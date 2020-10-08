前北約秘書長籲爭「一個中國」詮釋權　歐盟會打「台灣牌」嗎？

10月1日，時值兩岸關係緊張之際，前丹麥首相、前北約（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在德國「時代周報」（Die Zeit）網站撰文，題為為《歐洲需要「一個中國」新政策》，內文指中國大陸已不在乎外界批評，毫不掩飾對全球的野心，所以歐盟國家應強化對台灣的關係以作反制，包括重啟與台灣的雙邊投資協定（BIA）。 拉斯穆森又強調，現時正是適當時機，容讓歐洲與台灣等印太民主地區在透明度、法治等價值基礎上合作。

劉霞獲釋被視為歐方折衷解難典範

對批評者而言，歐盟一向是「講多過做」，抗議示威和表達不滿居多，身體力行落場挑戰的情況少之又少，與美國揮舞制裁大棒形成鮮明對比。

對支持者而言，先不論歐盟是否真的只得嘴上強硬，他們認為歐方面對中美角力，不願被視為選邊站，同時又希望有效化解敏感爭議，所以才選擇靜謐外交與私下協商，如諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞於2018年獲釋並赴德定居，就被視為歐方於多難局面下折衷成功的典範。

拉斯穆森一文顯然希望推翻既有互動模式，提倡歐盟不單應對中國更為立場鮮明與高調，更要爭奪雙方對「一個中國」的詮釋權。

前北約（NATO）秘書長拉斯穆森。（資料圖片）

在北京而言，「一個中國」的意涵是，中華人民共和國乃中國的唯一合法代表，而台灣屬於中國不可分割的一部份，各國要承認這一原則才可以與中方建立正常外交關係。落實到具體行動，大陸政權的友邦除非獲得北京的首肯或默許，不應與台灣設立任何官方名義的交往渠道，更不應同意台灣以任何身份出現於任何國際場合。

認同「一個中國」不是認同「內政化」？

基本原理很簡單，北京一心要保持對台的外交槓桿，有能力決定台灣的國際空間大小，例如國民黨馬英九任內兩岸關係良好，台灣便能以「中華台北」的名義於世衛大會派出觀察員，而到了民進黨蔡英文接任後兩岸交惡，這個兩岸親善的默契就蕩然無存了。

坦言之，北京於國際社會成功將兩岸問題長年「內政化」，他國亦預設了要尊重其主權事宜，所以就算有意見也只限於場外講幾句勸籲之言。

圖為9月3日，捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）訪問台灣，與總統蔡英文會面。（Reuters）

拉斯穆森一文的巧妙之處就在於，依然死守住「一個中國」這條中歐關係底線，但就將這條底線與「內政化」分辨開來，認為不由得北京決定他國應該如何與台灣交往。

按其思路解讀，台灣不是主權國家，但其政體應當是國際社會一員，所以歐方可自行重啟對台雙邊投資協定，毋須北京首肯，更應支持台灣續以觀察員身份出席世衛大會。在這台灣政體「國際化」的過程中，拉斯穆森還提議歐盟與台灣等印太地區民主地區組織非正式集團。

「美豬」進台與美台軍售或有鼓勵作用

無論如何，歐盟對台關係是進是退，真正目光都是放在中國大陸身上，特別是《中歐投資協定》長期處於「即將完成」的階段，前景不明朗，重啟對台協商是否可催促北京讓步呢？

維特齊指出，這次訪台有幾個原因，首先是為了要替捷克企業家尋找夥伴，並就經濟、科技、新創研發層面強化合作，再者則是確保捷克共和國的主權獨立。（陳卓邦／多維新聞）

拉斯穆森即寫得很直白，講明歐台合作可不是單方面施恩，歐方期望可處理對台貿易赤字，以及開拓台灣市場以助後疫情復甦；放諸於國際關係，拉斯穆森則判斷北京正與美國打貿易戰，無意與歐洲另開戰線。