Friends with benefits（FWB）既是友情，卻又包含著性關係。沒有承諾和約束，也沒有情感上的依戀，建基於友誼上的同床密友有著戀人般的默契，抒發內心的情感與慾望，同時又不擁有對方，於自由的關係中各取所需，然後又各自繼續過自己的生活。只要情感上稍一偏差，沒有太多羈絆的關係隨時變成走在綱索上危險又複雜的處境。在確定要展開一段FWB友誼前，首先要清楚以下的幾點。

可能是因為於上一段感情受傷，厭倦了承諾；或是認為自己不需要伴侶，專心愛自己更好；也有可能只是渴望安全感，希望從熟悉的朋友身上得到身心靈的慰藉，種種原因促成FWB關係的發展，單純的將「性」與「愛」分開，過不到自己的心理關口的話，那就不要委曲求全，否則可能會換來沒了友誼，害自己也受傷這後果。

希望發生關係後仍能保持友誼的話，必須清楚分開性關係與友情（《Friends With Benefits》劇照）

1. 雙方清楚並尊重彼此間的期望

如所有的關係一樣，FWB關係也是相向的。希望發生關係後仍能保持友誼的話，必須清楚分開性關係與友情，保持開放的態度，讓大家都有權利為關係發聲。Causal relationship不代表沒有原則，隨心所欲也不應該是擋箭牌。明確地告知對方自己的底線，期望在關係中得到什麼，像是一方有約會對象欲停止FWB關係，對方也應該尊重。

2. 不要期望將FWB變成一段關係

不是說FWB不會發展成戀愛關係，事實上也有人因為親密激情而進一步發展，但更多的是其中一方選擇結束。開始FWB關係前你要知道這樣的關係只是暫時性的，不談未來、不談愛、完全不需要負責任。若其中一方陷入愛與不愛之間的掙扎，整段關係將變得予盾，友情愛情兩邊都失去。

若其中一方陷入愛與不愛之間的掙扎，整段關係將變得予盾，友情愛情兩邊都失去。（《Love, Rosie》劇照）

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3. 不要對性關係以外有所期待

FWB關係盡其量是親密的朋友，而親密的時候都只限於床上。不要期待節日時會收到什麼禮物，假日會去購物或是看電影，要時刻提醒自己你們不是戀人，大家可以隨意約會任何人，是自由的。與戀人不同，你們並沒有建立親密的關係，只是在享受性關係帶來的滿足感。

4. 發生關係後仍懂得享受獨自的時間

本來FWB關係就是為了滿足性需要而衍生的，與熟悉的朋友發生關係，感覺較陌生人來得安心，少了猜度別人的擔心，也能更享受性關係。然而，可能因為彼此熟悉的關係，發生性關係後你們會一起睡覺，一起窩在家中，很容易引起情感上的依賴，尤其是不能將「靈」與「慾」徹底分開的女生。故此，發生關係後倒不如快快送走朋友，去淋浴然後為自己準備杯溫暖的牛奶，躺上舒服的床上慢慢享受，獨佔一張床才是最寫意的事。

問問自己，是否可以與他一邊發生關係、一邊又可以當普通朋友。本來男生和女生的思考模式就不同，要是只為開心，不如去做運動、參加姊妹聚會、到舒服的酒吧小酹一杯、到書店看看書，可以做的事有很多，當然發展FWB關係也是你個人的選擇，但千萬別高估自己，以為自己是如此收放自如，Casual relationship其實一點也不causal呢。

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