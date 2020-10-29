【海底獵殺】從近岸到近海防禦　中國的潛艇如何從無到有？

解放軍的運-8Q反潛機，連續二週時間以上，持續在台灣西南空域飛行，與台灣海、空軍機和防空導彈對峙，局勢相當嚴峻。台灣國安與國防方面許多消息管道來源皆表示，解放軍反潛機頻頻出現該空域，與該區域（巴士海峽、南海）水下的活動有關。而美國方面於9月下旬公布的「勇敢之盾」演習，就大剌剌表明將有洛杉磯級核動力攻擊潛艇加入該海域的聯合軍演，而美國列根號航母戰鬥群目前也在該區域持續軍演，其水下起碼有數艘潛艇在列。 此外，日本於10月5日剛剛下水世界上第一艘用鋰電池作為動力的潛艇「鳳龍號」，創下潛艇科技的新里程碑，而台灣在蔡英文上台後誇口「國艦國造」，但至今自製的潛艇仍無影無蹤。各國潛艇的發展牽動區域局勢的緊張，究竟中國潛艇如何從無到有，當代又怎麼從「近岸防禦」走向「近海防禦」的佈署呢？

09IIIB級核動力攻擊潛艇，其最大改良特徵，是艇身帆罩上，採用前端突出結構，可有效改善航行靈活與水流擾動等影響。（新華社）

清末到民國：國窮兵燹建軍無望

無論是四面環海的台灣島或面向西太平洋的中國大陸，綿延不絕的海岸線固然提供許多天然良港，卻也使國防線拉得極長，從1840年以來的歷史經驗證明，英國、法國、日本等歐洲列強得以從海上直接威逼中國，甚至在兩次英法聯軍與八國聯軍之役直接攻入京畿重地，所仰仗的無非是強大的海軍，即使晚清興起關注東南海疆的「海防派」，但在太平天國運動、捻亂、回變等民變四起，以及挪用北洋海軍經費進行「三海工程」（北海、中海、南海）非例行性修繕，還有歷次戰事對外賠款，所剩財政經費光是維持一般的船艦保養歲修、添購武器早已阮囊羞澀，想發展水面下的戰力—潛艦，自然是難如登天。

辛亥革命成功後，中華民國臨時政府沿用清末海軍部建制，迨孫中山將臨時大總統之位讓與袁世凱，海軍部遂隨民國中央政府遷往北京，開啟了中國海軍的北洋政府時期。然而，緊接而來的是北洋政府內派系鬥爭不斷，以及因袁世凱圖謀稱帝引發討袁的「二次革命」與「護國戰爭」。戰火再起，國庫左支右絀，原本應每月撥付海軍的薪餉也經常積壓拖欠，甚至欠餉長達數月之久；1915年4月起，海軍部派赴美國潛艇基地學習潛艦使用技術，以及結構、裝備和使用維修等知識的23名留學生，但兩年後因袁世凱稱帝、中國政局混亂，留學生在美學費、生活費方面無以為繼，被迫儘快回國另謀生路。

633級潛艇曾長期是解放軍潛艇部隊主力，其仿製蘇聯R級潛艇，目前基本已退役。（網絡圖片）

直到二次大戰末期，英國曾宣布贈予中國P級潛水艦2艘，但其諾言並未履行；1945年8月抗戰勝利，國軍的海軍建設雖採「守勢海軍」，即以驅逐艦、潛艇、海岸飛機和快艇作為兵力結構中心，簡稱「驅潛飛快」政策，但由於國共內戰爆發，「中華民國政府」遂於1949年12月遷往台灣，於是，民國在大陸時期對潛艦建軍並未有任何發展或重要建樹，中國要自主研發、建造潛艇，還要等到中華人民共和國建立後。

