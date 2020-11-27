【觀察】蔡英文仍凍結在「特朗普時間」

中國國家主席習近平11月25日致電拜登（Joe Biden），祝賀對方當選美國總統，期許中、美秉持不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏精神，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。拜登團隊隨即發表聲明表示感謝。美媒彭博社（Bloomberg News）報道，幕僚們暗示，拜登將採取較少對抗態度，在軍備管制、氣候變遷方面尋求與北京合作。

在習近平致電拜登祝賀同一日，大陸外長王毅與日本首相菅義偉會面，既討論如何促進中日友好關係及經濟合作，同時也觸及「釣魚島列嶼」（日本稱「尖閣諸島」）這個敏感議題；澳洲總理莫里森（Scott John Morrison）投書澳媒《金融評論報》（Australian Financial Review），重申他在23日於英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）發表的演說主要內容，即澳洲是主權獨立的國家，為了國家利益，不會在美、中之間選邊站，一反早前澳洲政府與特朗普（Donald Trump）同聲一氣的要求追查全球新冠肺炎（COVID-19）源頭，明顯站隊美國的立場。

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同一時間，美國智庫「國防重點「（Defense Priorities）發表專文指出，決定美國未來外交政策的不是布林肯和沙利文，而是中國；德媒《商報》（Handelsblatt）也刊出社評《新冠疫情加速中國崛起，歐美必須共同抵禦》，兩篇文章的立論點均是美國、歐洲必須接受「中國已經崛起」事實，捨棄優越感，實事求是的尋找和平共處及應對、競爭的方法。

簡言之，全世界已開始準備重整被特朗普破壞的國際秩序，並在北京挺過中美貿易戰、新冠肺炎衝擊情形下，在「中國已經崛起」的認識下，拋開美好的幻想及無謂的「被迫害妄想」，從「國家利益」層面出發，更加現實、務實的尋找與北京和平共處的方法。

2020年11月25日，日本首相菅義偉在首相官邸會晤中國國務委員兼外交部長王毅。（Reuters）

相較於拜登等「民主陣營」領袖、智庫開始「實事求是」，在「後特朗普時代」開始對國際秩序重整「超前部署」，蔡英文及她的政府、817萬「主流民意」的時間彷佛還凍結在「特朗普時間」。

同樣在11月25日，蔡英文在民進黨中央黨部就台灣近期內外情勢接受媒體訪問，強調「過去四年美國政府對台灣的支持有目共睹」，台美是「真朋友、真進展」，並稱即將出任拜登政府國務卿的布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與台灣都有緊密互動，呼籲所有台灣人要以國家利益為重，重建台灣的國際信任，爭取更多國支持，讓台灣走向國際。

很明顯的，蔡英文的談話也是迎接「拜登時代」來臨的「超前部署」，但卻凍結在「特朗普時間」。

蔡英文表示，美國總統當選人拜登宣布的幾項政府新人事任命，如國務卿及國家安全顧問等人，「過去跟我們都有面對面互動的經驗」，相信台美之間一定會在過去所累積的堅實基礎上，持續緊密互動。（陳卓邦／多維新聞）

眾所皆知，在特朗普打着「讓美國再次偉大」旗號，一意孤行的在國際社會橫衝直撞、耍流氓，為刺激北京大打「台灣牌」之際，蔡英文及民進黨人為了自身政治利益，充當特朗普、蓬佩奧（Mike Pompeo）的馬前卒，換來虛無的美國高階官員到訪及台美經濟繁榮合作伙伴了解備忘錄（MOU），所謂的「真朋友、真進展」，台灣一無所獲，含萊克多巴胺（「瘦肉精」）美國豬肉卻因此可以進入台灣，甚至還以「合作」之名獻上領先國際的「半導體」產能。

蔡英文談話中所謂的「國家利益為重」，其實是應對台灣被排除在《區域全面經濟夥伴協議》（RCEP）之外，已被區域經濟整合邊緣化，再次執起「維護主權」大旗，當成其為個人及政黨私利「可以有所為而不為」的遮羞布；而「重建國際信任」更是意圖將開放「含萊克多巴胺美豬」進口的責任轉嫁成台灣社會的集體責任。蔡英文更重施故伎，明知道台灣被排除在RCEP之外的原因若未解決，爭取加入《跨太平洋全面進步夥伴協議》（CPTPP）的倡議也只能是空話，仍將「重回國際社會」的「空想」懸於半空，驅使台灣人民繼續為其個人及民進黨的私利付出。

菅義偉是如何與王毅「交手」？既談經濟合作，也不諱言觸及敏感的釣魚島議題，總之，「飯是一定要吃的，架也是一定要吵的，日子還是得過下去」。

當全世界都開始接受「中國崛起」的現實，並務實的尋找方法與之和平相處，連拜登也接了習近平遞出的橄欖枝，蔡英文卻仍凍結在「特朗普時間」，相信「仇中」仍是國際社會主旋律，深信自己的「文青體」仍能模糊台灣人民對「萊劑美豬」進口不設防的惡感及被區域經濟整合邊緣化的危機意識，不知道蔡英文與台灣人民，究竟哪一個比較可憐？