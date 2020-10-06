台軍優化反導系統　將引入加強型愛國者3型導彈

根據台軍即將公布的2021年度國防總預算書顯示，台軍將在2021年財政年度，針對愛國者PAC-3型反導系統，進行升級優化計畫。根據預算書顯示，台軍將花費美金6.4億預算（約合50億港元），採購美製最新型的愛國者PAC-3 MSE型反導系統。

PAC-3 MSE是愛國者反導系統目前最新的構型，美軍才剛剛在2015年獲得、2018年部署服役，日本航空自衛隊也才在近日發表的《令和3年防衛省預算書》中，打算以美金3.7億，採購PAC-3 MSE型反導系統，採購規模還比台灣低。

針對台軍的2021財政年度預算書的焦點，外界普遍都關注在美國將對台出售的所謂「7大項」武器，包括HIMARS多管火箭系統、MQ-9B無人機、魚叉陸射型導彈、M109A6自走炮以及可能獲得的攻擊型ATACMS陸軍戰術導彈系統的PrSM對艦攻擊型導彈，以及外界預測的SLAM-ER增程型空射距外攻陸導彈等一籮筐武器。

於此同時，少有人注意到愛國者導彈系統，也已經進入了改良以及提升的階段，由於台海空域周遭的狀況一日數變，相當緊急且戰備壓力大，在台灣空軍尚未獲得F-16V Blk70型戰機、或者是更新型的重型戰機前，愛國者PAC-3防空反導系統的性能提升，則是最快速可以因應台灣空防需求的選項。

台軍愛國者PAC-3型反導防空系統的緊急汰換更新與升級，其重要性遠比獲得美製攻擊性武器來得迫切，原因來自近期台海周邊上空的情勢相當緊急。（陳宗逸／多維新聞）

目前愛國者PAC-3 MSE（Missile Segment Enhancement）稱為導彈分段增強型，是一種與原來的PAC-3導彈幾乎不同的一種新型反導導彈，其彈身較原本的PAC-3大，需要使用新的12聯裝M903發射箱，此種新型的增強型導彈，使用更強大的雙脈衝發動機，得以延長導彈發動機的第二級推力時間，最大限度增加導彈的「硬殺」（KKV）效能。

其彈體由於為全新設計，使用原始PAC-3部份核心技術，包括主動射頻導引頭、導引處理器、姿態控制部件、慣性導引和數據鏈等，其餘全都是新設計的彈體，其攔截導彈的空域相當高，介於PAC-3導彈和THAAD（薩德）導彈之間。

除了美軍之外，目前全球率先使用的是日本航空自衛隊的導彈部隊，目前已經在日本本州中部、東京首都圈和九州北部等4個航空自衛隊基地，換裝完成PAC-3 MSE導彈系統。根據日本航空自衛隊的評估，PAC-3 MSE導彈的攔截範圍，是PAC-3的二倍有餘，除了可防禦彈道導彈等高速目標外，也能攔截無人機。也因性能優越，日本航空自衛隊才在《令和3年防衛省預算書》中，繼續追加採購更多同型導彈。此外，目前高度備戰狀態的波蘭，以及受到朝鮮導彈威脅的南韓，也已經加入採購PAC-3 MSE的行列，但是採購規模都較台灣與日本小。

目前台軍的愛國者PAC-3型導彈系統，總共有9套，估計約有444枚導彈，而新購的PAC-3 MSE導彈是屬於444枚導彈中的數額，抑或是增購的數量，目前尚未可知，台軍方對此莫測高深，但是美金6.4億的預算額度，約可以採購60枚左右的PAC-3 MSE導彈，以及全新的M903式12聯裝發射箱，不排除針對PAC-3 MSE導彈的需要，再度升級AN/MPQ-53相位陣列雷達的電腦系統和顯示控制系統，採用運算速度更快的晶片和儲存器，改進雷達波束的演算法，提高對抗反輻射導彈的能力等。