【阿嬌結婚】賴弘國寵妻秘訣：每天讚老婆五次　愛她的所有

阿嬌（鍾欣潼）與老公賴弘國在今年五月在美國結婚後，亦會在本月20日在香港補辦喜宴。二人相識不久，卻已決定結婚，亦不時在IG上分享甜蜜日常。

（《爸媽學前班》劇照）

早前阿嬌與老公賴弘國鮮有地一起上國內真人騷《爸媽學前班》，與另外兩對名人夫婦一起學習夫妻相處及育兒之道，當中賴弘國與阿嬌的相處，甜蜜滿瀉！不少網民大讚這位老公不如傳聞般似「花花公子」，對阿嬌的細心照料也引人羨慕！可另一邊廂，不知是來自「酸葡萄」心態，還是有些人總愛以「智者」自居，認定因為阿嬌與老公賴弘國的負面新聞，二人便注定不能幸福，甚至覺得賴弘國在節目中表現太假。筆者實在不解，說是說「真人騷」，就別太認真，節目不過娛樂大眾，你看得投入，他們不就成功了嗎？

孰真孰假，並無所謂，最重要是能「演」一輩子。那在節目中，又有甚麼「戲碼」值得我們學習？

（《爸媽學前班》劇照）

每天也會讚揚老婆五次！

有些理所當然的事情，相處久了，便會漸漸忘了即使只是一句說話，也有它的重量。有人說，要時時為伴侶製造驚喜；又或是，要時不時買小禮物哄對方。不過，簡單如一句稱讚的話，也可以令二人的有關係更加甜蜜。

賴弘國在節目中談到，每天都要讚老婆五次，雖然說的不過是：「她的五官是數一數二精緻的，眼神也是最清澈的。」阿嬌也忍不住在旁笑了笑。這不只是哄哄對方，筆者覺得更重要的，是也好提醒自己，對方那些吸引之處，別被歲月令自己連對方的模樣都看不清。讚揚不費時不費錢，你在吝嗇甚麼？

（《爸媽學前班》劇照）

體諒是一種行動，而非說話。

很多情侶應該不陌生，以「我當然體諒你」開頭的句子，後來的才是真心話，不是責罵便是賣怨。但那又豈是真正的體諒呢？

在節目甫開始，阿嬌與老公賴弘國走進兩層的屋子內，阿嬌卻一臉鬱鬱不歡，行李也是老公一人扛上二樓，阿嬌則在一旁看着待着。待搬完了，阿嬌卻依然一樣悶悶不樂，他沒有多問，卻帶她到外走走。在鏡頭後，他解釋道，因為他明白老婆辛苦。在上機前也是一直拍攝，馬不停蹄的到英國拍攝，當然累得甚麼都不想說，他更是要多加照顧。他道：「平日說體諒她工作辛苦，也只是說說而已。今天我都累壞了，我才知道她平日有多累！」

（《爸媽學前班》劇照）

體諒不是一句開場白，也不只是說說而已，而是一種行動。

接受大家的所有，即使是過去與孤獨。

所謂「情人眼裡容不下一顆細沙」，很多人一看到情人不是，便似是半邊天塌了下來。這情況在「姊妹團」中最常出現，女生身邊好友立即「圍爐取暖」，直斥情人哪兒不合格，哪兒天理不容，情人的舊情人更是應該消失人間。

友人是替朋友不值，不過也卻欠理智。批判別人以前，難道自己就完美？教人放大缺點，倒不如著眼在他／她跟自己相似的地方，或是當初是甚麼吸引你呢？賴弘國在節目中說到：「畢竟她經歷了那麼多，我們是了解彼此的，她說我單純，一個似她單純的人竟反倒說別人單純，那是有多單純啊？」世上哪有完美情人，只是找個跟自己臭味相投的人罷了。