是第六代戰機，目前從客觀環境與主觀意識來看，幾乎沒有可能。

2016年，台軍在某不公開研討會中，秘密公布在勇鷹高教機計畫後，台軍下一代自制戰機的規劃圖。圖中的下一代IDF戰機是一種種無尾翼的武器載台概念（ASW 空地武器載具），並非先進的第六代戰機。（陳宗逸／多維新聞）

一架戰機最重要的就是四個部份必須創新研發，包括機身設計、航電系統、飛控軟體以及發動機技術，台灣在這四方面，幾乎都是零經驗。尤其是飛控軟體的難度，遠較上述各項先進配備難度更高，下一代戰機普遍的匿蹤設計和高速要求，其線傳飛控（FBW）軟體越來越難寫，是世界各航空大國的普遍核心技術，幾乎不會輕易外流。台灣是全球電子產業代工龍頭，但是軟體能力在世界排名末段班，要如何改善此種尷尬，除非期待台灣產業升級以及商業模式改變，否則無解。

雖然漢翔公司以及其前身航發中心（隸屬台軍方），已經有過授權組裝F-5E戰機、以及和美國合作設計製造IDF戰機的經驗，而今又與美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合作構改台空軍的F-16V Blk20戰機，以及憑着自力開發由IDF戰機構改而來的勇鷹高級教練機，這些經驗堆迭起來，使得漢翔飛機公司充滿雄心壯志，也忘了上述的困難。

勇鷹高教機的試飛成功，帶給台灣軍方、中科院與漢翔公司許多新的頗具野心計畫。（台灣國防部提供）

而蔡英文在2017年、參與台國防部與漢翔公司簽署高教機制造合約的場合，清楚表示：「台灣已經有了下一代戰機的發動機，也有下一代戰機的先進雷達」，以此來暗示鼓勵漢翔公司更進一步開發下一代戰機，這也是政治氛圍的鼓勵之下，漢翔公司可能豁出去研發的動力。

但是，環顧世界各國目前發展下一代戰機的計畫，先不論超級強權美中俄的第六代戰機計畫，已經如火如荼展開。包括日本與歐洲，都已經展開1930年代的第六代戰機計畫。這些先進的戰機計畫，都包含了以上所列的第六代戰機部份條件，而這些條件以目前台灣的科研能力來說，幾乎項項都是難產科目。台灣雖然號稱已經能夠自制AESA雷達，但是還是使用GaAs砷化鎵材質T/R模組的上一代產品，重量重且效能不佳。

而號稱台灣自制的發動機，事實上也是向美國授權採購生產的蓋瑞特TFE-1042發動機，美軍編號F124，其推力才到4噸左右，雙發則達到8噸，目前主要使用者皆是各國高級教練機，僅有台製IDF戰機拿來作為戰機發動機使用。以TFE-1024發動機為基礎，台灣中科院航研所正在執行所謂「織女星計畫」，此計畫延續將近10年，希望推出雙發推力高於10噸的戰機用發動機，但是目前整個進度都是高度機密。

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從台灣國防部在2016年不小心泄漏出的下一代台灣自制戰機預想圖，事實上和第六代戰機的特徵有某些地方吻合。例如，取消了尾翼的設計，但是此設計前提是要具備有高靈活度的矢量推進噴嘴（TVC），台灣的「織女星計畫」是否將TVC技術整合在下一代自制發動機上面，不無疑問。即使科技強權如日本，其由防衛省防衛裝備廳（ALTA）以及石川島播磨重工公司合制的XF-9發動機，以及其使用的XVN3-1三維矢量噴嘴技術，來自美國的研究成果，其研發時間從1995年延續至2018年才能問世，在美國幫助之下，研發時程長達二十多年，可見得下一代戰機發動機的技術瓶頸，不是一般戰機發動機可以比擬。

此外，搭配無尾翼設計的戰機，其飛行除了靠先進的矢量噴嘴推力外，更重要的是飛控（飛操）軟體的構成完全。台灣一直是軟體弱視國家，雖是電子代工大國，卻在軟體產業排名落後，連愛沙尼亞都比不上，這就是台灣社會一直以來輕視軟體（牽涉到系統概念）、重視實體成果（代工晶圓所帶來的財富）所致，台灣如何產出具備整體武器系統概念的軟體，一直以來都是台灣發展自主國防的軟勒，而台灣歷屆文人政府，也絲毫不重視軟體產業發展，視其為旁門左道、無法振興經濟，卻未知軟體產業才是經濟轉型、產業升級的關鍵，這也是台灣經濟停滯不前、政府毫無章法的關鍵因素。

日本在2020年推出三菱F-3第六代戰機的概念圖，將在2030年前推出試飛，是其綜合國力的展現。包括飛控軟體、發動機、高智能電腦和匿蹤機身設計，全部都由日本自力研發。（日本防衛省）

台灣號稱要發展下一代戰機，事實上有此種號稱的國家相當多，包括土耳其、南韓甚至伊朗都有計畫，只是這些國家所開發的戰機，幾乎都跨在第四代以及第五代之間，號稱4.5代的戰機概念相當多，以南韓的KF-X下一代戰機而論，其主要性能還是4.5代戰機，擁有部份第五代戰機的匿蹤機體設計，但是作戰性能還是以超過第四代戰機為準，並未擁有全部的第五代戰機特徵。

而觀諸台灣的ADF計畫，目前僅能知道，是一種無尾翼的攻擊機設計，主要任務並非制空（Counter Air）、高空高速攔截等，而着重在其攜載台自制的各式陸攻武器，包括空射雄風導彈、空射萬劍巡航導彈以及空射天劍2A反輻射導彈等，作為台灣自制導彈的武器載台，這似乎是較為可能的選項。而要開發全新的第六代機種，台灣不僅沒有技術、沒有資金也沒有人才，就憑空生出一種令世人讚歎的六代機種，蔡英文政府不斷宣傳的「國機國造」政策，恐怕在此領域僅是一場美麗的謊言。