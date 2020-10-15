解讀中共黨報「勿謂言之不預」：是對台最後通牒嗎？

繼一場破獲數百起台灣間諜竊密案的「迅雷-2020」行動之後，中國媒體《人民日報》在2020年10月15日第7版處一篇文章使用了一語「勿謂言之不預也」，在中國輿論場中激起一波呼籲和期待國家統一的熱潮。

在很多人的印象中，《人民日報》使用「勿謂言之不預也」一詞之後，都會有非常重大的事情發生。在台海形勢已經比較緊張的背景下，大陸會有怎樣的動作尤其值得留意。

《人民日報》是中共中央委員會的機關報，在中國政治圖譜裏的分量較重，其發聲往往能夠代表中國高層的權威態度。該報在10月15日所發引起廣泛關注的文章標題為《站在歷史正確的一邊——吿台灣情治部門書》，署名「安平」。

《人民日報》的筆名頗有講究和用意，「平」字出現頻率較高。一般認為，「任仲平」暗指《人民日報》重要評論，「國紀平」指的是國際評論，「柯教平」則是指科技教育評論，其中的「平」皆有「評論」之意；.「皇甫平」則指黃浦江評論或有輔助曾任中國最高領導人的鄧小平的意思，其中的「平」既有「評論」之意，也有鄧小平之意。「安平」的署名則是首次出現，可能意指大陸國安機關的評論，或也有期望兩岸安全、和平之意，是否與當前中國最高領導人習近平有關則難以知曉。

不過，不論是文章標題裏的「吿台灣情治部門書」的文字格式，還是文中的「勿謂言之不預也」，都不是大陸官方輕易使用的詞彙，如今同時出現，無疑傳達出了鄭重和鮮明的態度，也釋放了分量很重的信號。

歷史上中國大陸發出過五次《吿台灣同胞書》。第一次是由大陸的台灣民主自治同盟在1950年2月所發，首次提出要完成解放台灣的任務；之後三次是以「中國國防部」的名義，在1958年10月至11月間所發，其中第二次是在兩岸第二次台灣危機之中「金門炮戰」結束次日，由毛澤東所寫，以時任國防部長彭德懷的名義發表，警吿了台灣與美國的合流；第五次則是在1979年1月中國改革開放之初，由中國人大常委會所發，呼籲兩岸統一和互通交流。

第五次《吿台灣同胞書》後40餘年，大陸再未有「吿台灣同胞書」發表。時至2019年1月，第五次《吿台灣同胞書》發表40周年之際，大陸隆重舉辦了紀念大會，習近平提出了實現統一的5點主張，被認為啟動了兩岸在新歷史時期促進統一的進程。

與前五次《吿台灣同胞書》不同，此次「吿台灣情治部門書」僅是指向「台灣情治部門」，範圍要小得多，但也更具體和聚焦。考慮到不久前的「迅雷—2020」行動正是由大陸國安機關組織實施，此文很可能是出自大陸國安機關之手。如果將有後續事態發生，也將是大陸國安機關對「台灣情治部門」的又一次行動。

至於文中的「勿謂言之不預也」，在歷史上也多有出現，由於其後發生過多次軍事行動，在很多人看來，該詞已是中國官方的一個外交術語，代表了最嚴厲的警吿，甚至暗示動用武力。因此，《人民日報》此文，已經帶有比較強烈的「最後通牒」意味。

例如，在20世紀50年代初中國軍隊出兵朝鮮反擊美軍轟炸領土打響「抗美援朝」戰爭之前，在60年代初中國軍隊反擊印度侵佔領土的「中印戰爭」之前，在1967年中國抓捕前蘇聯間諜和打響「珍寶島戰爭」之前，在70年代反擊越南邊境騷擾打響「中越戰爭」之前，以及在2018年中美貿易戰期間中方反制美方極限施壓措施出台一系列政策之前，都曾使用「勿謂言之不預也」一詞。

因此，在台灣的「台獨」傾向越發明顯，大陸頻頻組織軍事行動，台海局勢已然十分緊張的形勢下，當大陸再次喊出「勿謂言之不預也」，而且聲稱「戰事未發，情報先行」之時，很多人猜測中國大陸是否將要開啟「武統」。

不過，由於該文只是對「台灣情治部門」喊話，更準確地說是文中所指「台灣情治部門中抱守『台獨』立場的頑固分子」，而不是指向對「台獨」或者「台軍」，以之作為即將「武統」信號應該比較牽強。

《人民日報》文中還稱，「我們歡迎台灣情治部門中擁護祖國統一的有識之士……徹底摒棄蔡英文當局背宗忘祖的『台獨』意識和狹隘的『島民』心態」，「祖國大陸與你們溝通交流的大門永遠敞開着，歡迎通過各種形式、各種方式、各種渠道來開展各方面合作。渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。」

可見，「勿謂言之不預也」既有警吿和威脅，也有克制也尊重，文章甚至對「台灣情治部門」尚有一些奉勸之意。當然，情報工作人員一般都比較忠誠，「台灣情治部門」轉而效忠大陸的可能性並不大，因此該文的警吿意味應該多於奉勸。

對於台灣情報人員而言，該文其實無異於大陸的一次公開「策反」。再與稍早前「迅雷-2020」行動結合來看，則又像是在對「台灣情治部門」進行「統戰」，而且是先「戰」後「統」。這種以「戰」求「和」的思維，或許正是實現兩岸最終「和平統一」的實用邏輯，也代表了大陸盡最大努力爭取「和平統一」的意願。