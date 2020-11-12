北京觀察｜「雙11」能否拉動中國經濟內循環

美國2020年大選餘波仍在激盪——拜登（Joe Biden）宣布勝出，特朗普（Donald Trump）卻並未承認敗選。第12次中國網購狂歡式節日，「雙11」已經轟轟烈烈登場。

2019年11月10日，一年一度的「雙11」購物節前夜，位於杭州的阿里巴巴集團總部亮起七彩射燈，為即將到來的網購熱潮造勢。（視覺中國）

數據顯示，11月1日0時至11月11日00時30分，2020年「天貓雙11全球狂歡季」成交額超過3,723億元人民幣。數據還顯示，「天貓雙十一全球狂歡季」訂單創建峰值達每秒58.3萬筆並創下歷史新高。

作為新冠肺炎（CONVID-19）疫情之後全球最大的消費季，今年的「雙11」不僅包含了很多商家更強的期待和更高的預期，也被視為中國經濟「內循環」的重要組成部分，是觀察中國經濟在後疫情時期，能否藉助「內循環」拉動回暖的窗口。

2020年中國前三季度GDP增速已經由負轉正，按年增長0.7%，其中第三季度增速已回升至4.9%。在此期間，中共高層多次強調中國經濟「國內大循環」。北京大學經濟學教授、曾任世界銀行首席經濟師的林毅夫今年9月接受CCTV採訪時曾經指出，形成國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這既是應對外部不確定性的必須之舉，也是中國在現有發展階段的必然選擇。林毅夫在一次公開講話中表示，中共高層現在着重強調經濟內循環，絕非是短期的應變措施，即便沒有新冠疫情、中美貿易戰等因素，中國政府也會推進雙循環經濟戰略。

林毅夫在博鰲亞洲論壇2014年年會電視辯論「改革：亞洲金融與貿易的新格局」上發言。（新華社）

加強內循環的本質是減輕中國經濟對外貿的依存度，中國政府在近十多年來一直在推進這種趨勢。中共中央10月30日舉行的新聞發佈會上，中央財經辦官員表示，2008年國際金融危機之後，中國經濟的再平衡已經取得了顯著進展。外貿依存度、也就是外貿進出口總額與GDP的比例，由過去的60%以上下降到目前30%多一點。中國海關總署公布的數據，2019年中國外貿進出口規模達31.54萬億人民幣，為同時期GDP總額的三分之一有餘。

中國經濟增長動力已逐步從過去依賴較大規模的出口轉向以國內有效投資和消費為主。近十多年來，中國國內需求對經濟增長的貢獻率大多保持在90%以上，有的年份超過100%，國內大循環的動能明顯增強。2019年，中國國內生產總值達到99.1萬億元人民幣，對世界經濟增長的貢獻率達到30%左右；人均GDP首次突破1萬美元大關，最終消費支出對經濟增長的貢獻率保持在60%左右。

2020年，受年初開始席捲全球的新冠疫情持續影響，全球經濟大環境呈現出衰退勢態。作為現如今唯一恢復正增長主要經濟體的中國，「雙11」購物狂歡節的最終戰績，已經不僅是幾家電商平台的業績比拼，更是中國經濟復甦能力的一個重要指標。

往年「雙11」情況回顧請點擊以下大圖：

「今年天貓『雙11』是最為特殊的一年。」10月20日，宣布天貓「雙 11」於10月21日正式開啟預售時，淘寶天貓總裁蔣凡如此表示。相較往年，今年最大的不同是「雙11」將分為兩波售賣期：11月1日至3日為第一波，11月11日為第二波。天貓平台數據顯示，11月1日零時開場1分鐘就有運動品牌成交額破億；隨後短短2小時內，又有100個品牌成交額爭相破億。中國官方媒體稱，在全球經濟受新冠疫情陰影籠罩之時，驚人的數據背後是中國消費者復甦的信心和消費能力。除了天貓，蘇寧、京東、拼多多等平台的雙11也提前開始。

中國商務部此前發佈的數據顯示，2020年前三季度中國網絡零售額超過8萬億元人民幣，按年增長9.7％。2020年上半年，中國全國直播電商超1,000萬場，活躍主播數超40萬，觀看人次超500億，上架商品數超2,000萬。有分析預計，今年中國直播電商整體規模將達10,500億元，這一迅猛發展的新經濟業態將進入萬億時代。

被認為隱憂的數據是，2020年前三季度，中國社會消費品零售總額273,324億元，按年下降7.2%，降幅比上半年收窄4.2個百分點；其中三季度增長0.9%，季度增速年內首次轉正，不過仍未恢復至疫情前水平。