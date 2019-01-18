上週，商界鉅子亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos與妻子MacKenzie Bezos在 Twitter 上發表共同聲明，宣告結束 25 年的婚姻。

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消息發佈後，「第三者」、「天價分手費」，流言漫天，這場昔日恩愛的婚姻被定義為「失敗」告終。然而，在這段聲明裡面一句「就算 25 年前我們知道最後會離婚，我們仍然會選擇在一起」，寫下的，還有「無悔」二字。





1. 風雨共濟的堅韌心性

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成為夫妻，就是在人生旅途上作伴修行，有時細看沿途大小風光，有時走過高山低谷，還串連著日常瑣事，還有人生無常。一紙婚書不代表永恆不變，也不代表不必面對各奔前程的三岔路口，只是，或者我們都可以反問：一場美滿的愛情．是否有一條公式，等於結婚生子然後圓滿地生活一輩子？抑或曾經相愛過，就在彼此的生命留下深刻足跡，別離一刻也不必抹剎價值？

漫長的25年夫妻歲月是一場屬於彼此的歷練，當卸下「某某妻子」的光環，仍能被男人說出一句「無悔曾跟妳在一起」的，是一個擁有怎樣特質的女子？

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初遇Jeff時，MacKenzie正值花樣年華的23歲，曾隨諾貝爾文學獎得主Toni Morrison研習寫作，心懷作家夢想，彼時的Jeff還未創下亞馬遜王國事業。結識後，二人很快墮入愛河成婚，在新婚翌年，Jeff向MacKenzie提出創業理念，她即義無反顧全力支持，不僅隨他辭職搬到西雅圖，踏上創業之路，更成了亞馬遜初創期的員工之一，負責打點日常工作。

「對我而言，沒有甚麼比陪伴你的愛侶踏上冒險之旅更棒的事了！」

提到丈夫的事業，她曾稱這是這個世界上最了不起的創業項目之一，兩眼放著光。時間面前人人平等，她擁有自己的理想與專業，但當對方仍未擁有世界時，MacKenzie選擇了重新排序人生的優次，與丈夫共同進退，迎向未知，展現著無畏的冒險精神及風雨共濟堅韌的心性，亦如同所有婚姻的背後，不可少的正是踏實而綿長的付出。

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2. 堅定的價值觀

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因為丈夫的成功，別人總覺得她「中了大獎」，少不免以金錢定義這段關係的價值，MacKenzie 曾如此回應：

「我心目中對大獎的定義，是我開明的父母，堅信教育的力量，並且從來不懷疑我能成為一個作家，而我亦有一個自己深愛的伴侶，這些東西才定義了我，讓我成為現在的樣子。」

二人不因金錢而分別了尊卑，作為富豪背後的女人，她仍然擁有獨立的人格與堅定的價值觀，只以丈夫的實力與偏愛為榮。事實上，二人白手成家，迅速積累財富的同時，他們仍然一如普通夫妻低調的生活，白天MacKenzie開著一輛本田汽車接送數個孩子上下學，順便送丈夫上班，晚餐後Jeff則會主動洗碗。

外界縱有多少紛擾雜聲，一個人若能堅定自己的價值觀，知道甚麼對自己重要，甚麼次要，別人的話，聽聽就好，不必成為定義自己價值的尺。

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3. 持續追尋人生價值與理想

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曾被諾貝爾文學獎得主Toni Morrison讚譽為最優秀學生之一的她，隨同丈夫創業、養育4名子女的同時，押後了自己的作家夢，卻從未放棄。

Jeff曾透露，有時在放假出遊的早晨醒來，他會發現妻子窩在旅館的浴室裡寫作；她亦在照顧4個孩子的日常生活裡，堅持在空檔時間寫作，最終，她花了10年完成生平第1本小說《The Testing of Luther Albright》，出版後更獲得2005年美國圖書獎（American Book Award），並於2013年出版了第2本小說《Traps》。

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在自我實現的路上，擁有富豪丈夫、生兒育女，當她看似完成了作為「女人」的價值清單時，仍不忘理想與初心。她曾向記者表示丈夫是她的「最佳讀者」，在她撰寫小說時尋求意見時，對方總會幫忙細閱她的手稿；Jeff則向雜誌讚譽妻子「聰明機智又性感火辣」。當一個女人擁有自己的理想，不必呆在家中望夫成龍、時刻依附對方身上成為精神與經濟上的寄生蟲，才能以平等姿態彼此支持，惺惺相惜。

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連離婚聲名亦以共同聯署於丈夫帳號發佈，沒有公開的怨懟與爭執，當事人現在心裡到底是什麼滋味，傷心、平靜抑或難過？無論是甚麼推著前進，在一段真實成熟的關係之中，總離不開彼此的尊重和信任，風雨同舟，來到告別的關口，還有成全。

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