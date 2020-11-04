螞蟻去杠杆　二萬億天價估值何去何從？

每七個香港人就有一個認講、創下IPO歷史的螞蟻科技集團，突然於上市前夕宣布押後AH上市，令環球金融業人士震驚。市場關注內地本周突然出台的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)》，會否令主打互聯網小額貸款業務的螞蟻集團跌入監管網，隨時要面臨更高的資本要求，勢將影響集團高達二萬億元人民幣的天價上市估值。

就在昨夜(3日)9時許，本港超過155萬參與認購螞蟻集團H股的股民驚聞噩耗，由於螞蟻集團實際控制人及執行董事長、總經理被中國監管機構約談；以及金融科技監管環境發生變化，令到螞蟻集團暫緩AH上市。本來對螞蟻上市股價充滿憧憬的股民(因外電一度傳出螞蟻暗盤價炒高五成)，心情一下子由天堂跌至地獄，特別是以融資(孖展)認購新股的股民，更擔心要白白背負上高達3厘的融資利率支出。

馬雲等人早前曾被監管機構約談。（資料圖片）

阿里單日市值蒸發近5,000億港元

螞蟻集團的母企阿里巴巴(09988.HK)於港股今日面臨巨大沽壓，股價一度大跌逾9%，低見272港元。其後跌幅收窄至7.5%，收市報277.2港元，成交金額大增至281億港元，市值蒸發近5,000億港元，金額相當於小米集團(01810.HK)的市值。

網絡小額貸款新規成焦點

內地銀行保險監督管理委員會、人民銀行周一突然出台《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)》公開徵詢意見，內容包括未經批准不得跨省經營、客戶個人貸款額最高30萬元(人民幣，下同)或近3年年均收入的三分一，以及「單筆聯合貸款中，經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的出資比例不得低於30%」。

今年上半年，螞蟻對外放貸的總額就達到逾 1.7 萬億人民幣，相當於全中國金融機構短期消費信貸的四分之一，金額十分龐大。不過大規模的放貸背後，螞蟻並未有如一般內地金融放貸機構一樣，需要背上嚴格的資本要求，原因是螞蟻集團一直號稱為金融科技企業，而非傳統的金融機構。事實上，螞蟻一直受網路金融牌照規則尚未細緻化，才能夠「四兩撥千金」，以低至數個百分點的出資比例，拉動逾1.7萬億人民幣聯合貸款。

今年上半年，螞蟻對外放貸的總額就達到逾 1.7 萬億人民幣。（資料圖片）

一旦內地網路金融牌照的新規落實—「經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的出資比例不得低於30%」，螞蟻集團勢將面對估計達千億人民幣的資本要求門檻。假設監管機構要求將螞蟻出資比例，由現時的數個百分點，大幅提高到30%，意味着同樣拉動1.8萬億人民幣聯合貸款，需要至少5400億元人民幣表內貸款，外加1700億元人民幣ABS，總計需要通過螞蟻小貸放款7100億人民幣。而根據表內貸款最多5倍槓桿的原則，螞蟻小貸資本金需要擴充到1400億元的規模，不過，據招股書顯示，截至6月末螞蟻旗下兩家小貸公司實收資本合計160億元人民幣，淨資產合計358.24億元人民幣。由此可見，一旦公開徵詢意見的新規定正式落實，對螞蟻的資本實力構成重大考驗。

現時線上貸款業務貢獻螞蟻近40%的營收，一旦此業務面臨內地監管風險，逼使集團提高資本水平至監管機構要求的千億人民幣，勢令業務估值「大縮水」，未來能否再以高達兩萬億人民幣的天價估值上市有待觀望。

事實上內地各種中概企業赴港集資是大勢所趨，今早本港創新及科技局局長薛永恒於公開場合表示，香港目前有8間「獨角獸」企業，當中接近一半屬於金融科技公司，認為香港仍是國際初創企業的理想集資地方。不過，螞蟻集團今次AH上市大計觸礁，會否影響近日排隊赴港上市的內地「獨角獸」企業，同樣值得市場關注。