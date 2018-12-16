周潤發、陳小春、黃曉明惜老婆的秘密　為何不怕被叫「老婆奴」？

這年頭，娛樂圈有不少實力寵妻的典範，比如鄧超對孫儷、周潤發對陳薈蓮、陳小春對應采兒等等，然而對於寵妻這回事，無論男女其實都背負着一定的壓力……

鍾凱志與老婆（馬來西亞東方網）

男人寵妻，最容易被嘲笑成怕老婆、妻奴。來自馬來西亞，今年31歲的鍾凱志是大家公認的「妻奴」，他對老婆林珮雯一般都唯命是從，老婆說一，他盡量不說二。 「生活上一些大小事包括三餐是什麼、去哪裏逛街，甚至婚宴地點一般都是老婆做主。」回想起自己的寵妻行為，讓他笑說，有時身邊朋友都忍不住叫他不要太寵老婆。 「但是我沒有想太多，就希望她能開心。我不能理解什麼叫做『不要太寵老婆』的想法。」

問他，難道一個大男人被套上是「老婆奴」的稱號也不介意嗎？他搖搖頭說：「不介意。」他說，身為男人就應該大方一些，人家要說什麼，就讓他們說，活出自我才是最重要。 「我覺得開心的老婆都是寵出來的吧！只要看到她（老婆）開心，笑容滿臉，我就覺得值得了。」不過，他不認為寵妻是怕老婆的表現，而是因為想要老婆開心，而所謂的怕老婆是怕老婆生氣的模樣吧！ 「怕老婆的人應該會抱着『少做少錯，不做不錯』的態度，就是沒有什麼事都不要招惹老婆的那一種。」

愛她包含她的一切

他表示自己並沒有刻意寵老婆，而只是在日常生活中做一些讓她開心的事，比方說，聽到她說想吃英式早餐，隔天就會特地早起為她準備，或者幫她開車門、幫她提重的東西、生日時會計劃帶她去喜歡的地方旅行、買一些她喜歡的禮物等等。 「我覺得所謂寵老婆，應該就是把老婆的事情放在心上吧！」范瑋琪歌曲《最重要的決定》有一句歌詞是這樣寫：「我常在想應該再也找不到，任何人像你對我那麼好，好到我的家人也被照料，我的朋友還為你撐腰……」有人說寵妻最高的境界是連老婆的家人也一同照料，鍾凱志在這點似乎也做到了。他把岳父、岳母視為自己的爸媽看待、孝順；把老婆的弟妹視為家人疼愛。 「她的家人，就是我的家人。她疼愛的人，我當然也要疼愛。」

一段成熟而幸福的關係不代表不會吵架，而是兩個人知道怎麼去溝通，找出解決的辦法。（網上圖片）

他說：無妨為愛先認輸

一段成熟而幸福的關係不代表不會吵架，而是兩個人知道怎麼去溝通，找出解決的辦法。小吵小鬧可以讓愛情更甜蜜，但總得有人先低頭，不一定要道歉，至少哄哄對方，笑了也就沒什麼好氣了。就如「山雞」陳小春和老婆應釆兒的相處，既然認定了對方，絕對不會分開。 「那就隨便吧，道歉就道歉」，爭執忍一忍也沒什麼大不了的。

鍾凱志贊同上述說法，他說，如果吵鬧的事情不是很嚴重，就不必要和心愛的人繼續撐下去，看到老婆難過的樣子，即便爭贏了，也不見得會開心。 「印像中起爭執時，多數是我先主動道歉或哄回她，不過我也體驗過老婆向我道歉或一起讓步的時候。」維持一段婚姻關係，不就是這樣嗎？你讓我，我讓你，不能總要對方讓步。

和老婆拍拖4年，結婚一年，問他至今和老婆起過最大的衝突，他說：「她是一個很有分寸的人，似乎不曾對我做過什麼過分的事。不過，她卻很愛說氣話。」他續言，每當夫婦倆遇到意見不合時，老婆就愛把「為什麼要在一起？」、「為什麼要結婚？」掛在嘴邊，雖然明知道她是說氣話，但聽多了還是有些不是味兒。

一段成熟而幸福的關係不代表不會吵架，而是兩個人知道怎麼去溝通，找出解決的辦法。（網上圖片）

女人眼裏的寵妻

藝人黃曉明是娛樂圈內公認的「寵妻狂魔」，曾因老婆Angelababy在中國橫店拍戲時想吃雪糕，他就一口氣將整條街的冰淇淋全買回來，超狂寵妻行徑讓人「嚇呆了」。對男人而言，或許會覺得給老婆買好吃、好穿就是寵妻舉動，但對女人來說，所謂的寵妻是老公不以自己為中心，而是會試着站在老婆的角度來看事情、會考慮她的感受。林珮雯說：「交往時，我們就已經有共識婚後是自己出來住，而非和公婆同住，可是在我們結婚前，他（老公）家中發生了一點事，他父母要求我們婚後搬回去和他們同住。」

她說，老公當時其實很想答應父母，但為了顧及她的感受，所以他花了一段時間和父母溝通，最後他父母終於答應。她認為，寵不是在於金錢或物質上，而是在生活細節處讓你感到被重視。 「舉個例子，從交往到現在已經結婚，他都堅持幫我開車門、上班前一定會吻我才離開，以及把我的喜愛記在心裏。」說到這裏，她是臉上盡是幸福滿溢的笑容。

對男人而言，或許會覺得給老婆買好吃、好穿就是寵妻舉動，但對女人來說，所謂的寵妻是老公不以自己為中心，而是會試着站在老婆的角度來看事情、會考慮她的感受。（VCG）

寵妻舉動逐一看

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】把你放心上，是寵愛非怕老婆】