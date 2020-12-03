中澳「紅酒大戰」發酵　台灣為何也不甘落人後「送温暖」？

近期中國政府向澳洲葡萄酒開徵107.1%至212.1%不等的反傾銷保證金，再度引發中澳關係的緊張化。外界認為這跟澳洲曾在2020年4月呼籲世界衛生組織（WHO）所有成員國，支持獨立調查新冠肺炎的起源與傳播有關聯，而這似乎引發北京不滿並在後續轉以經濟制裁手段進行「報復」。

近來中澳關係急速降温，北京方面對澳洲葡萄酒開徵超過200%反傾銷保證金，蔡英文說，「澳洲面臨極大壓力時，台灣感同身受」。（陳卓邦／多維新聞）

據《BBC》在2020年11月28日的報道指出，中國官員認為，「一些澳洲葡萄酒在中國銷售的價格比在其國內市場便宜，因為澳洲政府採取了補貼政策，這構成傾銷。這導致中國國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。」

但澳洲否認了這一說法。而根據澳洲葡萄酒管理局的數據，中國是澳洲葡萄酒出口的最大目的地，在2020年前九個月出口量中佔了39%。澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）對外表示，中國的舉動「讓澳洲葡萄酒產業陷入極為艱困的日子」。

而除了「紅酒大戰」之外，中國當局曾對澳洲採取了兩項措施，包括2020年5月宣布禁止四家澳洲牛肉出口商向中國出口，據稱這四家佔澳大利亞向中國出口牛肉總額的35%，以及對澳洲大麥出口徵收80.5%的反傾銷以及反補貼稅金。

此外，中澳漫畫事件也成為另一箇中澳隔空交火的戰場。起因為2020年11月30日，中國外交部發言人趙立堅轉發中國網民創作的漫畫諷刺澳洲軍隊在阿富汗的暴行，而這引來澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的強烈反彈，要求中國政府為此進行道歉。

而隨着事件的持續發酵，澳媒也開始反擊，《每日電訊報》（The Daily Telegraph）在12月1日的頭版刊登六四事件的「坦克人」照片，以表示對中國的強烈譴責，還標註稱「這張照片是真的」。「坦克人」是指一名六四事件中在北京長安街阻擋中國人民解放軍坦克車隊的男子。

不過就在中澳關係陷入低谷時，澳洲的「民主夥伴」台灣則是不遠千里地送來温暖。

首先是蔡英文在12月2日出席民進黨中執會前受訪表示，「當澳洲面臨壓力的時候，台灣政府和人民也感同身受，政府會以最適當的方式來支持，讓澳洲人感受到台灣的温暖」。

而台灣外交部則是在12月2日在推特分享澳洲葡萄酒照片，表態將會力挺澳洲的「自由紅酒」。

台灣外交部駐美代表蕭美琴則在12月1日轉發由19國議員合組的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」在推特上支持澳洲紅酒並批評中國的推文，並呼籲「似乎是時候囤幾瓶澳洲葡萄酒了」。

此外，民進黨立委也跟上這個熱點，例如台灣澳洲國會聯誼會會長的民進黨立委邱議瑩，便號召立委集結，共同響應全球挺澳洲葡萄酒的行動。

而更重要的是，外交部在12月1日對外說明，外交部長吳釗燮於11月30日接受澳洲廣播公司（ABC）專訪，提到「不樂見中國以貿易手段施壓澳洲，也期待台灣與澳洲可簽署經濟合作協議」。吳釗燮表示，「台灣位居中國軍事威脅及威權主義擴張最前線，除了堅定展現自我防衛決心，台灣也期待與美國、日本、澳洲、印度等理念相近國家加強情資交換及合作，以維護印太區域和平穩定」。

而台灣為何如此「舉國上下」力挺澳洲呢?

台灣外交官紛紛表態「挺澳」。圖為台駐教廷大使李世明前往購買一大箱澳洲葡萄酒，以實際行動挺澳。（中央社）

首先，台灣跟上這波中澳對抗的熱點，目的就是為了爭取國際曝光度，讓身為「民主夥伴」的台灣也能在「反華聯盟」中取得一席之地。

其次，台灣有意圖顯和強化澳洲做為「受害者」的身份，而台灣的邏輯是這種被北京打壓、迫害的滋味，台灣是世界上最了解，因此能夠同情共感澳洲的處境。

再者，在民進黨的刻意操作下，支持澳洲紅酒似乎能在一定程度上轉移民進黨有意進口美牛美豬的爭議。如果民進黨操作得宜，則可以在「反中反共」的大脈絡下，適度合理化為何台灣政府要支持「民主聯盟」國家的經濟貿易政策。換句話說，在中國崛起的國際形勢下，政治無法離開經濟，而台灣做為受長期受北京在政治上打壓的經濟體，則有必須從經濟方面突破政治外交，包括美台軍售、美豬美牛跟當前的澳洲紅酒，其實都是「反中反共」的必要社會代價。

換句話說，沒有意外的話，或許台灣將迎來澳台的經濟合作協議。不過，根據台灣財政部的數據顯示，2020年1月到10月的累計數據中，台灣與澳洲的出口僅有27億美元，僅佔台灣出口總值的0.009%，而進口的數據則是67億4,000萬美元。

對比之下，2020年1月到10月的累計數據中，台灣與大陸（包括香港）的出口高達1,222億7,500萬美元，共佔台灣出口總值的43.6%，而台灣與美國的出口則是412億6,700萬美元，共佔台灣出口總值的14.7%。

從數據的解讀可以發現台澳的經濟貿易並不熱絡，而且台灣對澳洲仍處於貿易逆差的狀態，因此台灣未來倘若真的大力進口澳洲的「自由紅酒」，顯然更多是政治考量，而非根據台灣消費者的需求，以及市場規律。但相較於「美豬美牛」的爭議性，顯然台灣社會更傾向去支持澳洲的「自由紅酒」。