「走出去」的解放軍潛艦戰略

人民共和國初建，雖然當時中國尚無自行建造潛艦的能力，但中共與蘇聯早已意識到潛艦強大的機動性與作戰能力，唯有發展戰略性嚇阻的攻擊型武器與及「不對稱戰力」—潛艇，才能與擁有航空母艦且在戰後躍升為世界強權的美國抗衡。因此，與民國時期定下「驅潛飛快」不同，解放軍海軍優先建設方針沒有驅逐艦，而是講求「飛、潛、快」，意即重點發展航空兵、潛艦與快艇，並以「積極防禦、近岸防禦」作為戰略方針。台灣海軍上校馬煥棟指出，1960年代至1980年代，解放軍海軍武器裝備發展策略始終為「以導彈為主，以潛廷為重點，同時發展中小型水面艦艇」，並建構了一隻數量龐大的水下部隊（柴電潛艇）。

《中共海軍潛艦類型建造數量統計》。漢級（091型，核動力攻擊）、夏級（092型，核動力彈道）、商級（093型，核動力攻擊）、晉級（094型，核動力彈道）、隋級（095型）、清級（032型）為解放軍現役核動力潛艇，未來還將部屬第三代彈道導彈核潛艇—唐級（096型）。（樊兆善，《中共海軍的戰略發展及艦艇現代化的現狀與侷限》）

1987年，時任解放軍海軍司令員的劉華清，曾為中國海軍擘劃三階段海洋戰略。第一階段（1989—2000年）以培育人才、奠定組織基礎為重點，優先建造與強化作戰艦及潛艦，朝向大型化、導彈化及電子化發展；第二階段（2001—2020年），以建造配備垂直起降飛機及數艘二至三萬噸級航母為主。到了第三階段（2021—2040年），目標是要使中國成為具備遠洋作戰能力的世界主要海軍強國之一，也就是中國海軍「走出去」。因此，解放軍海軍在西太平洋的水下活動大幅增加，並籌建全球衛星通訊、指揮定位系統、水下定置聽音器（SOSUS），以及具水下波汶和微磁場的SAR電達。

30餘年後的今天，美國國防部於2020年9月公布的《中國軍力報吿》顯示，解放軍現有4艘核動力彈道導彈潛艇（另有兩艘在建）、6艘核動力攻擊潛艇和50艘柴電攻擊潛艇，預計到2025年，中國將生產更多039A/B潛艇。《福布斯》（Forbes）雜誌報道，解放軍的潛艇數量於2030年時將增至79艘之多，顯示解放軍海軍雖於2015年稱其戰略構想為「近海積極防禦」和「遠海護衛」相結合，但如此規模已非僅僅是過去「近岸防禦」需要的程度。

解放軍09IV型核潛艇。（網絡圖片）

台灣海軍中校曲傳宗分析，解放軍海軍近年已逐漸走出「以海支陸」的侷限，在2000年後迄今，解放軍的島鏈發展可分成三個階段：第一階段（2000—2010年），發展近海作戰能力、大型海上平台；第二階段（2010—2020年），發展中大型作戰平台，控制第一島鏈（東亞島弧）內的區域；第三階段（2021年以後），發展以航艦為核心的區域型海軍，兵鋒可直抵第二島鏈（關島、帕勞一帶）。

既然2011年國務院新聞辦發佈《中國的和平發展》白皮書，將「中國的核心利益」定義為國家主權、國家安全、領土完整、國家統一，在當前中美持續在南海航行問題上，雙方針鋒相對；對於美國持續對台軍售，北京方面屢屢對美方提出嚴正抗議；為打破海上生命線可能遭截斷的「馬六甲困境」，中國大陸整合軍事、經濟、外交於一體的「一帶一路」倡議受到質疑與挑戰。放眼未來，解放軍最少會擁有6艘晉級（094型）和4艘唐級（096型）彈道導彈核潛艦，可攜帶80枚潛射洲際導彈，裝載250到300枚核彈頭，續航力與打擊能力可想而知，亞洲軍備力量平衡被打破已成為現實。對解放軍在海洋戰力的快速發展，傳統的海上強權無不嚴陣以待。