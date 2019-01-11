【失戀歌單】唱出空虛　喚醒執迷不悟的心聲　聽八首國語情歌療傷

「愛，想起來太哀傷。」時下流行歌曲，大多以「愛情」為主，用細膩的文字，唱出在愛中的各種我們。然而，即便愛得再怎麼刻骨銘心，最後的結果真的很難如自己想像般，得到幸福的結局。編輯特別集結了這8首失戀時必聽的經典歌曲，在難過、悲傷的時候，因為這些歌曲的陪伴，讓我們在愛裏面成長，一次次蛻變成現在這個完整、知足的自己。

《我懷念的》／孫燕姿（Pinterest）

《我懷念的》／孫燕姿

有很多小事情，那些再瑣碎卻能代表兩人默契的小事情，除了彼此之外，沒有任何人可以與自己有共鳴。「最美的煙火、最長的相擁，誰記得？」相愛的當下，用了多少真心付出，只有自己懂，即便你不記得了；我懷念的，是不論好的壞的，那個都還深愛着彼此的我們。孫燕姿一句句地道出了我們在愛裏的無私，還有失去後那份空蕩蕩的心情，深刻地描述了愛的美好與幻滅。

《猜不透》／丁噹（IG圖片）

《猜不透》／丁噹

「如果忽遠忽近的灑脫，是你要的自由，那我寧願回到一個人生活。」在愛情裡面，常有一方特別在乎另一方，過盡了心力去愛、去包容。但，誰也沒辦法保證，也不能要求對方會用同樣的方式對待你。丁噹唱出了每個在愛裡執迷不悟的人心裡的聲音，在歷經了一次又一次的傷害和失望後，最後心痛放棄不愛了；那種痛，除了自己經歷感受過之外，真的很難用任何的言語字句來形容。

《給我一個理由忘記》／A-Lin（IG圖片）

《給我一個理由忘記》／A-Lin

失戀的時候，你會不會害怕一個人？當寒冷的季節來臨，夜深人靜的時候，眼淚會不會不由自主地掉下來？《給我一個理由忘記》MV 請來質感女星賴雅妍，將剛結束一段感情的女子心情描繪得淋漓盡致，很想要重新開始，但總會在不知不覺的情況下想念、懷念從前的點點滴滴。雖然是老生常談，但這個階段沒有誰可以幫助你，只能靠自己和時間漸漸淡化傷痕累累的心。

除了這首經典外，近期賣座電影《比悲傷更悲傷得事》主題曲，同樣由A-Lin演唱的《有一種悲傷》，訴說着即便最愛已經不在身邊了，卻還是在身邊給自己勇氣和力量，一釋出也是立刻引起大家的共鳴呀！

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+ 7 + 6 + 5

每個人的心裏都有一首歌，那是最能代表那個曾經為愛付出一切的自己，透過情歌，我們得到了療癒，並且更加懂得如何在下一段感情裡，再次勇敢地去愛。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】