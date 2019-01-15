【愛情地圖】初次約會在長洲　夫婦開Cafe紀念：這裏是屬於我們的

一處再普通的地方，亦因為人，而變得有意義。那地、那人、那一刻，每段愛情中，總有某處別具意義。是仍舊甜蜜，還是早已剩下回憶.....你還記得那處嗎？

「Heima」是冰島文，意思是家。在長洲碼頭沿著海邊走約20分鐘，一片近乎沒有遊客，遠離煩囂的淨土中，有一家小小的Cafe，名字叫「Heima Heima」。這裏是Clara和Brian的第二個家，食物、牆上的照片、背景音樂、裝修都是兩人一手一腳設計。從前週周末太忙，夫妻二人甚至在店內的和室鋪上床墊就睡，「我們有很多很多回憶都是在這裏發生，所以一定會堅持做下去。」

長洲是兩人第一次約會的地方。（受訪者提供）

城市港女走進離島 全然為愛

兩個人相愛，總會互相影響。 「我以前是很典型的港女，放假只會到銅鑼灣逛街。」Brian與她截然不同，愛攝影，喜歡到處拍不同的風景相。當Brian走進了Clara的世界後，兩條沒有交集的平行線疊在一起，她的生活被徹底顛覆，由愛逛街的「港女」到陪著他「上山下海」，第一次約會就到長洲，亦因為他才第一次到訪坪洲。有人說愛一個人不應該改變對方，她卻樂於接受改變，「我覺得這樣的生活比較快樂。」只是他們都沒有想到，初次約會的地方，竟然成了他們第二個家。

Brian喜愛攝影，他鏡頭下的長洲：

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當初開店，也是因為大家一個隨心的決定，「其實當時沒有計劃太多，突如其來的一個念頭就決定開店。先生喜歡喝咖啡，又對長洲有種情意結，所以順理成章地開店。」原本只是個普通「打工仔」的Clara從沒接觸過飲食行業，毅然辭去工作，一股勁地開了「Heima Heima」。

兩年前，張保仔洞旁還是只有村屋和士多，由於不近碼頭，甚少遊客到訪，平日幾乎沒有人會特意從碼頭走進來。他們仍然選擇在這個地方，一手一腳建立屬於兩人的空間。「看過很多店鋪，還是覺得這裏最適合我們，即使經紀再三強調這裏平日無人到，還是租下來了。」其實，也只有如此安靜的環境，才能讓客人坐下來，全心全意享受一杯咖啡，還有店內的佈置。

店內全是他們喜歡的事物，也記錄了兩人的故事，簡約的北歐裝修風格，幾張木枱凳，店內播放的都是獨立音樂，牆上掛著Clara和Brian到冰島度蜜月的照片，全是出自Brian之手。「書架上是先生的攝影集，他希望自己的作品可以放在這裏讓別人欣賞。」

Heima同時是冰島樂隊Sigur Rós的專輯名稱。（受訪者提供）

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入不敷支、臨盆堅持開鋪：這裏是屬於我們的

Heima Heima的誕生很浪漫，也很理想，然而真正開始落手落腳卻不容易。在地理上沒有優勢，「有時候，平日只有兩、三枱客人。」從前每個禮拜開足六日，Clara懷孕八個月，臨盆在即時，仍要拖著手推車到長洲開鋪。有時候入不敷支，還要靠先生的正職收入默默支撐著生活，他們卻從來沒有想過關閉「Heima Heima」。宛如雕刻的木匠，一手一腳製造出來的作品，總會帶點感情，「我感覺這裏是真真正正屬於我們的地方。」

Clara懷孕八個月仍到長洲開鋪。（IG@ heimaheimahk）

蛋糕大多都是開店後才開始慢慢研究，款式不時替換，每次去都有不同驚喜：

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這裏的誕生因為愛情，同時見證了他們的愛情。「我覺得開店之後，兩人的感情深厚了。」Brian一直有正職在身，工作以外的時間都到長洲幫太太忙，「每逢星期六日，他都會到長洲幫忙，變相根本無得放假。」Clara懷孕期間，Brian每晚都會幫忙預備第二天要賣的蛋糕，「看著他為這個屬於我們的地方付出，心裏很感動。」

（受訪者提供）

只是她始終不捨得看著丈夫如此勞碌，女兒出生後，她放了四個月產假，最近才重新開店。「現在我們一個星期只有四至六營業。」即使百般不捨，還是要分一點時間給兩人可愛的女兒，他們選擇了客人最多的星期日作為Family Day，少了賺錢機會，Brian朝九晚六地上班，Clara沖咖啡、做蛋糕，兩個人默默地守護著他們第二個家。

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