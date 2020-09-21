孟晚舟案餘波未了　駐加大使透露中國外交布局

9月18日，駐加拿大大使叢培武参加「第十屆加中經濟政策國家論壇網路研討會」，其間就孟晚舟案作評論：「加方在該事件中被美利用，充當了美方幫兇。對此，加方應予以認真反思。」 他繼而呼籲：「當務之急，加方應從事情本身是非曲直和公平正義出發，儘早作出正確決斷，妥善解決孟晚舟事件，使她平安回國，為兩國關係重回正軌創造條件，使兩國之間的巨大合作潛力得到釋放。」

北京沒可能當無事發生過

近幾個月來，中國的對加關係未算得上有明確「定性」，尤其是在孟晚舟案被裁定符合引渡條件之後，對於加方的「責任問題」，有時候中方會指其為美國利用，仿似承認該國可能錯在天真無知，但有時候中方又直斥加方是美國「幫兇」，要求立刻釋放孟晚舟。

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時至近日，中國對加拿大的「定性」問題似乎有了個結果：外交部北美大洋洲司司長陸慷質疑，全世界就只得加拿大應美國要求，拘捕孟晚舟，法律程序上也有不公之處，但他就未有明確說渥太華要負上何等程度的責任，繼而叢培武就結合兩種貌似有分歧的講法，將加方描述為「被利用的幫兇」，留了一絲不知者不罪的空間。

站在中方立場，美國自2018年底向孟晚舟開刀，從此揭開動員封殺華為的帷幕，司馬昭之心路人皆知，加拿大有心或無意都好，事實是充當美國的「司法炮台」，投身兩強角力漩渦是政治上不智，助美對付中國公民則道義上有可非議之處，北京沒可能丟下孟晚舟案不管，當是沒事發生過般繼續與加方言歸於好。

叢培武：中加「沒有根本利害衝突」

基本大原則一如上述，而實際操作則需要隨時變化。首先，孟晚舟案拖延近兩年至今，本國公民仍在海外陷於司法泥沼，然而案情所牽涉的華為風波卻已進展到斷供晶片的地步，企業自身已有化整為零的最壞打算，北京則要整合人力物力以突破「美國包圍網」，於此一名民營企業家的詐騙案仍有政治意義，但官方反應需要適度和合比例，將這宗案件置於整體中美角力的框架之中。

陸慷於2019年離任中國外交部新聞司司長，現在的職位是中國外交部北美大洋洲司司長。 （新華社）

即使只看中加關係，叢培武也表明除孟晚舟案之外：「中加之間不存在歷史遺留問題，也沒有根本利害衝突。」

一邊是眼前政治事件致使兩國交惡，另一邊是建交50年來的長久合作關係，叢培武便就經貿範疇作總結：「兩國貿易總額從建交之初的1.5億美元增加到去年的740億美元，50年增長近500倍。50年來，兩國合作領域不斷拓展，從商品貿易拓展到現代服務業、創新、旅遊、文化、教育等廣泛領域。中國連續多年保持加第二大交易夥伴、出口市場和進口來源地。」

圖為2019年11月，中國駐加拿大大使叢培武舉行記者會時發言。（Reuters）

如果連加拿大也受招徠歡迎

時值華府推動中美「脫鉤」，就算換了總統都不見得有大轉機，北京就推行「內循環」作應對，情況正如叢培武所言：「雙迴圈發展新格局絕不是封閉的國內迴圈，而是開放的國內國際雙迴圈。」中國提供市場機遇予全球各國，同時也需要各國共同維繫全球化產業鏈，以及促進科技合作，積極面是多一個朋友等於多一分抵消「去中國化」的實力，消極面是降低「美國朋友」的參戰程度。

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另一方面，外交表態可以有很多方法，使用與否就看自身目的和操作效果。儘管「限加令」仍在芥花籽產品一項生效，又有兩名在華加國公民涉間諜罪被拘留，渥太華這兩年來卻不聲不響地「引導」電訊相封殺華為，又以香港推行國安法為由，中止兩地的引渡條例，最近加國外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）還刻意將已停擺一年的中加自貿談判搬上檯，其間批評北京：「2020年的中國已不是2016年的中國。」

儘管如此，孟晚舟案終歸是無法解開的死結，而要解開這個結又不能單靠加拿大，看來都要等到美國大選後，且待華府這個「繫鈴人」會否主動「解鈴」。至於中國此時就對加關係頻繁表態，與其說於僵持狀態下繼續大張旗鼓，不如說是藉此呈現中方的外交布局動態，叢培武的發言後半就從大處著墨，「內循環」、「新基建」、「新海南」之類大計劃均放諸各國皆可受惠，況且如果連加拿大一旦擺脫孟晚舟案，也受到中方招徠歡迎，更何況是其他國家呢？