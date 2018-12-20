【阿嬌結婚】愛情3金句　「拍拖論」藏哲理　年輕遇對的人未必好

曾經懵懂，現已找到所屬，鍾欣潼（阿嬌）前日註冊，今晚將大排筵席，宣告人生邁向新里程。阿嬌的愛情，曾被狠狠傷害，遺下道道疤痕，個性變得防避，能夠走進其心扉，讓她重拾信任，大抵只得賴弘國。如今笑容帶甜，伸手戴上對方的戒指，阿嬌可謂苦盡甘來，回顧過去她曾說的話，言談間透露不少愛情真理，雖看似無關，但理解後，卻發現值得我們深思。

阿嬌前日註冊，今晚將大排筵席，宣告人生邁向新里程。(VCG)

太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事，大家都沒有長大。 鍾欣潼

即便是對的人，也可能相遇在錯的時間，年輕的時候，我們都是愛情新鮮人，不懂的事太多，只得一股衝勁，心態完全未準備好，因此大部分愛情，都難經得考驗，亦易闖禍。隨時間成長，想法變得成熟，會顧全大局和將來，這時相遇的話，也許更來得適合，懂得互相磨合，知道如何愛人，愛情才會維繫長久。

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個個都拍拖，難道個個都想拍拖？ 鍾欣潼

（VCG）

阿嬌靜待愛情，終讓她遇見賴弘國。(VCG) 這可謂阿嬌近年的名句，許多人笑言不明其所以，但想深一層，其實又不無哲理。35歲是個心理關口，怕往後仍是孤身一人，便急著找個對象，好讓將來有依靠。愛情是兩情相悅，但拍拖的原因，卻不一定只有愛情，或是感孤獨，或是家人壓力，或是想埋堆，理由可以不同，可見開始時，感情不一定存在，不一定因遇上對的人而拍拖。其實，即使到了35+，女生也可一樣獨立自強，因此不用感到焦急，只要做自己，並慢慢等待，將來至會遇到真正的愛情。

回顧阿嬌註冊花絮：

+ 4 + 3 + 2

（VCG）

貓很高傲，但你跟牠熟了，牠對你沒有戒備了，便會主動走過來親近你。 鍾欣潼

阿嬌曾形容自己是隻貓，遇到陌生人，都會有所防避。面對愛情，也應如一隻貓，既能獨立生活，但也會適時撒嬌，嘗嘗依賴他人的溫度，「牠對你沒有戒備了，便會主動走過來親近你。」愈簡單的愛情，愈易感受到當中的甜蜜，正如阿嬌所言，「貓啊，是很容易開心的動物吧」，因為自在和幸福，所以在一起。

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