《今期流行》到《一個男人一個女人和浴室》古天樂唱出男性心聲？

不知不覺間，古天樂由電視劇《尋秦記》中的項少龍，變成在香港電影最常出現的面孔。就算沒有看過《絕世好Bra》及《絕世好B》，準會在每年大台看到《嚦咕嚦咕新年財》及《乾柴烈火》。 努力多年，他成為了香港人公認的好演員。別人演而優則導，古仔則是演而優則唱，今年與謝安琪合唱一首《（一個男人）一個女人 和浴室》，旋即大受歡迎，更於昨日舉辦場的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2018中更打敗Eason，勇奪《叱咤樂壇我最喜愛的男歌手》獎！ 而如果大家仔細聽，在這十多年間古仔除了歌喉有進步之外，歌曲背後的心境與感情亦由一個「男孩」變成了一個「男人」。

（圖片來源：古天樂facebook page）

（圖片來源：古天樂facebook page）

《今期流行》

講起古仔唱歌，最令20多歲的筆者印象深刻的當然是《今期流行》。彷如240p的畫質，配上古仔合十拜拜的舞姿，再加上一頭千禧年代最潮的碎尾髮型，確是有種說不出的喜感，讓人印象深刻，一見難忘！

大家別以為《今期流行》只是個笑話，《今期流行》這首歌不單在當年得到金唱片的銷量，而且如果大家有仔細聆聽，就會發現由林夕一手打造的《今期流行》，原來道出了不少男子的心事。

出道初期，古仔不少歌的歌詞都由林夕一手包辦。古仔當時年紀較小，未知林夕是否因為特意為他度身打造了一系列歌曲如《今期流行》、《我沒有女友》、《新手戀愛》、《男朋友》、《隨便你點》等，都道出了年輕男子想愛卻不敢愛的心聲。

在《今期流行》中林夕所寫的歌詞：

「你以為／人人沉迷／你美麗／若是拒絕／太虛偽」

誰不愛美麗的人呢？無可否認，對於長期的相處而言，內在美比起外表的美麗重要得多，可是初次見面時，大家或多或少會被外表華麗整潔的人吸引，林夕只是非常誠實地講出大家心底的慾望罷了。

《今期流行》MV截圖

可是話鋒一轉，林夕隨即寫下：「你是時尚／或是幻象／但我沒氣力／亂摘月亮」。就像王菲的《暗湧》所講：愈美麗的東西我愈不敢碰。不少年輕男子怕愛不起、怕受傷、怕辜負了期望，因此寧可站在遠處祝福心儀的她亦不敢接近。對不少女生而言，這當然只是個讓人生氣的藉口，尤怕自己喜歡的男生一直不敢靠近。其實誰說一定要買到樓、養到狗才是愛呢？最重要的還是大家願意一起努力建構未來吧。

《男朋友》

昨日叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中，古仔與容祖兒及謝安琪合唱出《男朋友》。《男朋友》於2014年推出，名氣雖不及《今期流行》，但筆者卻認為《男朋友》寫出了另一個「層次」，比起《今期流行》、《我沒有女友》、《像我這一種男人》等歌曲，《男朋友》像是男孩長大了想要負責任卻無奈陷入苦戀的困境，以及當中最卑微的願望。

塵世間就痛苦的愛情莫過於二人相愛但卻愛得不合時。如果她有另一個他，不是每個人都可以狠下心腸把她搶過來，更多時候只是默默守候，甚或獨自離場。

「回答我可不可以暫時讓我講出感覺後／才直說妳有男朋友／現在就要走／回答我可不可以暫時讓我牽牽手／我妄想的不會有／牽一牽妳手／我便甜蜜夠」

不過，這份「就算我妄想的不會有，就算握不到永久，但在臨走之前亦希望你會拖一拖我的手，讓我知道你的心中對我亦有些許的溫柔」的卑微願望與心聲，不論男或女，只要曾經愛上一輩子都得不到的人，就會多少明白原來愛情沒有贏或輸，若然真的愛上了，原來人可以讓自己變得如此卑微。

《男朋友》MV截圖

在愛面前，我們都如此渺小。可以放聲說出「我妄想的不會有／牽一牽妳手／我便甜蜜夠」，比起「無論友人戀人／又來又往完全沒責任」、「難道能用愛傷人／再見／當做再生」、「不想費心／不甘心費心」（《我沒有女友》），又或「就算我對你再好／亦會比一張紙更薄 除非一天我可給你快樂」（《像我這一種男人》），或許其實更懂得何謂愛。

《（一個男人）一個女人 和浴室》

轉眼間十多年過去，古仔變成一個事業有成、入型入格的鑽石王老五，你我則經歷了幾段戀愛，有的放棄了期望，有的依然寄望另一半早點出現，有的已經踏入婚姻，學習如何經營一段婚姻關係。

婚前儘管有多少浪費的幻想，由「我」變成「我們」後，才明白現實中除了浪漫，更多的是忍耐、承諾、習慣。

「一邊脫衣 ／一邊卸妝／並沒甜蜜對望／和你卻有默契／水怎放／沒言沒語／已一起跳進缸／香檳喝光／便極純熟／睡哪一邊牀／每個結婚記念／祈求維繫到／今晚境况」

+ 3 + 2

日子久了，所有事都不再新鮮。就算不說，你亦可以知道對方起床後是先去喝水抑或上廁所；吃飯習慣扶著飯碗，抑底如日本人般拿起飯碗吃飯；按手機時你應該看，抑或是別過頭去裝作甚麼事都沒有；甚至那句「我愛你」都只是例行公事，又或壓根兒早已不說了。沒有新鮮，也沒有浪漫，你和他仍選擇在一起只不過因為不想打破日常的平穩。

「笑婚姻／不外就是／苦極悶極／也都一齊／如常為你／儲半件／蘋果批／算責任／還算約誓」

「但願你瞞過上帝／去玩試一試自制 ／心裡和誰尚有著聯繫／哄騙是某種美藝／才絕了口不提／誰人讓你太迷／明白你溫柔／哪個能代替／願共你還有下世／怕就／過不了現世」

《（一個男人）一個女人 和浴室》mv截圖

相愛容易相處難，大家總說夫妻走到後來，熱情都會滅絕，僅餘下如親人般的感情。誰可以說只因為習慣與感情而繼續的婚姻是個錯呢？一個人願意為另一個人改變已經是件不簡單的事了，更何況努力相守一生呢？這場角色扮演的戲碼開始了，只要繼續演下去就好了。

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