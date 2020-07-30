北京觀察：外部環境惡化　中共高層啟動「內循環」背後真相

新冠肺炎疫情強烈衝擊之下，全球經濟衰退，世界政經秩序重組和洗牌速度加快。對於中國而言，疫情雖然得到相對有效控制，但是外部環境加速惡化。

近半年來，以美國為主導的「五眼聯盟」以及德國、法國、日本和印度和中國之間的外交張力明顯增加，甚至已對形成合圍之勢。在愈發喧囂的「脱鈎」乃至「新冷戰」猜疑聲浪中，中國如何開啟自己的新的經濟發展周期？

7月23日，習近平在長春考察調研。這是習近平在一汽集團研發總院了解國企改革發展等情況。（新華網）

「內循環」之說的出爐

觀察近期中南海動向不難發現，「內循環」成為中共高層在談及中國國內經濟發展的一個高頻熱詞。如7月21日的業家座談會上，中共總書記習近平就提出：「充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」

在此之前，中國國家統計局於7月16日公布了中國2020年第二季度國內生產總值（GDP）增速為3.2%，顯示中國經濟復甦超出預期，不過習近平在這場專門會見數十位企業家的會上承認，中國經濟受到「巨大沖擊」，許多企業與經營個人面臨「前所未有的壓力」。畢竟對於中國來說，曾經拉動經濟增長的「三駕馬車」——投資、消費、出口，在新冠肺炎疫情之下，無一不受影響。

查詢公開信息可以發現，早在今年中國全國兩會召開前，即5月14日的中共中央政治局常務委員會上，習近平在談及「研究提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力」話題時，首次提出「構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，並強調「暢通產業循環、市場循環、經濟社會循環。」

7月21日，習近平在京主持召開企業家座談會併發表重要講話。（新華網）

2020年5月23日，即今年中國全國兩會召開期間，習近平在看望經濟界政協委員的聯組會時，在「國內國際雙循環」前面，着重強調「以國內大循環為主體」。習近平當時的講話為，「我們要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，加快構建完整的內需體系，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」

及至6月18日的第十二屆陸家嘴論壇（2020）開幕式上，被視為習近平經濟智囊的中國國務院副總理劉鶴發言，「我們仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。」

至此，在新冠肺炎疫情的影響之下，中國經濟發展的着力點，從2019年年底中央經濟工作會議時的「切實增加有效投資，釋放國內市場需求潛力......推進更高水平對外開放，保持對外貿易穩定增長，穩定和擴大利用外資，紮實推進共建『一帶一路』。」逐步轉變為近期中共高層表述的「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進。」

這也是今年4月8日的中共中央政治局常委會上，習近平提出「堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」之後，中南海高層給出的中國經濟如何發展的新的着力點。

全球「脱鈎」苗頭下的自救

所謂經濟「內循環」，就是企業生產的原材料從國內購買，產品在國內加工，銷售渠道在國內，從而建立一種在國內進行分工合作，相互貿易的經濟體系。中共高層之所以多次強調並將「內循環」定為下一步中國經濟發展着力點，最大因素就是疫情之下，全球經濟日漸明顯的「脱鈎」情緒。

近半年內，全球出現多起「脱鈎」苗頭事件：4月10日，美國政府呼籲美國企業撤離中國，並承諾提供全部的「搬家」費用。幾乎同時，日本政府對本國在華國發出了類似的呼籲。6月底，韓國把日本吿上了世界貿易組織（WTO）。6月29日，印度一口氣封禁了59款中國應用軟件，甚至抵制中國電力設備。7月10日，美國宣布對法國部分奢侈品加徵25%的關税......

這種對外貿易循環鏈條的中斷，意味「全球一體化」框架下的經濟鏈條遭受重擊。對以門類最全的製造業產業鏈支撐起來的「世界工廠」中國而言，這種打擊和影響更大。因為雖然近幾年中共高層提前供給側改革，但是目前中國供給口仍然巨大。

中共高層所稱「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，潛台詞就是中國經濟還需要進一步降低對外貿的依存程度。當然，如習近平在7月21日的企業家座談會上所稱，「以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行。」「國內循環與國際循環互不矛盾，是互相促進的良性關係。在國際環境不確定性因素增多時，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，可以更好地保障中國經濟安全，同時持續拓展經濟發展空間。」

這裏的「國際環境不確定性因素增多」，顯然就是指當前中美之間關係惡化的狀況。可以明確的是，當前逆全球化已經難以避免，「區域化經濟」興起也就成為必然。公開數據顯示，在2019年超越美國之後，2020年上半年東盟與中國進出口總值2.09萬億元人民幣，按年增長5.6%，超越歐盟成為中國第一大貿易伙伴。

有觀點推斷，中國今後會繼續降低美國在中國外貿數據中的佔比，增加諸如東盟、歐洲這樣的進出口貿易佔比。簡而言之，保證中國國內經濟安全是中共高層的第一執政目標，這也是中國啟動經濟「內循環」的真相。