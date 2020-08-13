特朗普對華發動「最後攻勢」　為何北京選擇「以柔制剛」？

從美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的「新鐵幕演說」，到美國海空力量逼近中國的距離越來越近，乃至美國衛生部長赴台會見台灣總統蔡英文……面對特朗普（Trump Donald）政府在美國大選前的凌厲攻勢，北京的反應相對平靜，並沒有給人以針鋒相對式的激烈反擊，而是試圖「以柔制剛」，來管控中美緊張的關係。

8月5日，中國國務委員兼外交部長王毅接受中國官媒新華社的專訪，針對蓬佩奧發表「新鐵幕演說」，企圖將中美拉入「新冷戰」等話題進行正式回應，並就中國如何應對未來中美關係作出表態。《多維新聞》分析指，從王毅的專訪內容來看，幾乎沒有激烈措辭，保持了最基本的理性和剋制，「從中也很難看到敵對國家的硝煙味」。

北京對中美緊張關係的管控，還體現在中國在美國關停中國駐休斯敦總領事館，以及美國製裁11名香港官員的應對上，中國的做法是，保持克制，低調跟進，對等制裁，呈現防守的姿態，避免事態的進一步激化。作為美國關停中國駐休斯敦總領事館的回應，北京關停了美國駐成都總領事館；針對美國8月7日宣布制裁與香港有關的11名官員一事，北京對等反制宣布制裁11名涉港美國官員。

沒有作出激烈的反應，這並非是北京的軟弱或者作出妥協，某種程度是隱忍，是應對策略上所作的調整——北京以更為柔軟的姿態，「打太極拳」的方式，來化解特朗普政府在美國大選前針對中國的攻勢。這無疑是正確的選擇，可謂「無招勝有招」。

首先，如此應對可以讓美國「重拳打在棉花上」，無處着力。無論是美國強硬鷹派蓬佩奧的激進言論，還是打破慣例的美國衛生部長台灣之行，抑或是美國海空軍事力量在南海的咄咄相逼，如果北京針鋒相對的回應，甚至歇斯底里式的進行激烈反擊，無疑就陷入美國的節奏，正中美國極端鷹派的下懷。

比如，王毅時隔兩週之後以訪談的方式，柔中帶剛式的回應，讓蓬佩奧「新鐵幕演說」的進攻消解於無形。如果王毅在蓬佩奧講話之後就針鋒相對進行反擊，中美之間的口水戰只會愈演愈烈。

王毅的對美喊話，是北京方面就中美關係基本立場和態度進行的全方位的闡述，可以看作是中美關係進入新冷戰時代北京對華盛頓發出的《吿美國書》。其意就是在明確底線與核心利益的前提下，避免對抗，拒絕脱鈎，保持合作，放棄零和，通過對話而非對抗性動作，來處理中美關係。這是北京對美國拋出的「橄欖枝」，管控中美緊張的關係的意圖明顯。

「今天的中國並不是當年的蘇聯，我們更無意去做第二個美國。」王毅的言外之意是，中國不會挑戰美國的霸權地位，也不會跟美國進入意識形態對抗的冷戰模式。王毅類似的表述還有，中國「無意同任何國家進行制度競爭，無意同任何國家搞意識形態對抗」。這表明，北京不會跟着美國的節奏起舞，來一場意識形態對抗的新冷戰。

其次，北京顯然不希望為特朗普大選「造勢」。在當前美國政界反華情緒濃厚的背景下，北京自然不會進一步挑起事端，為特朗普再次衝擊總統之位助攻。過去三十年來，渲染「中國威脅論」是美國大選中反覆上演的戲碼，今年尤甚於往年。特朗普與其最大競爭對手拜登（Joe Biden），今年4月份就通過競選廣吿，隔空進行了一場關於中國的交鋒。

特朗普（右）和拜登的競選團隊均表示，中國正在支持對方。（美聯社）

特朗普和拜登競選團隊均表示，中國正在支持對方。特朗普通過競選廣吿，抨擊代表民主黨出戰大選的美國前副總統拜登，稱他為「北京拜登」、「替中國站台」。拜登競選陣營隨即還以顏色，發表近2分鐘長、標題為「準備不足」的廣吿，批評特朗普應對疫情不力、過於信賴北京，指其在1、2月至少15次稱讚中國政府的疫情應對。

諸多迹象顯示，北京當局已有心理準備，面對在11月美國總統大選之前更多的風暴。在美國大選之前，北京必然會避免成為特朗普「助選工具」。路透社報道，雖然一些中國政府及軍方鷹派人士認為，如果讓特朗普連任再當4年，將是加速中國崛起的機會。但據六名中國官員和與中國領導層有關係的人士說，除了對特朗普的不可預測性及其對關税的偏好感到憤怒，以及對華盛頓在多方面的敵意保持警惕外，人們也越來越擔心兩國可能出現更激烈的對抗。

然而，這並不是說中國就幻想拜登勝選就能夠扭轉華府對中國的看法。事實上，北京對兩國關係恢復到昔日美好時光已不抱幻想，「但新總統上台至少會提供一個重新設定兩國關係的機會。」路透社援引一位不願透露姓名的中國官員稱：「畢竟，再沒有比現在的關係更加糟糕的了」。

2019年6月29日，習近平（右）和特朗普在G20大阪峰會期間會晤，中美兩國元首之後再未有過會面。（Reuters）

觀察人士指出，在美國大選前是未來幾個月，北京整體做法大概率會繼續採用上述的方式，設法管理與美國的緊張關係，並只會在必要時進行有限度的報復，以應對特朗普政府的「最後攻勢」。一如王毅所說：「以冷靜理智面對美國的衝動和焦躁」。

在美國衛生部長阿扎（Alex Azar）訪問台灣問題上，北京的應對也是如此。阿扎是繼2014年時任美國環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）訪台後，首位造訪台灣的美國內閣部長級官員。即便如此，也並未在大陸朝野掀起太大的風浪，大陸外交部以及負責台灣事務的國台辦，也僅僅是例行公事的進行回應。

此外，進入7月以來，美國軍事力量頻頻現身南海，繼7月初與7月中的雙航母南海軍演後，近期美國海空同時派出多架次偵察機、反潛機靠近廣東沿岸，最近的時候大約為52海里（約96公里）。中國方面則以軍事演習進行回應，但兩軍並沒有發生摩擦，局勢依然在有限升級和可控範圍之內。