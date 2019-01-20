前些日子和妹妹及她的單身女朋友一起出遊，一群活潑開朗的女生，都即將面臨年屆三十的年紀。因此，話題免不了圍繞在「談戀愛」、「交男友」上，眾女生紛紛哀嘆：「好男人都到哪裡去了？」

看看這些女生，我不禁也滿頭霧水：相貌不佳？不會啊！至少我看起來個個都還挺有模有樣的；詢問丈夫的男性意見，他也覺得還不錯！生活圈太狹窄？不會啊！這幾個女生都算活潑外向型的，除了工作，還熱愛潛水、登山之類的戶外運動，平常也不算太宅。眼界太高？聽聽她們之前男友的類型，也不至於算是「眼界太高」。她們也說，只求談戀愛就好，並不一定要什麼「三高」條件。那麼，為什麼這些好女生，卻交不到男朋友呢？

我百思不得其解。「交不到男友」這件事對我來說是天方夜譚，也不知道是命好還是命歹，從小到大我都是桃花星高照，八歲開始便不乏男生追求，說一句有點厚面皮的實話：我還真不知道「交不到男友」是何滋味呢？

男生都喜歡在弱質纖纖的女生面前展現男性吸引力。（《撒嬌女人最好命》劇照）

有天跟丈夫聊起此話題。他想了一想，說：「我覺得問題出在，她們看起來都太獨立了吧？男人不太會主動去追求一個看起來過得很好、不需要幫忙的女生。」

我很認真的想一想，咦，好像有點道理。出國旅遊最容易發生豔遇，因為不識路、又提著行李，往往就會有男人主動來當嚮導、幫忙提東西；工作時，最容易擦槍走火的，都是在「搭便車」的時候。還有剛進報社，新手記者最需要資深記者幫忙，於是大獻殷勤的男人便出現了。啊！對了，翻開昔日男友的情書，也總是看到「看著妳瘦弱的身影……」這類的句子；回憶起我跟住院醫師之短短戀情，也是由於我住院、他照顧我之時所產生的短暫曖昧。

所以，男人恐怕是真的不會愛上一個看起來不需要幫忙的女生吧？

男人恐怕是真的不會愛上一個看起來不需要幫忙的女生？（《撒嬌女人最好命》劇照）

個性不是柔弱怎裝也裝不了，不如忠於自己的特質，點擊下圖看看女漢子女友的優點多的是：

前天去看的「吉爾吉思」（蒙古）愛情電影「騰格爾之愛」，也是因為女主角受到丈夫暴力、冷落，於是男主角才因疼惜而生憐愛。而當女主角受到丈夫最嚴重的欺侮時，也正是男人願意為了她奮不顧身、遠走天涯的那一刻。當這一對私奔在蒙古沙漠上的愛人，翻越蘇俄邊界時，男人之所以願意覆身為她擋風遮雪，難道也是因為保護弱者的天性使然嗎？看樣子，女生要獲得男生青睞，還真的得擺出「弱勢」才行啊！

問題是，唉，男人真是很笨的。

難道賀爾蒙真能讓人瞎了雙眼，看不出這樣一個弱女子，其實是真正的強者嗎？找不到對象的女生啊，妳們真是太善良了，狠下心腸好好騙一個回家吧！

獨立女生性格豪爽，說話永遠直截了當，從不轉彎抹角。

【本文經授權轉載自陳安儀的筆下人生，經01女生編輯，原文：女人要當弱者？】

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